Ce spune celebrul medic Mehmet Oz despre sănătatea celui mai bătrân președinte SUA, după cel de-al treilea control medical. "Are această capacitate unică"

Mehmet Oz, medicul însărcinat cu administrarea sistemelor federale de asigurări de sănătate din SUA, susține că Donald Trump se află într-o stare de sănătate „spectaculoasă" și respinge speculațiile legate de frecvența vizitelor medicale ale președintelui american.

Declarațiile vin în contextul unor întrebări privind starea de sănătate a liderului republican, care va împlini 80 de ani în iulie și care a efectuat mai multe controale medicale decât predecesorul său, Joe Biden.

Trei vizite medicale, în timpul mandatului

Președintele este „foarte meticulos", a subliniat acest chirurg, o fostă vedetă de televiziune, întrebat de către jurnaliști într-o conferință de presă de ce miliardarul în vârstă de 79 de ani face vizite medicale atât de des. Donald Trump a făcut trei vizite medicale de când s-a întors la putere, în ianuarie 2025, și una în 2024, în timpul campaniei electorale. Predecesorul său Joe Biden făcea aceste vizite o dată pe an.

Ultimul raport medical al liderului republican - publicat vineri seara - îl declară „în continuare excelent de sănătos", însă îi recomandă să piardă în greutate.

Rezultatele publicate de către Casa Albă „sunt spectaculoase", indiferent dacă este vorba despre nivelul colesterolului sau tensiunii, l-a lăudat Mehmet Oz, cunoscut în SUA mai mult datorită emisiunii sale populare pe care o avea la TV. „Acest grad de energie și această acuitate mentală nu vin de nicăieri. Trebuie un receptacul pentru asta, iar președintele are această capacitate unică de a da dovadă de o forță remarcabilă la orice oră din zi și din noapte", a continuat el.

El a apreciat că Donald Trump se duce atât de des la medic, pentru că „iubește rezultatele" obținute la vizite și pentru „a se asigura că totul merge în direcția bună". Donald Trump, care va împlini vârsta de 80 de ani la 14 iunie, este cel mai bătrân președinte american care a depus vreodată jurământul.

Hematomul de pe mâna dreaptă

El prezintă, la mâna dreaptă, un hematom persistent, acoperit cu machiaj, atribuit în mod oficial „unor strângeri de mână frecvente" în paralel cu „administrarea preventivă de aspirină din motive cardiovasculare". Casa Albă a dezvăluit că Donald Trump suferă de o insuficiență venoasă cronică, o afecțiune răspândită și benignă.

Președintele și-a redus ritmul deplasărilor în Statele Unite, în comparație cu primul mandat, și a apărut mai puțin în public în ultimele luni decât la începutul celui de-al doilea său mandat. El menține însă un ritm destul de susținut al călătoriilor în străinătate și răspunde mult mai frecvent presei decât predecesorul său democrat.