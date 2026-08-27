O anomalie genetică l-a dus direct în Cartea Recordurilor. Un pisoi s-a născut cu 29 de degete

Un pisoi din rasa Maine Coon, pe nume Erebus Anomaly, a intrat în Cartea Recordurilor pentru că s-a născut cu 29 de degete la labe, cel mai mare număr înregistrat vreodată la o pisică, potrivit The New York Post.

Numărul său impresionant de degete se datorează unei anomalii genetice numite polidactilie, care face ca unele pisici să se nască cu un număr neobișnuit de mare de degete la labe, potrivit revistei Journal of Feline Medicine and Surgery, care menționează că pisicile din rasa Maine Coon sunt deosebit de predispuse la această afecțiune.

Recordul mondial Guinness anterior, de 28 de ani, a fost stabilit în 2002 de o pisică canadiană pe nume Jake, record care a fost egalat apoi, în luna martie, de Toby, o pisică din Michigan.

Această trăsătură se transmite evident pe linie genetică, întrucât tatăl biologic al lui Erebus Anomaly s-a născut cu șase degete la fiecare labă - având astfel cu șase mai multe decât numărul normal de 18 degete pe pisică.

Stăpânii săi, Kendra Vandenbloomer și Hunter Nett din Kaukauna, Wisconsin, care conduc o crescătorie de pisici numită BlueNorthern Maine Coons, au declarat pentru postul local de știri WFRV că au știut că ar putea avea șanse la record încă de la naștere, când au văzut pentru prima dată protuberanțele sale în plus.

Un medic veterinar de urgență i-a diagnosticat pneumonie și l-a conectat pe micuțul pisoi la un aparat de oxigen, administrându-i o mulțime de medicamente. Vandenbloomer și Nett au declarat pentru World News Now că erau foarte îngrijorați că micuțul nu va supraviețui.

Radiografiile făcute lui Erebus la clinica de urgență aveau să servească ulterior drept dovadă incontestabilă a faptului că el era deținătorul de drept al recordului și au fost trimise împreună cu cererea către Guinness.

Organizația a anunțat oficial în 13 mai că numărul impresionant de falange al lui Erebus a stabilit într-adevăr un record și a publicat această informație pe site-ul său.

„E incredibil să te gândești că unul dintre cele mai înspăimântătoare momente din viața lui a dus direct la începutul călătoriei sale către recordul mondial", se arată într-un mesaj postat pe pagina de social media a lui Erebus, creat de Vandenbloomer și Nett.