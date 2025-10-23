Botezatu intră pe ușa din dos! Lovitura de "pedeapsă" la Asia Express 2025 pentru echipa salvata de la eliminare

În timp ce echipele de la Asia Express 2025 se apropie cu pași repezi de marea finală, show-ul de la Antena 1 a pregătit o nouă întorsătură de situație: Cătălin Botezatu intră în competiție, direct pe traseul din Vietnam, alăturându-se echipei salvate de la eliminare.

Celebrul designer Catalin Botezatu promite să aducă un plus de energie în aventura de pe Drumul Eroilor. Ediția difuzată miercuri, 22 octombrie, a fost una plină de adrenalină și emoții.

Gabi Tamaș - Dan Alexa, Karmen - Olga Barcari și Alexandru Ion - Ștefan Floroaică s-au luptat pentru șansa de a rămâne în competiție, într-o cursă contra cronometru pe spectaculoasa coastă Nha Trang, supranumită Perla Mării de Sud. Misiunea lor a constat în găsirea celor trei „pietre prețioase ale fericirii", ascunse în cele mai pitorești colțuri ale regiunii.

Înainte de start, Irina Fodor le-a oferit concurenților câteva obiecte tradiționale românești, pe care aceștia au trebuit să le vândă sau să le schimbe cu localnicii pentru a obține bani. Una dintre cele mai neașteptate probe i-a dus la Băile celor 100 de Ouă, unde participanții s-au transformat în terapeuți pentru o zi: au colectat nămol, au masat turiști și au făcut tot posibilul să adune „comoara" cerută de misiune.

Cursa a culminat cu o probă subacvatică spectaculoasă, în care concurenții, echipați în costume de scafandru, au trebuit să comunice doar prin semne pentru a descifra codul unui seif ascuns pe fundul mării. La final, Karmen și Olga Barcari au ajuns ultimele la pupitrul Irinei Fodor, însă norocul a fost de partea lor - insigna din cufăr a fost verde, semn că rămân în competiție.

Totuși, echipa a primit o provocare inedită: în următoarea etapă, vor continua cursa alături de un al treilea partener - Cătălin Botezatu. Designerul devine astfel invitatul-surpriză al celui mai urmărit reality show al momentului, promițând să transforme această „pedeapsă" într-o experiență memorabilă.