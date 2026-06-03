Primii Regi: Cum sângele divin a devenit o revendicare asupra pământului, de ce solul trebuia „hrănit" și cum cel mai vechi mit aristocratic transformă măcelul în „purificare."

Dr. Heather Lynn

Fiecare clasă conducătoare are o poveste despre sângele său. Nu o poveste despre armatele sale, care pot fi învinse, sau despre tezaururile sale, care pot fi golite. Aceste justificări vin mai târziu, odată ce regimul a învățat să vorbească limba atentă a administrației. Prima poveste pe care o spune o familie conducătoare este mai veche și mai ciudată, și aproape niciodată nu se schimbă. Linia regelui poartă puterea în corp, transmisă prin sânge ca o moștenire scrisă în carne, iar acea moștenire îl plasează mai aproape de cer decât pe oamenii pe care îi conduce.

Acesta este mitul liniei de sânge și este una dintre cele mai vechi tehnologii politice de pe pământ. Pentru cea mai mare parte a istoriei înregistrate, conducătorii nu și-au justificat puterea câștigând alegeri sau guvernând bine. Și-au plasat familiile în ordinea cerului. Corpul regelui a devenit dovada vizibilă a unei pretenții invizibile: că puterea se transmite prin sânge, că strămoșii purtau autoritate și că domnia nu era doar răpită prin forță, ci moștenită de la zei.

De aceea, regii antici depuneau atât de mult efort pentru a-ți spune cine le erau tații, urmând linia înapoi dincolo de înregistrările umane și în compania zeilor. Genealogia nu era lingușire. Genealogia era guvernare. Am mai scris înainte despre cealaltă jumătate a acestui lucru, sângele care este oferit pe altar, lunga scară sacrificială care merge de la taur la miel, la pâine și vin. Acest articol vorbește despre sângele care rămâne în corp și face o revendicare, convingerea că venele unei familii poartă un drept de care restul dintre noi ne naștem fără.

Este, de asemenea, așa cum veți vedea, firul care merge direct de la primii zei-regi la camera de gazare, la țărmurile Gaza și la întrebarea despre care este cu adevărat vorba în această piesă. Dacă sângele vărsat era considerat a sfinți pământul, a-l hrăni și a lega un popor de el, atunci de ce un regim care dorea un teritoriu ar ucide oamenii deja trăind pe el? Răspunsul este cel mai întunecat lucru pe care mitul liniei de sânge îl are de învățat și este motivul pentru care mitul încă ucide.

Regalitatea a Coborât din „Cer"

Cea mai clară declarație timpurie a ideii a supraviețuit pe un prismă de lut, într-un text pe care savanții îl numesc Lista Regilor Sumerieni, pe care asiriologul Thorkild Jacobsen l-a editat pentru prima dată în forma sa standard. Lista începe cu o linie care îți spune totul despre cum puterea mesopotamiană se înțelegea pe sine. După ce domnia a coborât din cer, începe, domnia era în Eridu. Domnia vine de sus. Este coborât în lume ca ceva transmis printr-o breșă în cer, iar bărbații care îl dețin sunt beneficiarii unui transfer cosmic mai degrabă decât câștigătorii unui concurs uman.

Detaliul cel mai important despre acest document nu este mitologia. Este scopul. Lista Regilor a luat formă ca o tradiție politico-literară în jurul perioadelor Ur III și Isin timpurie, iar cea mai cunoscută copie aproape completă, Prismul Weld-Blundell, datează din începutul celui de-al doilea mileniu î.e.n. A fost compus pentru a îndeplini o sarcină: să stabilească că orașul Ur deținea o regalitate transmisă printr-o succesiune neîntreruptă de la zei înșiși, printr-o linie de orașe și conducători, direct către dinastia care plătea scribii. Lista este un instrument, o genealogie comandată de putere pentru a face ca propria autoritate să pară structura universului mai degrabă decât rezultatul ultimei războaie.

Aceasta este prima mișcare, iar fiecare versiune ulterioară a mitului liniei de sânge este o variație pe aceeași temă. Puterea mută sursa legitimității sale dincolo de orice rival. Un om care conduce pentru că este puternic poate fi răsturnat de cineva și mai puternic. Un om care conduce pentru că regalitatea a coborât din ceruri a mutat argumentul din politică în cosmologie, unde singura întrebare rămasă este dacă cei conduși au vreun drept de a rezista ordinii creației însăși.

