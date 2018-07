Schimbarile de greutate pot fi cauza mai multor probleme de sanatate. Afla cum le depistezi

Cresterea in greutate nu este doar o problema de ordin estetic, ci una care iti poate provoca afectiuni serioase de sanatate. De la probleme ale ficatului, la afectiuni ale splinei sau chiar dereglari hormonale si enzimatice, iata la ce simptome trebuie sa fii atent si ce investigatii poti face pentru a le depista:

Steatoza hepatica

Cunoscuta popular drept boala ficatului gras sau marit, steatoza hepatica se manifesta prin acumularea de tesut adipos la nivelul ficatului si inflamarea acestuia, care poate fi masurata prin compararea valorilor enzimelor hepatice. Steatohepatita, cum se mai numeste afectiunea, poate evolua in ciroza sau chiar cancer.

Steatoza hepatica poate fi alcoolica sau non alcoolica si, simptomatic, se manifesta prin stari de oboseala, slabiciune sau dureri in zona subcostala, in partea dreapta a corpului. Primele investigatii pe care trebuie sa le faci pentru a o depista sunt analizele de sange, pentru masurarea enzimelor hepatice.

Daca semnele indica existenta unei afectiuni a ficatului, vor urma procedurile imagistice. Pretul unei ecografii abdominale nu este foarte ridicat, iar ecografia abdominala este metoda imagistica de prima intentie pentru examinarea acestor afectiuni. La nevoie, insa, medicul iti va sugera si alte analize precum tomografia computerizata sau examenul RMN, pentru a valida diagnosticul, asadar pregateste-te financiar pentru aceasta serie de analize.

Diabetul zaharat de tip 2

Spre deosebire de diabetul de tip 1, ale carui cauze pot fi genetice, de natura infectioasa sau legate de un sistem imunitar slabit, diabetul zaharat de tip 2 apare ca urmare a unui stil de viata nesanatos. Alimentatia necorespunzatoare poate fi un factor care favorizeaza aparitia acestuia. De altfel, obezitatea reprezinta un important factor de risc pentru aparitia diabetului de tip 2.

Tocmai de aceea, oscilatiile de masa corporala pot fi o problema care sa implice si rezistenta la insulina. Printre simptomele comune ale diabetului zaharat de tip 2 se numara nevoia accentuata de hidratare (setea), urinarile frecvente, dar si scaderea in greutate, deoarece organismul nu mai metabolizeaza glucoza si foloseste depozitele musculare si pe cele de grasime pentru energie.

Diabetul zaharat de tip 2 poate fi diagnosticat in urma masurarii glicemiei. Glicozuria este o alta analiza utilizata frecvent, iar testele orale de toleranta la glucoza pot fi, de asemenea, folosite pentru acuratetea rezultatelor.

Afectiunile cardiace

Persoanele supraponderale prezinta riscuri crescute in ceea ce priveste incidenta afectiunilor inimii si ale sistemului circulator. De la angina pectorala la atacul de cord, exista o serie de boli asociate cu cresterea in greutate si cu obezitatea. De altfel, ritmul cardiac se modifica si el pe parcursul procesului de crestere in greutate.

Nivelul de colesterol rau din sange este si el crescut in cazul supraponderabilitatii, iar hipertensiunea, asociata cu cresterea in greutate, poate, la randul sau, sa creasca riscurile unui accident vascular cerebral sau ale unui eventual atac de cord.

Pentru diagnosticarea problemelor inimii si ale sistemului vascular, se pot face o serie de analize si investigatii precum electrocardiograma, analiza sangelui (care masoara inclusiv nivelul colesterolului rau), masurarea tensiunii arteriale, testul de rezonanta magnetica nucleara (RMN, prin care se pot depista blocajele sau tumorile din vasele sangvine, dar si dimensiunile peretilor camerei inimii) sau ecografia intracardiaca.

Schimbarile bruste, aparent inexplicabile ale greutatii pot indica aparitia unor afectiuni mai grave, care trebuie tratate cu seriozitate. Discuta cu medicul tau inainte de a incepe investigatiile si, in functie de simptomele resimtite, acesta iti va indica in ce directie sa te indrepti si ce analize poti face.