Ce greșește fiecare zodie în relații. Obiceiul care îi poate sabota viața amoroasă fără să își dea seama

Nicio relație nu este perfectă, iar uneori cele mai mari probleme nu apar din lipsa sentimentelor, ci din comportamente repetate pe care nici măcar nu le observăm. Unii oameni devin prea posesivi atunci când se tem că vor pierde persoana iubită, alții se retrag exact atunci când ar trebui să comunice, iar unii preferă să evite conflictele până când nemulțumirile devin imposibil de ignorat.

În astrologie, fiecărei zodii îi sunt atribuite anumite trăsături care, duse la extrem, se pot transforma în puncte vulnerabile într-o relație. Berbecul poate reacționa înainte să asculte, Taurul se încăpățânează, Gemenii pot transmite semnale contradictorii, iar Racul riscă să aștepte ca partenerul să îi ghicească emoțiile.

Chiar și calitățile pot deveni defecte atunci când sunt exagerate. Grija poate deveni control, independența se poate transforma în distanță, iar dorința de armonie poate duce la evitarea discuțiilor necesare.

Așadar, ce greșește fiecare zodie în relații? Iată obiceiul care îi poate crea cele mai multe probleme în dragoste și ce ar trebui să schimbe pentru ca relațiile sale să funcționeze mai bine.

Berbec - reacționează înainte să asculte până la capăt

Berbecul trăiește intens și reacționează rapid. În multe situații, aceasta este una dintre calitățile sale: nu amână lucrurile și preferă să spună direct ce îl deranjează.

În relații, însă, impulsivitatea poate deveni o problemă.

În timpul unei certe, Berbecul poate răspunde înainte ca partenerul să termine ceea ce avea de spus. Se enervează, trage concluzii și poate spune lucruri dure pe care, după ce se calmează, nu le mai consideră atât de importante.

Problema este că partenerul poate să nu uite la fel de repede.

Berbecul poate considera că, dacă cearta s-a terminat, totul trebuie să revină imediat la normal. Celălalt poate avea nevoie de mai mult timp.

O altă greșeală este transformarea relației într-o competiție. Într-un conflict, scopul nu ar trebui să fie să demonstreze cine are dreptate, ci să rezolve problema.

Ce ar trebui să schimbe: să asculte până la capăt înainte să reacționeze și să înțeleagă că a face un pas înapoi nu înseamnă că a pierdut.

Taur - rămâne blocat în propria variantă

Taurul caută stabilitate și este dispus să investească mult într-o relație importantă. Tocmai de aceea, poate fi un partener foarte loial.

Dar încăpățânarea îi poate crea probleme.

Odată ce Taurul consideră că are dreptate, poate deveni foarte dificil să îl convingi să privească situația și din altă perspectivă.

Chiar și atunci când își dă seama că poate a exagerat, îi poate fi greu să facă primul pas spre împăcare.

Mai există o problemă: teama de schimbare. Uneori poate rămâne într-o relație sau într-o dinamică nesănătoasă doar pentru că îi este familiară.

Stabilitatea este importantă, dar nu orice lucru care durează este automat și bun.

Ce ar trebui să schimbe: să facă diferența dintre consecvență și încăpățânare și să accepte că uneori relațiile trebuie să se schimbe pentru a putea continua.

Gemeni - pot transmite semnale contradictorii

Gemenii au nevoie de stimulare, conversație și varietate. La începutul unei relații pot fi extrem de prezenți: mesaje, glume, întâlniri și conversații până târziu.

Problema poate apărea atunci când entuziasmul inițial se mai calmează.

Uneori, Gemenii își schimbă ritmul atât de repede încât partenerul nu mai înțelege ce se întâmplă. Astăzi pot fi foarte afectuoși, iar mâine pot avea nevoie de mai mult spațiu.

Pentru ei, schimbarea poate fi firească. Pentru persoana de lângă ei, poate părea dezinteres.

Mai există și tendința de a folosi umorul atunci când conversația devine prea serioasă. Gluma poate detensiona atmosfera, dar nu poate înlocui permanent vulnerabilitatea.

Ce ar trebui să schimbe: să comunice clar atunci când au nevoie de spațiu și să nu presupună că partenerul va înțelege automat schimbările lor de dispoziție.

Rac - așteaptă ca partenerul să ghicească ce îl deranjează

Racul poate fi extrem de atent la emoțiile persoanei iubite. Observă schimbările de ton, expresiile și micile detalii.

Problema este că uneori se așteaptă ca și partenerul să funcționeze la fel.

Dacă este supărat, poate deveni tăcut și distant în loc să spună direct ce s-a întâmplat. Iar dacă celălalt nu observă, dezamăgirea devine și mai mare.

„Dacă mă cunoștea cu adevărat, și-ar fi dat seama" poate deveni o capcană.

Nimeni nu poate citi permanent gândurile celuilalt.