Egiptul a făcut aceeași mișcare cu și mai puțină ezitare. Faraonul era Horusul viu, fiul lui Ra, singurul punct în care ordinea divină atingea starea umană, iar corpul regal era balama pe care se învârtea alinierea cerului și a pământului. De aceea, succesiunea era importantă cu o intensitate care poate părea, din exterior, ca o nebunie. Scenele de naștere divină de pe zidurile templelor, căsătoriile regale care mențineau linia concentrată, culturile mortuare care îngrijeau călătoria regelui mort, toate acestea aveau un singur scop, acela de a garanta că linia de sânge nu se rupe. Dacă linia eșua, ordinea pe care o purta ar putea eșua odată cu ea. Continuitatea unei familii fusese transformată în continuitatea cosmosului.

Roma, care îi plăcea să se imagineze mai rațională decât monarhiile estice pe care le absorbea, a făcut același lucru în propriul său idiom. Familia lui Iulius Caesar pretindea descendența din Venus, prin Aeneas, prințul troian care și-a purtat zeii domestici din orașul în flăcări și în destinul fondator al Romei. Aceasta nu era o decorație. Era o armă. Augustus, care înțelegea mai bine decât orice politician care a trăit vreodată utilizările teologiei, a luat pe împăratul asasinat și l-a declarat zeu, ceea ce l-a făcut pe Augustus însuși divi filius, fiul divinizatului, o expresie pe care a ștampilat-o pe monedele din întregul imperiu. Formele vechi au rămas în vigoare, senatul încă se întâlnea, birourile își păstrau numele antice, iar sub ele legitimitatea devenise liniștit dinastică și sacră. Așa învață o republică să se închine fără a recunoaște că a devenit o monarhie.

Grecii au pus în scenă acest pericol cu mult înainte ca Roma să-l perfecționeze. În cea mai veche imagine păstrată a unui conducător care pășește pe un drum de purpură, Agamemnon de Eschil, reprezentat pentru prima dată în 458 î.Hr., cuceritorul întors este întâmpinat de soția sa, care a desfășurat o fâșie de țesătură roșie ca sângele de la carul său până la ușa palatului și îl îndeamnă să pășească pe ea. Agamemnon ezită, și are dreptate să o facă, pentru că a păși pe drumul de purpură înseamnă a revendica o onoare rezervată zeilor, o trufie care aduce ruină unui muritor care uită că este unul. Clytemnestra îl incită până când mândria lui învinge, iar în momentul în care pășește pe țesătura roșie, a sigilat moartea care îl așteaptă înăuntru. De mult timp, savanții au observat că vopseaua pe care ea o numește o revărsare de purpură poartă sugestia sângelui, fiica pe care a sacrificat-o pentru a începe războiul și bărbații pe care i-a ucis pentru a-l câștiga. Un drum de culoarea sângelui, o onoare care aparține zeilor și un bărbat care îl străbate pentru că a ajuns să creadă că distincția nu mai este valabilă pentru el. Este întregul mit al liniei de sânge într-un singur act și motivul pentru care regii, și mai târziu celebritățile, pășesc pe covorul roșu până în ziua de azi.

Sângele și Pământul

O revendicare a sângelui divin nu a fost niciodată doar o revendicare legată de descendență. Era, de asemenea, o revendicare asupra pământului. Regele-zeu nu purta doar cerul în vene. El purta un drept sancționat de a domni asupra unei anumite întinderi de pământ. Sângele și pământul au devenit o singură teologie politică: corpul conducătorului, autoritatea divină și pământul însuși legate împreună într-o singură revendicare.

Lista regilor sumerieni nu spune că regalitatea a coborât din ceruri în mod abstract. Spune că domnia a coborât din cer și apoi a fost în Eridu, în Kish, în Ur, orașe numite, sol specific, mandatul divin întotdeauna aterizând pe o hartă. Corpul faraonului nu menținea cosmosul aliniat în general. A menținut Egiptul aliniat, Nilul și țara neagră și granițele regatului. Familia lui Cezar își trasa descendența din Venus prin Aeneas, care a adus zeii din Troia pe pământul Italiei, ceea ce făcea ca pretenția romanilor asupra acelei peninsule să fie o chestiune de moștenire divină mai degrabă decât de cucerire. Sângele sacru este modul în care o linie conducătoare transformă faptul brutal că a luat pământul în asigurarea serenă că pământul a fost întotdeauna destinat să fie al său.

