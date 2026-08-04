Manechinul român care a avut o relație cu Jeffrey Epstein și Vin Diesel are o boală gravă: Să vă rugați pentru mine. Am tumori

Fostul model internațional Alina Pușcău, cunoscută pentru relația cu actorul Vin Diesel, dar și pentru aventura pe care presa scrie că ar fi avut-o cu excentricul om de afaceri Jeffrey Epstein, înainte ca acesta să fie protagonistul scandalului de abuzuri sexuale, a anunțat că are o boală gravă.

Pușcău îi roagă pe români să se roage pentru ea

"Vreau să vă rog ceva. Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine, pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă la sân, la axilă. Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că am cinci în axilă și mi s-a dus în oase", a transmis Alina Pușcău, pe Instagram.

"UCLA încearcă să mă salveze, încep tratamentul pe 7", a scris modelul pe rețelele de socializare.

Alina Pușcău a mai avut probleme de sănătate

"S-a scris în ziare că am avut probleme cu mercurul în sânge și cu metalele. Am venit să fac și tratamentul acesta în România, pentru că aici sunt doctori foarte buni și merg pe nutriție", declara vedeta la un moment dat la Antena Stars.

Legătura lui Pușcău cu Epstein, publică după desecretizarea documentelor SUA

Presupusa legătură dintre Alina Pușcău și Jeffrey Epstein a fost menționată în presă după desecretizarea documentelor Departamentului de Justiție al SUA. Articolele tabloidelor românești, precum WOWbiz și Spynews, au relatat că numele Alinei și al mamei sale apar în documentele referitoare la tranzacții financiare și corespondență a lui lui Epstein. Tabloidele au sugerat că modelul ar fi avut o relație personală cu Epstein la începutul anilor 2000. Însă Alina Pușcău a respins aceste afirmații, precizând că nu au existat niciodată dovezi ale unei relații romantice între ea și Epstein.