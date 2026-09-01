Motivul pentru care Cătălin Măruță a ales să semneze cu Antena 1. Ce oferte a mai primit în televiziune
Postat la: 01.09.2026 |
Cătălin Măruță a ales Antena 1 după o pauză de câteva luni de la televiziune, iar decizia sa nu a fost luată doar pentru a reveni rapid pe micul ecran. Prezentatorul a explicat ce l-a determinat să accepte propunerea de a prelua „Furnicuțele" și de ce noul format se potrivește mai bine cu etapa în care se află acum.
După încheierea emisiunii „La Măruță", pe care a prezentat-o timp de peste 18 ani la PRO TV, vedeta spune că a primit mai multe oferte. Nu s-a grăbit însă să aleagă un nou proiect. A preferat să ia o pauză, iar una dintre condițiile importante pentru următoarea sa colaborare a fost ca proiectul să îi ofere mai multă libertate.
În cazul noului proiect de la Antena 1, Măruță spune că a contat în primul rând formatul. „Furnicuțele" este un show de divertisment, iar prezentatorul consideră că se potrivește stilului său și, în același timp, îi permite să își organizeze altfel timpul. Programul emisiunii pare să fi fost, așadar, unul dintre avantajele decisive. După ani în care a fost prezent zilnic în direct, noul format îi oferă posibilitatea de a avea mai mult timp pentru familie și pentru proiectele pe care le dezvoltă în mediul online.
„E un format de divertisment 100%, e un format în care mă regăsesc 100%, în același timp e un format care îmi permite să am foarte mult timp liber și pentru familia mea. Este o emisiune care se înregistrează în prima parte a săptămânii, ceea ce înseamnă că partea a doua a săptămânii poate să fie pentru proiectele din online. A contat foarte mult să fie un format care să-mi placă, un format care să-mi ofere timp, pentru mine, pentru viața mea, și în același timp să am o echipă extraordinară", a spus Cătălin Măruță pentru Antena 1.
Chiar dacă propunerile nu au lipsit după plecarea de la PRO TV, Măruță a preferat să nu accepte prima ofertă apărută. „După ce am plecat, am primit foarte multe propuneri de a mă întoarce în televiziune, unele dintre ele venind destul de repede sau în diferite proiecte online. Am simțit că e nevoie de o pauză, iată că au trecut 7 luni", a explicat prezentatorul.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
De ce piloții de avioane nu au voie să poarte barbă lungă. Ce a dezvăluit un studiu recent
Daca ai zburat frecvent cu avionul, probabil ai remarcat un detaliu: este destul de rar sa vezi un pilot cu o barba lung ...
-
Arheologii au descoperit cel mai vechi 'fake' din lume: Prima marcă de lux din Epoca Bronzului care se lupta cu replicile, fără reclame și fără influenceri
Aveau un produs ușor de recunoscut, o identitate vizuala proprie, o tehnica de fabricație pastrata de-a lungul generații ...
-
„Fără Filtru cu Jessie" revine la Gold FM din 3 septembrie, cu un nou sezon: noi invitați, dezvăluiri, povești neștiute și 10 întrebări incomode despre România
„Fara Filtru cu Jessie - 10 intrebari pentru Romania" revine joi, 3 septembrie, de la ora 18:00, la Radio Gold FM, ...
-
Corpul te avertizează din timp: 14 semnale ale carențelor de vitamine și minerale
Organismul transmite permanent semnale atunci cand ceva nu funcționeaza corect. Uneori, oboseala inexplicabila, schimbar ...
-
Un om a primit șase amenzi pentru viteză, deși avea mașina parcată acasă. Cum e posibil
Un șofer a primit șase amenzi pentru viteza, deși mașina sa era parcata in fața casei. Un tanar de 24 de ani din Ensched ...
-
O anomalie genetică l-a dus direct în Cartea Recordurilor. Un pisoi s-a născut cu 29 de degete
Un pisoi din rasa Maine Coon, pe nume Erebus Anomaly, a intrat in Cartea Recordurilor pentru ca s-a nascut cu 29 de dege ...
-
Chinezii au inventat mușchii care se antrenează singuri, fără să mergi la sală. Efecte benefice și asupra altor părți ale corpului
Beneficiile mișcarii pentru organismul uman ar putea deveni disponibile chiar și fara activitate fizica. Cercetatorii ch ...
-
Ce a închis Dolly Parton într-o cutie secretă, cu ordin să fie deschisă abia în anul 2046
Dolly Parton a lasat in urma o piesa pe care publicul nu o va putea asculta prea curand. Înregistrata in urma cu m ...
-
Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci trei curmale în fiecare dimineață. Beneficiile surprinzătoare
Curmalele sunt dulci in mod natural, ușor de transportat și pline de nutrienți, ceea ce poate explica de ce au devenit s ...
-
Un consilier local din Germania vrea să organizeze o petrecere de swingeri la primărie. Municipalitatea cere dosar complet pentru proiect, înainte să decidă
Un politician local din Germania vrea sa organizeze o petrecere de swingeri chiar la Primarie. Julien Ferrat spune ca nu ...
-
Aproape 30 la sută risc de deces: Greșeala de la micul dejun pe care nu ar trebui să o faci niciodată
În timp ce lupta pentru cel mai bun sandviș de mic dejun continua, iar alții lauda beneficiile fulgilor de ovaz, n ...
