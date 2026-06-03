Orașul SF de 80.000 de locuitori care ar putea pluti fără oprire în jurul lumii

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte maritime concepute vreodată revine în atenție. Denumit Freedom Ship, conceptul propune construirea unei nave uriașe care să funcționeze ca un adevărat oraș plutitor, capabil să găzduiască până la 80.000 de persoane și să navigheze continuu în jurul globului.

Dacă va fi realizat, Freedom Ship ar depăși cu mult dimensiunile oricărei nave de croazieră existente și ar deveni o comunitate permanentă aflată pe mare. Proiectul prevede o structură de aproape doi kilometri lungime și aproximativ 250 de metri lățime, distribuită pe 30 de punți și evaluată la circa 14 miliarde de euro.

Un oraș complet construit pe apă

Conform planurilor, nava ar putea găzdui aproximativ 50.000 de rezidenți permanenți, 10.000 de vizitatori și 20.000 de membri ai echipajului. La bord ar urma să existe toate facilitățile necesare funcționării unei localități moderne: locuințe, hoteluri, restaurante, centre comerciale, bănci, spitale și instituții de învățământ. Proiectul include școli pentru toate nivelurile educaționale, de la ciclul primar până la universitate.

Pe lângă infrastructura de bază, Freedom Ship ar dispune și de numeroase facilități de agrement, printre care un stadion cu 15.000 de locuri, un centru de convenții, muzee, un parc acvatic, un acvariu, cluburi de noapte și săli de evenimente. Planurile prevăd inclusiv amenajarea a opt heliporturi. Conceptul prevede ca nava să navigheze permanent, efectuând o circumnavigație completă a globului la aproximativ fiecare doi ani.

Din cauza dimensiunilor sale impresionante, Freedom Ship nu ar putea intra în porturile convenționale și ar rămâne în principal în apele internaționale. Transferul pasagerilor, al mărfurilor și al proviziilor s-ar realiza prin intermediul unor nave auxiliare care ar face legătura cu uscatul. De asemenea, alte vase de croazieră ar putea acosta în apropierea orașului plutitor, facilitând accesul turiștilor și al vizitatorilor.

Un proiect vechi de peste trei decenii

Ideea Freedom Ship a fost lansată în anii 1990 de inginerul american Norman Nixon. De-a lungul timpului, proiectul a fost prezentat și abandonat de mai multe ori, fără a depăși stadiul de concept. După moartea lui Nixon, în 2012, inițiativa a fost preluată de alți susținători. În prezent, proiectul este promovat de Roger Gooch, care afirmă că o echipă dedicată lucrează la actualizarea și dezvoltarea planurilor tehnice. Potrivit acestuia, interesul pentru concept rămâne ridicat, însă principala provocare este atragerea capitalului necesar pentru construcție.

Realizarea unei structuri de asemenea dimensiuni ar necesita investiții de miliarde de euro și o logistică extrem de complexă. Planurile actuale prevăd construirea navei în Indonezia, unde diferitele secțiuni ar urma să fie fabricate separat și asamblate ulterior în largul mării. Procesul de construcție ar putea dura aproximativ patru ani. În scenariul în care proiectul ar deveni realitate, orașul plutitor s-ar autofinanța prin chirii, activități comerciale, servicii turistice și taxe percepute rezidenților și companiilor care ar opera la bord.

Deși Freedom Ship rămâne, deocamdată, la stadiul de concept, susținătorii săi consideră că evoluțiile din domeniul construcțiilor navale și interesul tot mai mare pentru comunități alternative ar putea transforma, într-o zi, această idee inspirată parcă din literatura science-fiction într-o realitate navigabilă.