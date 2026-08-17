Cum îți dai seama dacă o roșie este coaptă. Trucul simplu al unui fermier: „Culoarea te poate păcăli"

Culoarea nu este întotdeauna cel mai bun indicator atunci când alegi roșii coapte. Soiurile diferite pot avea culori și nuanțe foarte variate, iar un test simplu, făcut direct cu mâna, te poate ajuta să alegi fructele potrivite.

Roșiile pot avea dimensiuni, culori și texturi foarte diferite, mai ales atunci când vorbim despre soiuri cultivate în gospodării sau cumpărate din piețe. Tocmai de aceea, culoarea nu este întotdeauna suficientă pentru a stabili dacă o roșie este coaptă.

Un fermier care cultivă anual sute de plante de tomate recomandă un test simplu: ia roșia în mână și verifică textura. Roșia coaptă ar trebui să fie ușor moale și să cedeze puțin la atingere, fără să fie însă prea moale.

Dacă este foarte tare, este posibil să mai aibă nevoie de câteva zile pentru a ajunge la maturitatea potrivită. În schimb, dacă este excesiv de moale, poate fi deja prea coaptă.

Metoda este cu atât mai utilă cu cât există numeroase soiuri de tomate în culori diferite. Unele pot fi roșii, galbene, portocalii sau chiar în nuanțe mai puțin obișnuite, astfel încât simpla analizare a culorii poate fi înșelătoare.

„Trebuie să știi exact ce soi de roșii cumperi dacă te bazezi pe culoare", explică fermierul citat de Simply Recipes. Potrivit acestuia, culoarea te poate păcăli, iar o metodă mai sigură este să iei roșia în mână și să îi verifici consistența.

Un alt detaliu important este momentul în care intenționezi să folosești roșiile. Roșiile continuă să se coacă și după ce sunt culese. De aceea, producătorii le pot recolta uneori înainte de a ajunge la maturitatea completă, urmând ca acestea să se coacă ulterior.

Dacă vrei să consumi roșiile în aceeași zi, este mai bine să alegi unele care sunt deja moi și ușor pliabile la atingere. Dacă intenționezi să le păstrezi câteva zile înainte de consum, poți alege roșii puțin mai ferme, care vor continua să se coacă la temperatura camerei.

Textura nu este singurul lucru pe care trebuie să îl verifici atunci când cumperi roșii. Privește cu atenție fructele pentru a identifica eventualele lovituri, zone deteriorate sau locuri din care se scurge lichid.Roșiile trebuie manipulate cu grijă, deoarece zonele lovite se deteriorează rapid. Odată ce fructul a fost zdrobit sau deteriorat, procesul de alterare se poate accelera.

De aceea, atunci când alegi roșii din piață sau de la magazin, merită să verifici atât consistența, cât și aspectul exterior. Iar dacă vrei să le păstrezi cât mai mult timp după ce le-ai cumpărat, modul în care sunt depozitate contează la fel de mult ca alegerea lor de la început.