Racul mai poate avea tendința să aducă trecutul în conflictele prezente. O problemă de astăzi poate scoate la suprafață trei alte situații de acum câteva luni.

Ce ar trebui să schimbe: să își exprime direct nevoile și să nu transforme capacitatea partenerului de a-i ghici emoțiile într-un test al iubirii.

Leu - orgoliul îl împiedică uneori să recunoască faptul că a greșit

Leul oferă mult atunci când iubește. Poate fi generos, afectuos și extrem de loial.

Dar are nevoie și să se simtă apreciat.

Atunci când această nevoie devine prea puternică, poate începe să interpreteze lipsa atenției drept lipsă de iubire. Partenerul poate avea pur și simplu o zi dificilă, iar Leul se poate întreba imediat de ce nu mai primește aceeași afecțiune.

Problemele mai apar și în timpul conflictelor.

Dacă se simte atacat sau umilit, orgoliul intră în scenă. Chiar dacă își dă seama că a greșit, îi poate fi dificil să admită imediat.

Uneori preferă să apere o poziție doar pentru că nu vrea să pară că a cedat.

Ce ar trebui să schimbe: să înțeleagă că vulnerabilitatea și scuzele sincere nu îi reduc valoarea în ochii partenerului.

Fecioară - încearcă să „repare" persoana iubită

Fecioara vede rapid ce ar putea funcționa mai bine.

Dacă partenerul are o problemă, primul instinct este să găsească soluția. Dacă face ceva ineficient, Fecioara știe probabil o metodă mai bună.

Intenția poate fi bună, dar efectul nu este întotdeauna același.

Observațiile constante pot face partenerul să simtă că niciodată nu este suficient de bun.

Fecioara poate considera că oferă sfaturi utile, în timp ce persoana de lângă ea aude doar critică.

În plus, nu orice problemă trebuie rezolvată imediat. Uneori partenerul nu caută o soluție, ci pur și simplu vrea să fie ascultat.

Ce ar trebui să schimbe: să întrebe „vrei un sfat sau vrei doar să te ascult?" înainte să înceapă să rezolve problema.

Balanță - evită conflictele până când problema devine mai mare

Balanța își dorește armonie și poate face multe compromisuri pentru a o păstra.

La prima vedere, pare un avantaj uriaș într-o relație.

Problema apare atunci când evitarea conflictului devine mai importantă decât sinceritatea.

Balanța poate spune „este în regulă" chiar dacă nu este. Poate accepta lucruri care o deranjează pentru că nu vrea o ceartă și poate amâna conversațiile dificile.

Nemulțumirile însă nu dispar.

La un moment dat, o problemă aparent minoră poate declanșa toate frustrările acumulate.

Mai există și indecizia. Dacă Balanța nu știe clar ce își dorește, partenerul poate ajunge să simtă că relația este permanent într-o zonă de incertitudine.

Ce ar trebui să schimbe: să înțeleagă că un conflict sănătos nu distruge o relație. Uneori, tocmai evitarea lui o face.

Scorpion - testează loialitatea în loc să ceară siguranță

Scorpionul ia încrederea foarte în serios.

Atunci când iubește, poate deveni extrem de loial, dar tocmai pentru că investește atât de mult se poate teme de trădare.

Problema apare când frica se transformă în suspiciune.

Scorpionul poate analiza comportamentul partenerului, poate interpreta schimbări minore și, în anumite situații, poate testa persoana iubită pentru a vedea cât de loială este.

Aceste teste pot deteriora exact încrederea pe care încearcă să o protejeze.

Gelozia este o altă vulnerabilitate. Dacă nu este ținută sub control, poate transforma apropierea în posesivitate.

Ce ar trebui să schimbe: să spună direct când se simte nesigur, în loc să creeze situații prin care partenerul trebuie să își demonstreze permanent loialitatea.

Săgetător - fuge de conversațiile care îi dau senzația că este prins

Săgetătorul are nevoie de libertate și nu apreciază relațiile sufocante.

Problema este că uneori poate confunda responsabilitatea emoțională cu pierderea libertății.

Atunci când o conversație devine foarte serioasă, poate încerca să schimbe subiectul, să glumească sau să se îndepărteze.

Partenerul poate interpreta acest comportament drept lipsă de interes.

Săgetătorul poate fi și extrem de direct. Sinceritatea este o calitate, dar adevărul spus fără niciun filtru poate răni inutil.

„Eu doar am fost sincer" nu repară automat efectul cuvintelor.

Ce ar trebui să schimbe: să înțeleagă că angajamentul nu înseamnă automat pierderea independenței și că sinceritatea poate exista și fără brutalitate.

Capricorn - pune responsabilitățile înaintea relației prea des

Capricornul își exprimă iubirea foarte mult prin fapte.

Muncește, rezolvă probleme și încearcă să construiască stabilitate. Din perspectiva lui, toate acestea sunt dovezi clare că îi pasă.

