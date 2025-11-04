Postat la: 04.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Christoph Flittner, un instructor auto din districtul Erding, Germania, a devenit un adevărat fenomen online. Cu aproape un milion de urmăritori pe TikTok, pe canalul său „HerrFahrschule", acesta combină umorul cu lecțiile de circulație, transformând experiențele adesea stresante ale elevilor într-o sursă de divertisment și învățare.
Recent, Flittner și-a transpus experiența într-o carte intitulată „E ok să mergi beat pe bicicletă, nu?", menită să facă cititorii să râdă, dar și să rețină informații esențiale despre siguranța rutieră, potrivit publicației Sueddeutsche.de.
„Nu, chiar nu e în regulă. E la fel de periculos ca și cum ai conduce o mașină sub influența alcoolului sau ai merge cu o trotinetă electrică", explică Flittner. Limita legală este de 1,6 la mie, dar instructorul subliniază că deja de la 0,3 la mie se poate deschide un dosar penal în cazul unei conduite culpabile.
Elevii se arată adesea preocupați de costul amenzilor, mai degrabă decât de pericolele reale. „Dacă conduc fără centură de siguranță, costă 30 de euro. Ei spun: Nu e chiar așa de rău. Dar nu își dau seama că într-un accident, fără centură de siguranță, ar putea fi chiar proiectați din vehicul", adaugă el.
Flittner povestește că meseria sa de instructor necesită nervi de oțel. Una dintre cele mai memorabile experiențe a fost cu o elevă care se lovea cu capul de plafonul mașinii de fiecare dată când intra. Într-o altă situație inedită, o elevă a rupt maneta semnalizatorului și l-a întrebat: „Christoph, ce trebuie să fac acum cu asta?"
Interacțiunea cu părinții este uneori la fel de provocatoare. „Sunt tați care îmi scriu exact ce să facem în cadrul cursurilor și mame care îmi dau planuri alimentare pentru fiicele lor, ca acestea să nu mănânce fast-food dacă facem o tură mai lungă pe autostradă", povestește Flittner.
Deși tinerii încă văd obținerea permisului de conducere ca pe un obiectiv important, Flittner remarcă o schimbare în atitudinea lor față de mașini. „Permisul de conducere este foarte important pentru mulți oameni în zilele noastre. Mașinile nu mai au atâta semnificație pentru copii", explică el.
Cartea sa include și un capitol dedicat depășirii anxietății legate de examenul de conducere. Flittner recomandă exerciții simple, precum afirmațiile în fața oglinzii: „Îmi spun: Am ce trebuie, pot să fac asta și astăzi îmi iau permisul".
Pasiunea pentru media a influențat parcursul său profesional. Fost moderator radio, Flittner a început să conducă după ce a ascultat sfatul bunicii sale și apoi a devenit instructor auto. „Slujba mea este perfectă pentru mine. Pot combina de minune pasiunea mea pentru media și radio cu școala de șoferi", spune el.