Aceasta este structura profundă din spatele ideii de țară promisă, care este una dintre cele mai durabile teologii politice concepute vreodată. O țară promisă este un pământ pe care un zeu l-a dat în avans unei linii de sânge alese, printr-un legământ, astfel încât sosirea și preluarea acestuia să fie percepute ca o întoarcere acasă, mai degrabă decât ca o invazie, iar oamenii care locuiesc deja acolo devin, prin definiție, ocupanți ai unui teren care nu le-a aparținut niciodată cu adevărat. Promisiunea face munca pe care nici o armată nu ar putea-o face singură, deoarece transformă o captură teritorială într-o împlinire a unui plan sacru și le spune aleșilor că însăși pământul i-a așteptat.

Expresia pe care secolul al douăzecilea a făcut-o infamă, sânge și pământ, Blut und Boden, a fost o înflorire târzie și otrăvitoare a acestei rădăcini foarte vechi. Doctrina susținea că sângele unui popor purta o legătură mistică cu pământul său strămoșesc, că țăranul german înrădăcinat în pământul german era cea mai adevărată expresie a națiunii și că această legătură între rasă și sol era fundamentul dreptului de a conduce și de a se extinde.

Modelul mai profund este mult mai vechi decât naziștii. În cadrul regalității antice, mitului descendenței romane, teologiei pământului covenantal și doctrinelor ulterioare ale dreptului divin, puterea a fuzionat repetat sângele, originea sacră și teritoriul într-o singură revendicare. Blut und Boden nu a fost originea acelei structuri. A fost o mutație rasială modernă a acesteia. Ceea ce a adăugat regimul a fost o mutație rasială, fuziunea dintre vechea revendicare a sângelui și pământului și pseudostiința secolului al XIX-lea despre puritate și contaminare, iar tocmai acea adăugare a transformat un mit al legitimității aristocratice într-o mașinărie de exterminare. Pentru a înțelege cum, trebuie să priviți ce credeau de fapt tradițiile mai vechi despre sângele vărsat pe pământ.

Trei lucruri pe care sângele le face pământului

Iată contradicția pe care am promis-o la început, și merită o pauză, pentru că răspunsul dezvăluie mecanismul din spatele celui mai rău lucru pe care oamenii îl fac unii altora. Dacă sângele vărsat pe pământ îl sfințește, dacă jertfa hrănește țara și leagă jertfitorul de ea, atunci de ce un regim care dorește un teritoriu ar sacrifica oamenii deja prezenți pe el? Nu cumva sângele lor vărsat nu le-ar consacra pământul, sau cel puțin nu le-ar lăsa o datorie pe care ucigașii ar trebui să o poarte? Contradicția se dizolvă odată ce vezi că mintea antică nu avea o singură idee despre sânge și pământ. Avea trei.

Primul este consacrarea. Sângele oferit deliberat, de către oamenii potriviți, în ritualul potrivit, hrănește pământul și sigilează o legătură, care este logica sacrificiului de fundație îngropat sub un zid și a libației turnate la un altar. Sângele este un dar pe care comunitatea îl controlează și care creează apartenență.

Al doilea este poluarea, ceea ce grecii numeau miasmă. Sângele vărsat greșit, sângele asasinatului, sângele unui ruda ucis, orice vărsat în afara unui ritual sancționat, nu consacră nimic. Contaminează. În cartea Genezei, sângele lui Abel, ucis, strigă către Dumnezeu din pământ, iar pământul care și-a deschis gura pentru a primi acel sânge este blestemat astfel încât să nu mai dea rodul său. Vărsată pe nedrept, sângele nu cumpără pământul. O otrăvește și lasă o datorie care trebuie plătită înainte ca pământul să poată fi curat din nou.

Regimul genocidar are nevoie de o a treia operațiune, și aceasta este purificarea. Victimele nu sunt văzute ca un sacrificiu al cărui sânge va sfinți pământul dorit, pentru că asta le-ar oferi o revendicare asupra lui. Ei sunt figurați ca însăși poluarea. Prezența lor pe pământ este reinterpretată ca fiind cea care contaminează solul care aparține în mod legitim sângelui ales, astfel încât uciderea lor nu este considerată o ofrandă și nici măcar, în mintea făptașului, o crimă. Este înfățișat ca o curățare, îndepărtarea unui contaminant de pe pământul sacru, astfel încât linia legitimă să poată în sfârșit să-l posede curat. Porunca antică din Biblia ebraică de a dedica o populație inamică distrugerii totale, heremul, funcționează pe această logică, uciderea fiind reîncadrată ca un act sacru și autorizat, mai degrabă decât unul poluant, deoarece un zeu a poruncit-o.

