Motivul pentru care tot mai mulți oameni se îndrăgostesc de chatboturi. Psihologii sunt îngrijorați de noile relații

Pentru unii oameni, relațiile cu inteligența artificială au depășit limitele normalității și au ajuns să fie la fel de puternice ca cele reale. Cercetătorii au vorbit cu utilizatori care consideră chatbotul lor un partener adevărat. Rezultatele îți provoacă fiori.

În 2023, Replika a scos din aplicație funcțiile de roleplay romantic. Schimbarea i-a prins pe mulți utilizatori nepregătiți, notează Adevărul.

Chatbotul care până atunci părea cald și implicat a devenit brusc distant și impersonal. Pentru unii, această transformare a fost un șoc emoțional. Au suferit teribil, unii au ținut chiar și doliu.

Utilizatori de toate vârstele au mărturisit că au plâns și s-au simțit abandonați, deși „partenerul" de care se despărțeau era, în realitate, doar un program.

Psihologii nu ridiculizează fenomenul, ci îl explică. Mulți dintre cei care se atașează de un AI trăiesc singurătate cronică și tânjesc după un loc sigur în care să fie ascultați. Un chatbot nu critică, nu respinge, nu pune condiții. Oferă prezență constantă și răspunsuri blânde.

Problema apare atunci când confortul acesta înlocuiește complet relațiile reale. Un specialist spune simplu: „AI-ul oferă o iluzie de intimitate". Emoțiile trăite sunt autentice, dar relația nu e reciprocă.

Pe forumuri precum Reddit, oamenii vorbesc deschis despre asta. Unii văd în relațiile cu AI o formă de refugiu într-o lume stresantă și lipsită de timp. Alții avertizează că riscăm să ne obișnuim cu o „intimitate prefabricată", în locul celei reale.

Psihologii spun că nu e nevoie ca aceste relații digitale să fie rupte brutal. E nevoie ca oamenii să înțeleagă ce caută în ele și să refacă conexiunea cu oamenii.