Partenerul poate vedea însă situația diferit.

Dacă munca, obiectivele și responsabilitățile sunt permanent pe primul loc, persoana iubită poate ajunge să se simtă pe locul doi.

Capricornul poate spune: „Fac toate acestea pentru viitorul nostru", în timp ce partenerul se întreabă când vor mai avea timp să se bucure de prezent.

Mai mult, Capricornului îi poate fi dificil să vorbească despre vulnerabilități. Încearcă să rezolve emoțiile ca pe niște probleme practice, deși nu toate au nevoie de o soluție.

Ce ar trebui să schimbe: să ofere timp și afecțiune în prezent, nu doar siguranță pentru viitor.

Vărsător - se detașează exact când partenerul are nevoie de apropiere

Vărsătorul procesează multe lucruri în interior și are nevoie de spațiu.

Când apare un conflict, poate prefera să se retragă pentru a analiza situația înainte să vorbească.

Pentru el, aceasta poate fi o metodă sănătoasă de a evita reacțiile impulsive.

Pentru partener, însă, tăcerea poate părea respingere.

Dacă Vărsătorul se închide fără să explice că are nevoie de timp, celălalt poate crede că nu îi pasă.

Mai există și tendința de a raționaliza emoțiile. Uneori încearcă să explice de ce partenerul „nu ar trebui" să se simtă într-un anumit fel, când ceea ce acesta are nevoie să audă este pur și simplu că sentimentele sale au fost înțelese.

Ce ar trebui să schimbe: să ceară spațiu fără să dispară emoțional și să învețe că nu fiecare sentiment trebuie explicat logic.

Pești - idealizează și ignoră semnalele de alarmă

Peștii pot vedea foarte ușor partea bună a oamenilor.

Este una dintre cele mai frumoase calități ale lor, dar în dragoste poate deveni și o vulnerabilitate.

Când se îndrăgostesc, există riscul să vadă mai mult potențialul unei persoane decât comportamentul său real.

Pot găsi explicații pentru lucruri pe care, în alte circumstanțe, le-ar considera inacceptabile.

„Poate trece printr-o perioadă dificilă", „poate se va schimba" sau „știu că în interior este un om bun" pot deveni motive pentru a oferi prea multe șanse.

Peștii mai pot evita confruntările pentru că se tem să nu piardă persoana iubită. Astfel, propriile nevoi ajung uneori pe plan secund.

Ce ar trebui să schimbe: să privească faptele, nu doar ceea ce speră că ar putea deveni persoana de lângă ei.

Greșelile care pot distruge relațiile fiecărei zodii

Privite împreună, multe dintre aceste greșeli pornesc chiar din calitățile asociate zodiilor.

Berbecul are curaj, dar poate deveni impulsiv. Taurul este stabil, dar stabilitatea se poate transforma în încăpățânare. Gemenii sunt adaptabili, dar schimbările lor pot crea confuzie. Racul este sensibil, dar poate aștepta prea mult ca ceilalți să îi intuiască emoțiile.

Leul are încredere în sine, însă orgoliul îi poate îngreuna scuzele. Fecioara vrea să ajute, dar poate deveni critică. Balanța caută pacea și ajunge uneori să evite conversațiile necesare, iar Scorpionul prețuiește loialitatea atât de mult încât poate deveni suspicios.

Săgetătorul își apără libertatea, Capricornul își urmărește obiectivele, Vărsătorul își protejează independența, iar Peștii încearcă să vadă binele în ceilalți. Niciuna dintre aceste trăsături nu este negativă în sine. Problemele apar atunci când este dusă la extrem.

Ce greșește fiecare zodie în relații, pe scurt

Berbec: reacționează prea repede și transformă uneori conflictele în competiții.

Taur: se încăpățânează și acceptă greu schimbarea.

Gemeni: transmit uneori semnale contradictorii și evită vulnerabilitatea prin umor.

Rac: așteaptă ca partenerul să îi ghicească emoțiile.

Leu: lasă orgoliul să stea în calea scuzelor.

Fecioară: critică prea mult în încercarea de a ajuta.

Balanță: evită conflictele până când frustrările se acumulează.

Scorpion: poate deveni suspicios și poate testa loialitatea partenerului.

Săgetător: confundă uneori angajamentul cu pierderea libertății.

Capricorn: pune munca și responsabilitățile înaintea relației.

Vărsător: se detașează atunci când ar trebui să comunice.

Pești: idealizează persoana iubită și poate ignora semnalele de alarmă.

În cele din urmă, cea mai mare greșeală într-o relație nu ține de zodie, ci de refuzul de a recunoaște un comportament care îl rănește în mod repetat pe celălalt. Astrologia poate oferi un pretext interesant pentru a privi aceste tipare, însă o relație sănătoasă se construiește prin comunicare, respect, limite și disponibilitatea ambilor parteneri de a schimba ceea ce nu funcționează.