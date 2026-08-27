Chinezii au inventat mușchii care se antrenează singuri, fără să mergi la sală. Efecte benefice și asupra altor părți ale corpului
Postat la: 27.08.2026 |
Beneficiile mișcării pentru organismul uman ar putea deveni disponibile chiar și fără activitate fizică. Cercetătorii chinezi de la Institutul pentru Medicină Regenerativă și cu Celule Stem din Beijing au obținut rezultate promițătoare cu un tratament care înjectează sub piele celule musculare, care se contractă apoi chiar și fără mișcare fizică.
Injectarea celulelor musculare a dus la formarea unui „plasture" de celule care se contractă singure. Beneficiile au inclus creșterea masei musculare, a densității oaselor, dar și efecte pozitive asupra funcților hepatice și imunitare. Tratamentul care a injectat aproximativ 6 milioane de miocite sub piele a dus la formarea unui grup de celule musculare care și-au creat și propria rețea de vascularizare, iar contracțiile musculare au fost continue, chiar și în somn, scrie New Scientist.
„Are și efecte pozitive asupra creierului. Știm asta despre mișcarea fizică, dar aici o vedem de cauzată de o mică grefă musculară", a explicat Ng Shyh-Chang, unul dintre cercetătorii care au derulat studiul la Institutul pentru Medicină Regenerativă și cu Celule Stem din Beijing. Cercetătorii avertizează însă că descoperirea nu poate compensa toate efectele mișcării, care include și beneficii cardiovasculare și neuromusculare. Studiul ar putea ajuta însă bolnavii la pat, care nu sunt capabili de exerciții fizice regulate, deși au cea mai mare nevoie de menținerea masei musculare.
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