Pentru ca a treia operațiune să funcționeze, autorul trebuie să rezolve o problemă, iar soluția este cel mai important lucru din acest eseu întreg. Dacă victimele sunt umane, atunci uciderea lor este vărsarea de sânge nevinovat care poluează pământul și îl osândește pe ucigaș, sângele lui Abel strigând din pământ. Așadar, victimele nu pot fi lăsate să rămână umane. Trebuie să fie redefiniți, înainte și în timpul uciderii, ca fiind ceva al cărui moarte nu contează deloc ca vărsare de sânge uman. Aceasta este funcția precisă și teribilă a dehumanizării. Este un ritual și o muncă psihologică de susținere, lucrul care face ca restul mașinăriei să funcționeze.

Filozoful David Livingstone Smith, care a scris studiul modern standard al acestui proces, susține că regimurile genocidare merg mai departe decât a compara victimele lor cu animalele. Ajung să-i perceapă ca pe o formă de uman falsificat, o creatură care poartă o formă umană, dar care îi lipsește esența umană, ceea ce este mult mai periculos decât disprețul obișnuit, deoarece un uman falsificat este un obiect de dezgust și teamă deopotrivă.

Înregistrarea istorică a secolului al douăzecilea arată mecanismul cu claritate documentară. Propaganda nazistă nu a prezentat populația evreiască ca pe o națiune rivală care trebuie învinsă într-un război onorabil. I-a portretizat, cu o consistență necruțătoare, ca pe niște dăunători, ca pe păduchi, ca pe șobolani, ca pe o sursă de ciumă. Un afiș din 1941, lipit în întreaga Polonie ocupată de germani, arăta păduchi înfiorându-se pe corpul unui bărbat sub cuvintele care declarau că evreii sunt păduchi și răspândesc tifos. Filmul de propagandă „Eternul evreu" alterna direct între imagini cu oameni evrei și roiuri de șobolani ieșind dintr-o canalizare. Medicii germani, oferind autoritatea medicinei campaniei, au susținut afirmația că evreii erau purtători de boli epidemice.

Odată ce o populație a fost reclasificată cu succes ca dăunătoare, aparatul de exterminare devine, în cadrul perpetratorului, o „curățare". Substanța chimică folosită pentru a ucide mai mult de un milion de oameni la Auschwitz, Zyklon B, era un pesticid comercial, un insecticid dezvoltat pentru a ucide dăunători literali, și aceasta nu este o coincidență grotescă. Este metafora dezumanizării care se transformă în metodă, momentul în care figura de stil devine tehnica. Victimele puteau fi ucise fără ca, în teologia ucigașilor, să polueze pământul sacru, deoarece ucigașii se convinseră mai întâi că ceea ce distrugeau nu era deloc sânge uman. Era infestare. Pământul nu era pătat. Era curățat.

Aceasta este răspunsul la contradicție și este cel mai important lucru pe care ideea de sânge și pământ îl are de învățat. Mintea genocidară reunește toate cele trei logici printr-un singur act de redefinire:

Sângele autorizat de stat sfințește pământul.

Sângele nevinovatului, vărsat pe nedrept, l-ar polua și m-ar osândi.

Sângele dușmanului trebuie, așadar, reclasificat ca nefiind sânge deloc, fluidul dăunătorilor mai degrabă decât viața unei persoane, astfel încât vărsarea lui să curățească în loc să blesteme.

Dezintegrarea umană este balama pe care se învârte tot acest oror, lucrul care îi permite unui om să creadă că purifică pământul în timp ce comite cel mai vechi și mai poluant crima pe care propria sa tradiție o numește. Îndepărtează limbajul dezintegrator și uciderea revine la ceea ce este, vărsarea nejustificată de sânge uman, iar solul pe care se absoarbe strigă exact ca sângele lui Abel.

Același mecanism este vizibil acum în Gaza, motiv pentru care limbajul folosit în jurul palestinienilor contează atât de mult. Înainte ca un popor să poată fi înfometat, strămutat, bombardat sau considerat o problemă demografică de gestionat, trebuie mai întâi să fie scos din categoria morală a umanității complete. Palestinienii au spus acest lucru în mod clar, că sunt tratați nu ca persoane cu case, strămoși, copii, morminte și pretenții asupra pământului, ci ca obstacole, numere, amenințări, materie regretabilă în calea destinului istoric al altcuiva. Limbajul dezinumanizant își face treaba din timp, astfel încât uciderea pare o chestiune de igienă când vine.

