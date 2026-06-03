Doi cercetători au fost puși sub acuzare după ce au fost prinși încercând să treacă frontiera cu peste 100 de fiole care conțineau un virus din Congo

Doi virologi care lucrează pentru un prestigios institut de cercetare din Statele Unite au fost puși sub acuzare după ce ar fi încercat să introducă în SUA mostre ale virusului mpox (variola maimuței), au anunțat autoritățile americane.

Cei doi cercetători, reținuți la revenirea din Republica Congo cu zeci de fiole în bagaje, sunt acuzați că au oferit informații false despre conținutul transportat, riscând pedepse cu închisoarea. Cei doi cercetători au fost reținuți în ianuarie pe aeroportul din Detroit, având în bagaje 113 fiole. Șaptesprezece dintre cele 20 de fiole testate de FBI conțineau virusul mpox inactivat, potrivit unui comunicat al procurorilor federali americani care se ocupă de caz.

Acesta nu precizează care erau intențiile celor doi bărbați - Vincent Munster, cetățean olandez și șef de secție la un laborator de virologie al Institutului național de sănătate (NIH), principala agenție publică de cercetare medicală a SUA, și cercetătorul asociat Claude Kwe, cetățean camerunez. Cei doi, care sunt acuzați că au mințit cu privire la conținutul valizelor lor, lucrează la un laborator din statul Montana dotat cu cel mai înalt nivel de biosecuritate, denumit P4. Ei riscă până la cinci ani de închisoare.

În ianuarie, agenția pentru sănătate a Uniunii Africane a declarat că mpox nu mai este o 'urgență de sănătate publică' în Africa, afirmând că numărul de cazuri a scăzut. Din ianuarie până la sfârșitul lunii iulie 2025, au fost raportate Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) peste 34.000 de cazuri confirmate de mpox, inclusiv 138 de decese. Variola maimuței este caracterizată în principal prin febră mare și apariția unor leziuni specifice pe piele.