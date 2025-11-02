Si, totusi a existat! „Giganta Mărilor" - femeia pe care istoria n-a putut s-o prindă
Postat la: 02.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Se spune că într-un secol în care oamenii erau măsura tuturor lucrurilor, s-a ivit o femeie care nu putea fi măsurată. Numele ei nu a rămas pe niciun act. Botezul ei nu apare în nicio arhivă. Moartea ei n-a fost consemnată de niciun registru. Și totuși, amintirea ei a rămas, grea ca o umbră peste zeci de martori.
Fotografiile, făcute cândva la sfârșit de secol XIX, arată o femeie care se ridica peste case și peste oameni, ca un steag viu al neobișnuitului. Era înaltă cât o ușă de hambar și lată cât un butoi dublu - iar lângă ea, bărbații cu pălării rigide și femeile cu rochii grele par copii rătăciți într-un basm. Poartă o rochie enormă, cusută special pentru un trup care nu semăna cu niciun alt trup omenesc. Chipul ei nu este crud, nici mânios - ci obosit. Obosit de a exista într-o lume prea mică pentru ea.
Localnicii din orașele prin care a trecut povesteau că atunci când apărea pe străzi, tăcerea cobora peste trotuare ca o pânză. Oamenii nu știau dacă să se sperie sau să se închine. Unii îi făceau cruce, alții își țineau copiii aproape, ca și cum privirea ei însăși ar fi fost un pericol. Dar ea nu făcea nimic altceva decât să meargă - încet, masiv, inevitabil - ca un copac de carne purtat de soartă.
Se zvonea că fusese adusă de pe mare, poate dintr-un vas de emigranți, poate dintr-un circ ambulant. Alte voci spuneau că nu era femeie, ci un fenomen al naturii, o anomalie, un avertisment. Niciuna dintre aceste versiuni nu a putut fi dovedită. Niciuna nu a putut fi negată.
Într-un port din New England, ultima dată când ar fi fost văzută, o mulțime s-a strâns pe doc pentru a privi. Femeia aceea uriașă stătea pe puntea vasului, cu un lanț de mărgele mari peste piept și cu ochii pierduți într-un punct nevăzut al orizontului. Nu plângea. Nu vorbea. Nu cerea nimic. Părea doar să aștepte. Marinarii priveau spre ea cu prudență, ca și cum ar fi avut la bord un animal sacru sau periculos.
Apoi, într-o dimineață cu ceață groasă, vasul pe care urcase a plecat. Și din acea clipă, femeia a dispărut din lume. Niciun alt oraș nu a mai raportat apariția ei. Nicio gazeta nu a mai publicat vreodată vreun rând despre „giganta". Niciun cercetător nu a reușit să găsească vreun document despre viața sau sfârșitul ei. Doar fotografiile au rămas, ca două ferestre deschise spre o întrebare fără răspuns.
Unii spun că s-a înecat. Unii spun că vasul ei s-a pierdut într-o furtună. Alții cred că nici n-a fost vreodată om - ci o apariție pe care marea a adus-o și apoi a luat-o înapoi, ca pe un secret care nu trebuia dezvăluit prea mult timp. Și poate de aceea legenda ei încă respiră: nu pentru că era uriașă în carne, ci pentru că era uriașă în mister.
Într-o lume obsedată de a fixa totul în hârtii, a existat o femeie care a trecut prin istorie fără să lase urme decât în privirea celor ce au văzut-o o clipă. Unele vieți nu se notează - se șoptesc. Unele corpuri nu se cataloghează - se tem. Și unele povești nu se lămuresc niciodată - se transmit.