Amnesty International a plasat acea experiență în centrul titlului raportului său din decembrie 2024, „Te simți ca un subuman," iar secretarul general, Agnès Callamard, a prezentat concluzia organizației că Israelul comite genocid împotriva palestinienilor din Gaza. În septembrie 2025, Comisia Internațională de Anchetă Independentă a Națiunilor Unite, condusă de fosta judecătoare internațională Navi Pillay, a ajuns la aceeași concluzie, constatând că Israelul a comis patru dintre cele cinci acte genocidare menționate în Convenția pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid din 1948. Israel respinge aceste constatări, iar cazul de la Curtea Internațională de Justiție rămâne nerezolvat. Însă, modelul mai vechi este deja la vedere. Pământul este sfințit, sângele devine destin, iar oamenii care stau de partea greșită a acelei povești sunt descriși ca fiind ceva mai puțin decât umani.

Sângele care se credea că poartă viață

Ar fi confortabil să tratăm totul ca pe un simbolism, ca pe o ficțiune utilă în care oamenii antici credeau pe jumătate și de care oamenii moderni au crescut. Problema este că credința nu a fost niciodată doar simbolică. Sângele, în mintea antică, nu era o metaforă pentru viață. Era vehiculul său fizic, mediul literal în care era purtată forța animatoare a unui organism viu, iar această convingere a produs practici mult mai ciudate și mai concrete decât orice revendicare genealogică.

Romanii credeau că sângele unui gladiator pe moarte putea fi băut pentru a vindeca epilepsia și o considerau cu toată seriozitatea medicală. Pliniu cel Bătrân, marele naturalist al secolului I, a consemnat că epilepticii beau sângele gladiatorilor ca și cum ar fi fost băutura vieții însăși, iar enciclopedistul Celsus a descris practica fără prea multe obiecții, suferindul băgând sângele cald direct din gâtul tăiat al unui om ucis. Pliniu a mers mai departe într-un pasaj, descriind spectacolul cu ceva apropiat de dezgust, epilepticul absorbind sângele cald al unui om în timp ce acesta încă respira și trăgând sufletul viu direct din rană. Vitalitatea trăia în sânge, iar dacă puteai lua sângele unei alte persoane în corpul tău, puteai lua și forța lor vitală odată cu el. Când lupta gladiatorilor a fost interzisă în imperiul târziu, sângele criminalilor executați era înțeles ca având aceeași putere, iar practica s-a mutat pur și simplu la poalele eșafodului.

Aceasta nu a fost o particularitate romană care a murit odată cu Roma. Istoricul Richard Sugg, de la Universitatea din Durham, a documentat cum consumul de sânge, carne, oase și grăsime umană a persistat în Europa ca medicină respectabilă direct prin Renaștere și până în secolul al XVIII-lea, practicată de regi, medici și filosofi naturali în centrul învățământului european, mai degrabă decât de sălbatici pe vreo țărm îndepărtat. Charles al II-lea al Angliei a distilat cranii umane într-o tinctură cunoscută sub numele de King's Dropsanges, dar foamea nu dispare.

Legitimitatea sacră nu este fabricată doar de către conducător. Un om nu poate pur și simplu să anunțe că sângele său coboară din cer și ca anunțul să devină adevărat. Mitul necesită martori. Necesită scribi pentru a înregistra descendența, preoți pentru a o binecuvânta, curteni pentru a o repeta și o populație dispusă să privească o familie și să vadă, în locul unei familii obișnuite, ceva mai aproape de destin. O coroană este o bucată de metal prelucrat până când suficienți oameni sunt de acord că aceasta conferă dreptul de a comanda. O linie de sânge este reproducere până când suficienți oameni sunt de acord că strămoșii conțin autoritate.

