Corpul te avertizează din timp: 14 semnale ale carențelor de vitamine și minerale
Postat la: 29.08.2026 |
Organismul transmite permanent semnale atunci când ceva nu funcționează corect. Uneori, oboseala inexplicabilă, schimbările pielii, problemele de vedere sau slăbiciunea musculară pot avea legătură cu lipsa unor nutrienți esențiali.
14 semne pe care corpul ți le dă când îți lipsesc vitamine și minerale
Medicul american Eric Berg a prezentat o listă cu unele dintre cele mai timpurii semne asociate cu posibile deficiențe de vitamine și minerale.
1. Deficitul de vitamina A- primul semn: dificultatea de a vedea în întuneric
Vitamina A este esențială pentru sănătatea ochilor și pentru producerea rodopsinei, un pigment necesar vederii în condiții de lumină redusă.
Persoanele care au un aport insuficient pot observa că se adaptează mai greu când trec dintr-un spațiu luminat într-unul întunecat sau că văd mai slab seara.
Pe termen lung, un deficit important de vitamina A poate afecta sănătatea oculară și poate crește riscul unor probleme de vedere.
2. Deficitul de vitamina B1- primul semn: tensiunea nervoasă
Vitamina B1 (tiamina) ajută organismul să transforme carbohidrații în energie și are un rol important în funcționarea creierului și a sistemului nervos.
Lipsa acesteia poate fi asociată cu iritabilitate, anxietate, dificultăți de concentrare sau o stare permanentă de tensiune.
Persoanele cu alimentație dezechilibrată, consum crescut de alcool sau anumite probleme digestive pot avea un risc mai mare de deficit.
3. Deficitul de vitamina C- primul semn: gingii roșii și sângerări ușoare
Vitamina C este necesară pentru producerea colagenului, proteina care menține sănătatea pielii, vaselor de sânge și gingiilor.
Un aport scăzut poate duce la gingii sensibile, inflamate sau sângerări apărute chiar și la un periaj obișnuit.
Alte semne pot include vindecarea mai lentă a rănilor, oboseală și o imunitate mai fragilă.
4. Deficitul de vitamina D- primul semn: dureri osoase
Vitamina D ajută organismul să absoarbă calciul și este esențială pentru menținerea densității osoase.
Atunci când nivelul este scăzut, unele persoane pot resimți dureri difuze la nivelul oaselor, slăbiciune musculară sau oboseală.
Deficitul de vitamina D este frecvent întâlnit, mai ales în perioadele cu expunere redusă la soare.
5. Deficitul de vitamina E- primul semn: slăbiciune musculară
Vitamina E este un antioxidant care protejează celulele împotriva stresului oxidativ și contribuie la buna funcționare a mușchilor și nervilor.
Un deficit poate provoca slăbiciune musculară, probleme de coordonare sau senzația că organismul nu mai are aceeași rezistență fizică.
Carențele severe sunt rare, dar pot apărea în anumite boli digestive care afectează absorbția grăsimilor.
6. Deficitul de vitamina K1- primul semn: apariția excesivă a vânătăilor
Vitamina K1 are un rol important în coagularea normală a sângelui.
Atunci când organismul nu primește suficientă vitamina K, pot apărea vânătăi mai ușor sau sângerări care se opresc mai greu.
Persoanele care urmează anumite tratamente sau au probleme de absorbție intestinală pot necesita o evaluare medicală.
7. Deficitul de vitamina K2- primul semn: acumularea de tartru
Vitamina K2 participă la modul în care organismul utilizează calciul, contribuind la sănătatea oaselor și a dinților.
Potrivit informațiilor prezentate de dr. Eric Berg, acumularea de tartru dentar este unul dintre semnele asociate cu un posibil deficit.
Totuși, tartrul apare frecvent și din cauza igienei orale insuficiente, a alimentației sau a particularităților individuale.
8. Deficitul de calciu- primul semn: tuse cronică
Calciul este cunoscut pentru rolul său în sănătatea oaselor, dar este implicat și în contracția musculară și transmiterea semnalelor nervoase.
Unele surse asociază deficitul de calciu cu anumite probleme respiratorii, însă tusea persistentă are numeroase alte cauze posibile.
O tuse care durează mai multe săptămâni trebuie evaluată medical pentru identificarea cauzei reale.
9. Deficitul de iod- primul semn: sensibilitatea sânilor
Iodul este necesar pentru producerea hormonilor tiroidieni, care influențează metabolismul, energia și echilibrul hormonal.
Un aport insuficient poate afecta funcția tiroidei și poate contribui la apariția unor dezechilibre hormonale.
Sensibilitatea sânilor poate avea multe explicații, inclusiv variații hormonale, stres sau modificări legate de vârstă.
10. Deficitul de sodiu- primul semn: slăbiciunea generală
Sodiul este un electrolit important pentru menținerea echilibrului lichidelor și pentru funcționarea normală a nervilor și mușchilor.
Când nivelul de sodiu scade prea mult, pot apărea oboseală, lipsă de energie, amețeli sau confuzie.
Deficitul sever de sodiu necesită atenție medicală, deoarece poate afecta funcționarea creierului.
11. Deficitul de magneziu- primul semn: pierderea energiei
Magneziul este implicat în producerea energiei și în sute de reacții biochimice din organism.
Un nivel scăzut poate fi asociat cu oboseală, crampe musculare, tulburări de somn sau senzația de epuizare.
Persoanele stresate, cele care fac efort fizic intens sau au anumite probleme digestive pot avea nevoie de o atenție suplimentară la aportul de magneziu.
12. Deficitul de potasiu- primul semn: senzația de bătăi puternice în urechi seara
Potasiul ajută la funcționarea inimii, a mușchilor și a sistemului nervos. Dr. Eric Berg menționează senzația de pulsații sau bătăi în urechi la culcare ca posibil semn asociat cu deficitul.
Un nivel scăzut de potasiu poate provoca și crampe musculare, slăbiciune sau tulburări ale ritmului cardiac.
13. Deficitul de seleniu- primul semn: ceața mentală
Seleniul este un mineral cu rol antioxidant și este important pentru funcționarea normală a tiroidei.
Un aport insuficient poate fi asociat cu dificultăți de concentrare, oboseală mentală și senzația că gândirea este încetinită.
Seleniul se găsește în alimente precum nucile braziliene, peștele, ouăle și carnea.
14. Deficitul de zinc- primul semn: lipsa de aer la efort
Zincul este implicat în funcționarea sistemului imunitar, vindecarea rănilor și metabolism.
Un deficit poate contribui la oboseală, scăderea rezistenței fizice și o recuperare mai lentă după infecții, potrivit doctorulzilei.ro.
Senzația de lipsă de aer la efort are însă numeroase cauze posibile și nu trebuie pusă automat pe seama lipsei de zinc.
Cum afli dacă ai cu adevărat o carență nutrițională
Simptomele prezentate nu indică automat un deficit de vitamine sau minerale. Multe dintre ele pot apărea și în alte afecțiuni, de la tulburări hormonale până la probleme digestive sau stres cronic.
Pentru confirmarea unei carențe, medicii recomandă evaluarea alimentației, istoricului medical și, atunci când este necesar, efectuarea unor analize de sânge.
O alimentație variată, bazată pe legume, fructe, proteine de calitate, pește, ouă, lactate sau alternative echilibrate poate ajuta la prevenirea multor deficiențe nutriționale.
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