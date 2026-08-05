Cât zahăr are un pepene roșu și cât un pepene galben. Care îngrașă mai mult conform cercetarilor de nutriție

Calculele sunt realizate pentru doi pepeni, unul roșu și unul galben, de 3 kg fiecare. O cană de zahăr ar însemna 200 grame zahăr. Cam astea sunt unitatile de masura din studiul următor.

Pepene roșu: din 3 kg, 1,8 kg reprezintă miezul comestibil. Sunt 6,2 grame zahăr în 100 grame miez pepene roșu. Deci, în total, 111,6 grame zahăr. adică 0,55 căni de zahăr.

Pepene galben: din 3 kg, miezul comestibil este de 2,1 kg. Sunt 7,9 grame zahăr în 100 grame miez pepene galben. În total 165,9 grame zahăr, adică 0,83 căni de zahăr.

Un pepene roșu întreg de 3 kg conține puțin peste jumătate de cană de zahăr pur. Un pepene galben de 3 kg conține aproape o cană întreagă de zahăr pur (circa 33 de lingurițe de zahăr la cel galben versus 22 de lingurițe la cel roșu).

Câte „căni" de zahăr are un pepene roșu și câte are un pepene galben

- pepene roșu (1.8 kg miez) - 30 kcal/100g x 18 = 540 kcal

- pepene galben (2.1 kg miez) - 34 kcal/100g x 21 = 714 kcal

În consecință, pepenele galben îngrașă mai mult.