De aceea, mitul s-a dovedit aproape imposibil de ucis. Nu trăiește doar în palat. Trăiește în imaginația tuturor celor care privesc palatul. A supraviețuit căderii monarhiei mutându-se în interior și schimbându-și hainele. Lumea modernă nu a abolit ideea de sânge sacru. A învățat să spele aceeași idee prin limbajul meritului. Vechea regele spunea că sângele său provenea de la zei. Moștenitorul modern spune că și-a câștigat locul, și uneori chiar a făcut-o. Adesea, însă, ceea ce a moștenit a fost atmosfera în care puterea se simte naturală: camerele, școlile, introducerile, încrederea și permisiunea nescrisă de a comanda. Vocabularul a devenit pedigree, moștenire, veche familie, bună educație și numele de familie sculptat deasupra ușii bibliotecii. Dreptul divin al regilor a devenit dreptul cultural al elitelor, iar încoronarea a devenit o decizie de admitere.

Mitul face mai mult decât să îți spună că conducătorul este excepțional. În aceeași mișcare, îți spune că ești obișnuit. Dacă sângele lui coboară din cer, al tău nu. Dacă familia lui s-a născut pentru a comanda, atunci ambiția ta începe să pară arogantă. Undeva în copilărie, începi să auzi o voce care te întreabă cine crezi că ești. Acea voce poate veni printr-un părinte, un profesor, un cartier sau o cameră unde toți ceilalți par să știe cum să stea și să vorbească. Sub toate acele purtătoare obișnuite se află ceva mai vechi, o teologie politică care vorbește de cinci mii de ani, învățând mulțimile să se plece înaintea celor puțini fără a fi spusă.

Aceasta este adevărata furtăciune, și nu a fost niciodată doar bogăția. A fost permisiunea. Linia conducătoare pretindea mai mult decât descendența din zei. A revendicat dreptul de a decide ce fel de persoană are voie să se apropie de centrul lucrurilor, apoi a oferit tuturor celorlalți un set de povești despre umilință, statut, realism, bun simț și a știi care este locul tău.

Ce rupe vraja?

Mitul liniei de sânge nu este învins prin dovedirea faptului că sângele este obișnuit, deoarece sângele a fost întotdeauna obișnuit, iar dovedirea acestuia nu schimbă nimic. Mitul este învins doar atunci când oamenii obișnuiți încetează să acorde autoritate sacră celor care nu au moștenit nimic mai mult decât apropierea de putere. Farmecul se rupe când aura se rupe. Regele devine un om. Dinastia devine o familie. Linia antică și sacră devine ceea ce a fost întotdeauna, adică o succesiune de oameni care s-au născut unde s-au născut și apoi au plătit mulți scribi pentru a face ca accidentul să pară providență.

Aceasta este magia din centrul său. Un copil se naște într-o anumită familie, și asta este biologie. Preoții sosesc și anunță că nașterea a fost aleasă, și aceasta este teologie. Cronicarii înregistrează descendența, și aceasta este istoria. Armata impune succesiunea, și asta este politică. Oamenii repetă povestea până când aceasta pare a fi ordinea naturală a lucrurilor, și aceasta este cultura, iar până când copilul devine rege, mitul a făcut deja aproape toată munca, în liniște, în mințile oamenilor care se vor închina.

De aceea, memoria a fost întotdeauna un câmp de luptă politic. Genealogia decide ale cui strămoși devin monumente și ale cui dispar în morminte neînmormântate și în registre parohiale și tăcere. Familia conducătoare nu a inventat strămoșii, pentru că fiecare ființă umană îi are. Ce a făcut familia conducătoare a fost să monopolizeze puterea publică, aranjând lucrurile astfel încât doar o singură linie de sânge să fie considerată sacră, iar tuturor celorlalți li s-a spus că morții lor erau doar morți. Recuperarea la care mă refer nu este o linie de sânge fantastică a ta, nu este vânătoarea disperată a unui strămoș faimos pentru a-ți face viața să pară mai importantă. Este ceva mai greu și mai serios, refuzul de a crede că ai nevoie de permisiunea unei dinastii pentru a avea un loc în istorie.

Nu ai nevoie de sânge divin pentru a conta. Ai nevoie de memorie și de cunoștința că sângele nu a fost niciodată esențial. Sângele era povestea pe care ți-au spus-o pentru ca tu să uiți că ai fost vreodată îndreptățit să-ți spui propria poveste. Povestea nu s-a terminat, pentru că țara promisă nu este o piesă de muzeu. Credința că câțiva aleși au dreptul la o fâșie curată de pământ undeva, dincolo de problemele lumii, este la fel de vie acum ca și atunci când Herzl, căutând un refugiu în 1896, a formulat alegerea pentru un popor fără adăpost ca fiind Palestina sau Argentina. Argentina continuă să reapară în imaginația mea despre unde voi merge în continuare.