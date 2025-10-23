Botezatu intră pe ușa din dos! Lovitura de "pedeapsă" la Asia Express 2025 pentru echipa salvata de la eliminare
Postat la: 23.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În timp ce echipele de la Asia Express 2025 se apropie cu pași repezi de marea finală, show-ul de la Antena 1 a pregătit o nouă întorsătură de situație: Cătălin Botezatu intră în competiție, direct pe traseul din Vietnam, alăturându-se echipei salvate de la eliminare.
Celebrul designer Catalin Botezatu promite să aducă un plus de energie în aventura de pe Drumul Eroilor. Ediția difuzată miercuri, 22 octombrie, a fost una plină de adrenalină și emoții.
Gabi Tamaș - Dan Alexa, Karmen - Olga Barcari și Alexandru Ion - Ștefan Floroaică s-au luptat pentru șansa de a rămâne în competiție, într-o cursă contra cronometru pe spectaculoasa coastă Nha Trang, supranumită Perla Mării de Sud. Misiunea lor a constat în găsirea celor trei „pietre prețioase ale fericirii", ascunse în cele mai pitorești colțuri ale regiunii.
Înainte de start, Irina Fodor le-a oferit concurenților câteva obiecte tradiționale românești, pe care aceștia au trebuit să le vândă sau să le schimbe cu localnicii pentru a obține bani. Una dintre cele mai neașteptate probe i-a dus la Băile celor 100 de Ouă, unde participanții s-au transformat în terapeuți pentru o zi: au colectat nămol, au masat turiști și au făcut tot posibilul să adune „comoara" cerută de misiune.
Cursa a culminat cu o probă subacvatică spectaculoasă, în care concurenții, echipați în costume de scafandru, au trebuit să comunice doar prin semne pentru a descifra codul unui seif ascuns pe fundul mării. La final, Karmen și Olga Barcari au ajuns ultimele la pupitrul Irinei Fodor, însă norocul a fost de partea lor - insigna din cufăr a fost verde, semn că rămân în competiție.
Totuși, echipa a primit o provocare inedită: în următoarea etapă, vor continua cursa alături de un al treilea partener - Cătălin Botezatu. Designerul devine astfel invitatul-surpriză al celui mai urmărit reality show al momentului, promițând să transforme această „pedeapsă" într-o experiență memorabilă.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Artanu are prima declarație după ce s-a spus că a hărțuit o tânără într-un local: "O vedeam mai așa, mai îngândurată..."
Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de Artan (Trupa Timpuri Noi, Partizan), acuzat ca ar fi harțuit o tanara intr-un loca ...
-
Warren Buffett a explicat concret cum ar transforma 10.000 de dolari în 30 de miliarde dacă ar trebui să o ia de la capăt
Majoritatea oamenilor pun intrebari banale la intalnirile acționarilor. Un barbat din New York nu a facut asta. S-a ridi ...
-
Ce e trendul „mukbang" care a ucis deja influenceri - Mănâncă până la epuizare, iar copiii îi privesc fascinați!
E șocant sa vezi tineri care mananca ardei iute ca pe mere, cartofi prajiți in cantitați industriale sau sosuri fluoresc ...
-
De ce își otrăveau femeile din Franța bărbații aducandu-i la limita dintre viață și moarte
În Evul Mediu, in Franța, femeile obișnuiau sa puna o otrava ușoara in micul dejun al soților lor dimineața, Fireș ...
-
ChatGPT i-a adus unei femei din Michigan numerele câștigătoare la loto. Cât a câștigat și avertismentul Loteriei
O femeie din Michigan, SUA, a devenit norocoasa caștigatoare a 100.000 de dolari la loteria Powerball, dupa ce a ales sa ...
-
O sibiancă face bani din ciulinii Bărăganului. Creează buchete și aranjamente florale: "E o plantă pe cât de nedorită, pe atât de frumoasă dacă știi să o pui în valoare"
În urma cu aproape cinci ani de zile o cisnadianca i-a anunțat pe funcționarii din localitate ca vrea sa cultive c ...
-
S-a dat drept nevăzător timp de peste 50 de ani și a luat peste 1 milion de euro dar s-a dat singur de gol și acum riscă o pedeapsă uriașă
Un barbat de 70 de ani din Italia a intrat in vizorul anchetatorilor, fiind acuzat ca a fraudat sistemul de pensii. Dupa ...
-
Cazul Șeicului-fake: Cum a reusit un simplu mic-dejun sa-l dea de gol pe escrocul care a păcalit zeci de miliardari autentici
Ani de zile, un barbat a pretins ca este un șeic bogat, reușind astfel sa pacaleasca zeci de miliardari și investitori d ...
-
Male - o capitală la limită: cum reușește un sfert de milion de oameni să trăiască pe o insuliță minusculă?
O farama de pamant in mijlocul nesfarșitului Ocean Indian. Fara rauri, fara campuri, fara paduri. Doar o rețea densa de ...
-
Fata care s-a transformat în trei băieți: identitatile inselătoare au atacat sexual alte adolescente
O poveste șocanta in care o femeie „inșelatoare și mincinoasa" a folosit identitați masculine false pentru a ataca ...
-
De ce se numește „Bohemian Rhapsody"? De ce durează exact 5 minute și 55 de secunde? Despre ce este de fapt acest cântec?
