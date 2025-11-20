Șase zile de ninsori în București! Prognoza AccuWeather de iarnă care îi sperie pe locuitorii Capitalei

Recent, mai multe localități din România au avut parte de ninsori, iar AccuWeather, o companie care furnizează prognoze meteo și informații despre vreme, cunoscută la nivel mondial pentru acuratețea sa, anunță șase zile consecutive cu zăpadă în București.

Marți, în spațiul online au fost publicate imagini care au arătat un strat de zăpadă depus în zonele montane și în unele localități din nordul și din centrul țării. Capitala României a scăpat, însă nu pentru mult timp. Prognoza celor de la AccuWeather pentru luna decembrie arată că iarna revine în forță pe aceste meleaguri. În preajma sărbătorilor se anunță un episod semnificativ de ninsori. Conform prognozei prezentate pentru București, în perioada 22-27 decembrie se anunță șase zile consecutive cu ninsori, unele moderate, altele mai intense cantitativ.

Iată ce transmite AccuWeather:

22 decembrie - fulguieli, cu temperaturi cuprinse între 5 și -2 grade Celsius;

23 decembrie - ninsoare și răcire pronunțată, cu un grad Celsius ziua și -6 pe timp de noapte;

24 decembrie - Ajunul Crăciunului vine la pachet cu ninsoare și temperaturi specifice înghețului;

25 decembrie - ninsoare și -5 grade Celsius noaptea;

26 decembrie - ninsoare slabă și temperaturi negative;

27 decembrie - ninsoare abundentă, cu termometrele indicând -7 grade Celsius.

În cazul în care estimările vor fi confirmate, Bucureștiul va avea parte de zăpadă de sărbători. Totuși, prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) arată că debutul ultimei luni a anului 2025 va aduce, pentru Capitală, temperaturi de toamnă târzie, cu maxime de 10 grade Celsius. Primele semne de iarnă apar după data de 20 decembrie.