Motivul pentru care Cătălin Măruță a ales să semneze cu Antena 1. Ce oferte a mai primit în televiziune

Cătălin Măruță a ales Antena 1 după o pauză de câteva luni de la televiziune, iar decizia sa nu a fost luată doar pentru a reveni rapid pe micul ecran. Prezentatorul a explicat ce l-a determinat să accepte propunerea de a prelua „Furnicuțele" și de ce noul format se potrivește mai bine cu etapa în care se află acum.

După încheierea emisiunii „La Măruță", pe care a prezentat-o timp de peste 18 ani la PRO TV, vedeta spune că a primit mai multe oferte. Nu s-a grăbit însă să aleagă un nou proiect. A preferat să ia o pauză, iar una dintre condițiile importante pentru următoarea sa colaborare a fost ca proiectul să îi ofere mai multă libertate.

În cazul noului proiect de la Antena 1, Măruță spune că a contat în primul rând formatul. „Furnicuțele" este un show de divertisment, iar prezentatorul consideră că se potrivește stilului său și, în același timp, îi permite să își organizeze altfel timpul. Programul emisiunii pare să fi fost, așadar, unul dintre avantajele decisive. După ani în care a fost prezent zilnic în direct, noul format îi oferă posibilitatea de a avea mai mult timp pentru familie și pentru proiectele pe care le dezvoltă în mediul online.

„E un format de divertisment 100%, e un format în care mă regăsesc 100%, în același timp e un format care îmi permite să am foarte mult timp liber și pentru familia mea. Este o emisiune care se înregistrează în prima parte a săptămânii, ceea ce înseamnă că partea a doua a săptămânii poate să fie pentru proiectele din online. A contat foarte mult să fie un format care să-mi placă, un format care să-mi ofere timp, pentru mine, pentru viața mea, și în același timp să am o echipă extraordinară", a spus Cătălin Măruță pentru Antena 1.

Chiar dacă propunerile nu au lipsit după plecarea de la PRO TV, Măruță a preferat să nu accepte prima ofertă apărută. „După ce am plecat, am primit foarte multe propuneri de a mă întoarce în televiziune, unele dintre ele venind destul de repede sau în diferite proiecte online. Am simțit că e nevoie de o pauză, iată că au trecut 7 luni", a explicat prezentatorul.