-
Înghețata cu brânză, roșii și slănină, noul desert din Sibiu - 15 lei o cupă: "Doar ceapa și usturoiul lipsesc!"
Combinația de slanina prajita, crema de branza, roșii uscate și semințe de floarea soarelui caramelizate este una intere ...
-
Controversa Chanel - Pantofii fără talpă de 3.000 de dolari: "Sunt sofisticați. Foarte apropiate de ideea de a merge desculț"
În garderoba pasionatelor de moda a aparut un nou obiect "al dorinței", iar cel mai curios lucru este ca, la prima ...
-
Povestea vânzătorului de mașini care s-a trezit prinț peste noapte
Un test ADN a rescris spectaculos viața unui belgian de 26 de ani. Clément Vandenkerckhove, fost vanzator de mași ...
-
Ce greșește fiecare zodie în relații. Obiceiul care îi poate sabota viața amoroasă fără să își dea seama
Nicio relație nu este perfecta, iar uneori cele mai mari probleme nu apar din lipsa sentimentelor, ci din comportamente ...
-
O actriță care a apărut în trei filme Harry Potter a ajuns pe OnlyFans pentru a-și plăti datoriile: "Aşa îmi câştig existenţa ca artistă, mă simt mai puţin ruşinată"
Jessie Cave, actrita care a interpretat-o pe Lavender Brown in trei filme din seria „Harry Potter", a acordat rece ...
-
Trucul gratuit prin care poți schimba radical imaginea televizorului tău în doar două minute
Televizoarele moderne pot afișa zeci de milioane de nuanțe și acopera spații de culoare extinse, oferind o imagine decen ...
-
Cele mai dificile relații între zodii. Cuplurile care se iubesc intens, dar se înțeleg greu
Uneori, atracția dintre doua persoane este foarte puternica, dar relația pare sa vina la pachet cu certuri, neințelegeri ...
-
Cum te protejezi de alergia la ambrozie. Tratamentul recomandat de medici
În a doua jumatate a lunii august, ambrozia ajunge la varful perioadei de polenizare. Pentru persoanele alergice, ...
-
iPhone-ul blestemat: A declanșat o tragedie de proporții - O familie întreagă și-a pierdut viața
O familie formata din tata, mama și copil a murit din cauza unui telefon iPhone. Parinții au refuzat sa-i cumpere adoles ...
-
Gest spectaculos făcut de Gigi Becali: A împărțit 3 milioane de dolari cash. Cine a primit banii
Gheorghe Becali a imparțit 3 milioane de dolari cash unor calugari romani la Muntele Athos. Dezvaluirea a fost facuta in ...
-
Un bărbat a fost dat afară de la azil pentru că nu a murit în șase luni. Acum culege afine și face plăcinte cu soția
Un barbat in varsta de 73 de ani, din Marea Britanie, care fusese internat intr-un program de ingrijiri paliative dupa m ...
-
Astrologii au făcut public un mare secret: Sufletul pereche pentru fiecare zodie. Cu cine are cele mai mari șanse să construiască o iubire de durată
Ideea de „suflet pereche" nu inseamna insa neaparat o relație perfecta, fara certuri sau diferențe. Din perspectiv ...
-
Războiul cu neomarxismul: Nea Mihai a reacționat după scandalul merdenelelor - Sute de persoane au stat la coadă la Patiseria Amzei
Deja celebrul Nea Mihai a transmis un mesaj dupa valul de susținere primit in urma scandalului izbucnit in jurul merdene ...
-
Turcii vor să rescrie istoria: Spun că Homer le aparține, iar o peșteră din Izmir ar fi locul de naștere al epopeii Odiseea
Provincia Izmir din Turcia revendica moștenirea autorului antic Homer. O ipoteza pe care cercetatorii și aleșii turci in ...
-
Evoluția „finală" a croissantului cu unt vine din Germania: kebab în croissant, nu în chiflă. Gluma de 1 aprilie devenită senzația culinară a anului pe TikTok
Mulți au crezut ca este doar o gluma de 1 aprilie, și probabil ca așa a fost, cand Lidl a anunțat „Döner Croi ...
-
Elucidarea unui mare mit: ce se întâmplă, de fapt, cu factura de curent dacă ai mulți magneți pe frigider
Magneții de pe ușa frigiderului sunt de mult timp o decorațiune extrem de populara in multe case, insa in jurul lor au a ...
-
Un cunoscut manelist și-a băgat banii în panouri fotovoltaice și baterii de stocare: "Am curent acum să dau la tot orașul"
Nemulțumit de randamentul inițial al sistemului sau fotovoltaic, pe care il numește „scutul antiracheta", Adi de l ...
-
Cea mai vârstnică persoană din lume a împlinit 117 ani. Povestea lui Ethel Caterham, femeia care s-a născut înainte de Primul Război Mondial
Ethel Caterham, recunoscuta drept cea mai varstnica persoana in viața din lume, a implinit vineri, 21 august, 117 ani. B ...
-
Jumătate din durata ta de viață este deja scrisă în gene! Ce se întâmplă cu cealaltă jumătate?
O noua cercetare matematica revoluționara, publicata in revista Science, schimba insa complet aceasta viziune. Oamenii d ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu