Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
Postat la: 21.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un plan de pace susţinut de Washington, a cărui copie a fost consultată de AFP, prevede că Peninsula Crimeea, precum şi regiunile Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei "vor fi recunoscute de facto ca fiind ruseşti, inclusiv de către Statele Unite".
Conform acestui plan în 28 de puncte, alte două regiuni, Herson şi Zaporijie din sud, ar urma să fie divizate de-a lungul actualei linii de front.
Textul prevede, de asemenea, că armata ucraineană ar urma să fie limitată la 600.000 de soldaţi, că NATO s-ar angaja să nu staţioneze trupe în Ucraina, iar în Polonia se vor amenaja baze de avioane de luptă europene, relatează Agerpres.
Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina va depune eforturi mari pentru ca propunerile de pace ale SUA să funcționeze și a promis că nu va face nimic pentru a perturba eforturile diplomatice, scrie Rador Radio românia.
"Ucraina are nevoie de pace, iar Ucraina va face tot posibilul ca nimeni din lume să nu poată spune că renunţăm la diplomație. Acest lucru este important", a spus Zelenski în discursul său video de seară, adăugând că Ucraina nu va face declarații "pripite".
„Sarcina numărul unu pentru toată lumea este un proces diplomatic constructiv cu America și toți partenerii noștri. Este vital să avem un sprijin stabil pentru armata noastră și pentru toate operațiunile noastre de apărare planificate și atacurile în adâncime".
PLANUL DE PACE ÎN 28 DE PUNCTE
Planul de pace al președintelui SUA, Donald Trump, pentru Ucraina a fost publicat de deputatul ucrainean Oleksiy Honcharenko în seara zilei de 20 noiembrie. STIRIPESURSE.RO relatează mai jos ce curprinde mai exact acest plan.
„1. Securitatea și statutul politic
Confirmarea suveranității Ucrainei.
Ucraina primește garanții de securitate din partea Statelor Unite, dar cu condiții.
Ucraina consacră nealinierea și respingerea NATO în Constituție, iar NATO confirmă că nu primește Ucraina în alianță pentru totdeauna.
Numărul Forțelor Armate ale Ucrainei este limitat.
Ucraina rămâne un stat fără arme nucleare.
2. Probleme teritoriale
Crimeea, Donețk și Lugansk sunt recunoscute ca fiind de facto rusești.
Herson și Zaporojie sunt „blocate" pe linia de contact.
Unele dintre teritorii devin o zonă tampon demilitarizată sub controlul de facto al Federației Ruse.
Ambele părți se angajează să nu schimbe granițele prin forță.
3. Aranjamente militare
NATO nu trimite trupe în Ucraina.
Avioanele de vânătoare NATO sunt staționate în Polonia.
Dialog privind securitatea între Statele Unite și NATO-Rusia, formarea unui grup de lucru SUA-Rusia.
Rusia își stabilește legal politica de neagresiune împotriva Ucrainei și Europei.
4. Blocul economic și reconstrucția Ucrainei
Statele Unite și Europa lansează un pachet mare de investiții pentru reconstrucția Ucrainei.
100 de miliarde de dolari din active rusești înghețate - pentru restaurarea Ucrainei; Statele Unite primesc 50% din profit.
Europa adaugă încă 100 de miliarde.
Alte active înghețate ale Rusiei vor merge către proiecte comune SUA-Rusia.
Formarea Fondului de Dezvoltare al Ucrainei, investiții în infrastructură, resurse, tehnologii.
5. Rusia în sistemul mondial
Ridicarea treptată a sancțiunilor.
Întoarcerea Rusiei în G8
Cooperare economică pe termen lung între Statele Unite și Federația Rusă.
6. Probleme umanitare
Un schimb pentru toți, întoarcerea civililor și copiilor.
Programe umanitare, reunificare familială.
Programe educaționale despre toleranță.
7. Energie și facilități speciale
Lansarea centralei de la Zaporojie sub supravegherea AIEA, electricitate - 50/50 între Ucraina și Federația Rusă.
Statele Unite ajută la restaurarea infrastructurii de gaze ucrainene.
8. Procese politice interne în Ucraina
Alegeri la 100 de zile după semnarea acordului.
Amnistie completă pentru toți participanții la război.
9. Execuție și control
Acordul este obligatoriu din punct de vedere legal.
Controlul este exercitat de "Consiliul pentru Pace" sub conducerea lui Donald Trump.
Se prevăd sancțiuni pentru încălcarea condițiilor.
După semnare, un armistițiu imediat și retragerea în pozițiile convenite", se arată în document.
Președintele rus Vladimir Putin a sugerat joi, 20 noiembrie, ca armata ucraineană ar trebui să poată depune armele și să se predea (subiectul, aici).
În paralel, responsabili din Administraţia preşedintelui american Donald Trump au avut săptămâna trecută discuţii cu Ucraina asupra unui plan de pace care să fie acceptabil atât pentru aceasta cât şi pentru Rusia, a declarat joi presei purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt (subiectul, aici).
De asemenea, preşedinţia Ucrainei a anunţat joi că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia şi a afirmat că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această chestiune.