Single-ul Queen a fost auzit pentru prima data pe 31 octombrie 1975. Se intituleaza „Bohemian Rhapsody" deoarece & ...
-
Giovanni Becali face dezvăluiri din pușcărie: De ce a vomitat Cristi Borcea în prima zi și legătura cu Elena Udrea
Impresarul Giovanni Becali a dezvaluit mai multe povești legate de viața sa in inchisoare, alaturi de alte nume mari din ...
-
O viperă a mușcat un bărbat beat și a murit. Reptila si-a gasit sfârsitul intoxicata cu alcool
Stef Radulic, in varsta de 42 de ani, se intorcea acasa dupa o intalnire de afaceri. Barbatul era beat mort și nu a obse ...
-
Mai tare ca Aramis: Scandal sexual cu un episcop care a fost prins cu 17 amante. O călugăriță l-a pârât din cauză că era geloasă pe o avocată
Un scandal de proporții lovește Biserica Catolica din Peru, dupa ce episcopul Ciro Quispe López, acuzat ca ar fi ...
-
S-a aflat sub ce nume se ascund Ivan și Vladimir, singurii băieți ai lui Putin. Mama copiilor, celebra gimnastă Alina Kabaeva
Cei doi fii ai lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva au primit nume de familie false și sunt menționați in documente d ...
-
Ce să mănânci, pe înțelesul tuturor. Densitate nutritiva și densitate energetică: micro și macro nutrienti, calorii, toxine
Densitate nutritionala Densitatea nutritionala ne spune cat dintr-un nutrient, toxina sau antinutrient avem intr-o anumi ...
-
Ce este "inteligența emoțională" despre care vorbește omul cu cel mai mare IQ de pe Tera
Kim Ung-Yong (nascut la 8 martie 1962, la Seul) este considerat pamanteanul cu cel mai ridicat coeficient de inteligenta ...
-
Ceva foarte ciudat se întâmplă cu visele noastre atunci când renunțăm la cafea
Tot mai mulți subiecti ai studiilor spun ca au observat un efect secundar neobișnuit in momentul cand se lasa de baut ca ...
-
Chinezii își vând online unghiile tăiate: cât costă un kilogram, cine și de ce le cumpără
Considerate un deșeu dezgustator de catre majoritatea, unghiile taiate de la maini au o valoare neașteptata in medicina ...
-
Cum funcționează sutienul care previne infidelitatea o invenție la care nimeni nu s-ar fi gândit
Un student din Japonia a captat recent atenția publicului cu o invenție neobișnuita: un sutien echipat cu un sistem de r ...
-
"Bătrânețea este o boală", sustine un renumit profesor specializat in rejuvenare. El oferă 6 produse naturale anti-ageing
„Îmbatranim nu pentru ca am trait mulți ani, ci pentru ca i-am trait greșit", este ceea ce spun medicii care ...
-
Dezvăluire neașteptată făcută de o vedetă OnlyFans care a câștigat într-un an și jumătate 80 de milioane de dolari: "Sunt virgină și mă simt ciudată uneori"
Sophie Rain este vedeta pe OnlyFans și a caștigat, doar intr-un an și jumatate, nu mai puțin de 80.138.033,96 de dolari. ...
-
Al treilea război mondial? Profețiile înfricoșătoare ale Babei Vanga și Nostradamus pentru decembrie 2025
Printre cei mai cunoscuți vizionari raman Nostradamus și Baba Vanga, ale caror profeții continua sa fie reinterpretate ș ...
-
Hai, că ne-am prins cum e cu kebabul! "Dönerul aparține de fapt Germaniei. Turcia a pierdut războiul"
Turcia a renunțat la o propunere controversata care ar fi insemnat reguli stricte pentru prepararea kebabului döner ...
-
Gigi Becali, urmărit de nepalezi prin tot Bucureștiul: "Și-au dat vorbă între ei. Eu când îi văd... Și nu sunt ortodocși"
Patronul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becal, a dezvaluit ca e urmarit prin tot Bucureștiul de muncitorii nepalezi care a ...
-
Infiorător. O femeie a recunoscut că a ținut 20 de ani cadavrul fiicei sale ascuns într-un congelator
O femeie din Tokyo a fost arestata dupa ce a recunoscut ca a ascuns timp de doua decenii cadavrul fiicei sale intr-un co ...
-
Studiu revoluționar: Renunțarea la ora de vară ar putea salva milioane de oameni de la AVC și obezitate
Renunțarea la ora de vara ar putea salva sute de mii de vieți in SUA, arata un nou studiu publicat in revista PNAS. Potr ...
-
Gestul controversat făcut de Erika Kirk după ce l-a îmbrățișat pe Donald Trump l-a bulversat până si pe Grok AI
La ceremonia de comemorare a lui Charlie Kirk, fondatorul Turning Point USA, un moment emoționant a starnit controverse ...
-
Înjunghiat de interlopi. Panică în familia manelistului Tzancă Uraganu
Tzanca Uraganu, pe numele real Andrei Velcu, trece prin momente dificile, alaturi de soția sa, Lambada. Frații Lambadei ...
-
Dieto-scandal: "Date eronate!" Nutriționista Mihaela Bilic e acuzată de fake news de vicepreședintele Colegiului Medicilor
Nutriționista Mihaelei Bilic este acuzata de fake news de Colegiul Medicilor. Totul a pornit dupa ce Bilic a publicat pe ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu