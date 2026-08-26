Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci trei curmale în fiecare dimineață. Beneficiile surprinzătoare
Postat la: 26.08.2026 |
Curmalele sunt dulci în mod natural, ușor de transportat și pline de nutrienți, ceea ce poate explica de ce au devenit subiectul unei recomandări simple pentru un stil de viață sănătos: mănâncă trei curmale în fiecare dimineață pentru a îmbunătăți digestia și sănătatea metabolică.
Există și dovezi științifice în spatele acestei idei. Curmalele conțin fibre și alți nutrienți care pot susține digestia, pot furniza energie și pot contribui la reglarea glicemiei, însă nu există un număr magic de curmale și nici un moment ideal al zilei în care acestea trebuie consumate.
Curmalele oferă fibre insolubile, benefice pentru digestie
Curmalele conțin o cantitate surprinzător de mare de nutrienți într-un fruct atât de mic. O mare parte dintre potențialele lor beneficii provine din combinația de fibre, carbohidrați, minerale și compuși vegetali, care pot susține digestia în mai multe moduri.
Curmalele conțin atât fibre solubile, cât și insolubile - aproximativ 5 grame în total în doar trei curmale Medjool.
„Fibrele insolubile contribuie la menținerea unui tranzit intestinal sănătos, în timp ce fibrele solubile ajută la menținerea unui nivel scăzut al colesterolului", a explicat Theresa DeLorenzo, dietetician, profesor de știința nutriției la Russell Sage College. Fibrele pot, de asemenea, să mărească volumul materiilor fecale și să ajute la deplasarea acestora prin tractul digestiv. De fapt, un studiu de mici dimensiuni a constatat că persoanele care au consumat zilnic șapte curmale timp de trei săptămâni au avut scaune mai frecvente.
Curmalele pot oferi și energie rapidă. Trei curmale Medjool conțin aproximativ 200 de calorii, în principal sub formă de carbohidrați și zaharuri naturale pe care organismul le poate folosi rapid pentru energie. Din acest motiv, ele reprezintă o gustare convenabilă înainte de antrenament sau de o altă activitate fizică, spune DeLorenzo.
Curmalele contribuie la menținerea unui nivel sănătos al glicemiei
Curmalele pot contribui și la menținerea glicemiei în limite sănătoase. Deși sunt în mod natural bogate în zahăr, fibrele pe care le conțin pot încetini viteza cu care acesta este absorbit în sânge. Potrivit lui DeLorenzo, acest lucru poate duce la o creștere mai treptată a glicemiei după masă, în locul unei creșteri bruște.
Cercetările efectuate pe persoane cu diabet de tip 2 au arătat, de asemenea, că un consum moderat de curmale nu pare să înrăutățească glicemia pe nemâncate sau nivelul HbA1c.
Curmalele furnizează și nutrienți care susțin metabolismul. Sunt o sursă bună de potasiu și magneziu, două minerale care ajută organismul să transforme alimentele consumate în energie utilizabilă, potrivit lui Avery Zenker, dietetician autorizat. Potasiul ajută organismul să descompună și să utilizeze carbohidrații, în timp ce magneziul este implicat în producerea energiei și în reglarea glicemiei, explică aceasta.
Contează cantitatea și momentul în care mănânci curmale?
Dacă îți place să mănânci curmale dimineața, nu există niciun motiv să renunți la acest obicei. Doar că nu ar trebui să te aștepți ca momentul zilei sau cifra trei să ofere beneficii speciale.
„Nu avem dovezi specifice că trei curmale consumate dimineața reprezintă cantitatea și momentul ideale", spune Zenker. „Trei curmale pot reprezenta o porție rezonabilă, dar asta nu înseamnă că nu poți mânca mai multe sau mai puține."
Studiile au testat cantități diferite, astfel că dovezile nu sunt suficient de solide pentru a stabili o singură porție ideală. Același lucru este valabil și în cazul momentului în care sunt consumate. Nu există un singur moment optim pentru a mânca curmale, iar dovezile nu arată că acestea oferă beneficii generale mai mari atunci când sunt consumate la micul dejun decât mai târziu în timpul zilei.
„Consumul de curmale dimineața poate fi benefic ca sursă de energie, mai ales înainte de activitatea fizică", spune Zenker. „Curmalele pot fi, de asemenea, o alegere foarte bună după-amiaza sau seara, în special atunci când sunt consumate în locul carbohidraților rafinați."
De asemenea, poți combina curmalele cu alimente care conțin proteine sau grăsimi, precum nuci, unt de nuci, iaurt sau brânză, pentru a obține o gustare mai echilibrată, recomandă DeLorenzo.
Iar pentru că sunt dulci în mod natural, curmalele pot fi deosebit de utile atunci când sunt folosite ca înlocuitor natural pentru zaharurile adăugate, scrie verywellhealth.com.
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