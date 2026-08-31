„Fără Filtru cu Jessie" revine la Gold FM din 3 septembrie, cu un nou sezon: noi invitați, dezvăluiri, povești neștiute și 10 întrebări incomode despre România

„Fără Filtru cu Jessie - 10 întrebări pentru România" revine joi, 3 septembrie, de la ora 18:00, la Radio Gold FM, cu un nou sezon de interviuri, dezvăluiri și conversații directe cu oameni care au un cuvânt de spus în România - politicieni, antreprenori, oameni de cultură, analiști și personalități implicate în viața publică.

După succesul primului sezon, lansat în primăvara acestui an, podcastul realizat de Jessie Baneș se întoarce cu invitați noi, declarații surprinzătoare și subiecte despre care, de multe ori, se vorbește prea puțin sau deloc în spațiul public.

În primul sezon, la masa „Fără Filtru" au venit personalități marcante și voci puternice ale societății românești, printre care Diana Șoșoacă, Viorica Dăncilă, Marian Vanghelie, Dan Puric și Adrian Severin, dar și alți invitați implicați, într-un fel sau altul, în viața politică, socială și culturală a României.

10 întrebări pentru România. Dar și povestea omului din spatele răspunsurilor

Conceptul emisiunii pornește de la „10 întrebări pentru România" - întrebări despre problemele țării, deciziile care ne influențează prezentul și direcția în care se îndreaptă România.

Dar „Fără Filtru" nu se oprește la declarațiile publice ale invitaților.

În fiecare ediție, Jessie Baneș încearcă să descopere și omul din spatele funcției, al imaginii publice și al afirmațiilor sale: experiențele care l-au format, convingerile care îi determină pozițiile, momentele care i-au schimbat perspectiva și motivațiile din spatele implicării sale în viața României.

Pentru că, uneori, pentru a înțelege ce spune un om despre România trebuie mai întâi să înțelegem cine este, de unde vine și de ce gândește așa.

Noul sezon începe cu un invitat în premieră

Joi, 3 septembrie, de la ora 18:00, „Fără Filtru cu Jessie - 10 întrebări pentru România" revine cu un invitat în premieră și cu o ediție care va aduce dezvăluiri și declarații neașteptate.

Identitatea primului invitat rămâne, pentru moment, o surpriză. Un singur lucru este sigur: noul sezon începe fără ocolișuri și, bineînțeles, fără filtru.

"Fără Filtru cu Jessie - 10 întrebări pentru România", în fiecare joi, de la ora 18:00, la Radio Gold FM.

Emisiunea poate fi ascultată pe toate platformele Radio Gold FM, iar edițiile video integrale pot fi urmărite pe canalul de YouTube „Fără Filtru cu Jessie".