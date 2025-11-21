DOCUMENT Planul de pace propus de SUA în Ucraina: Primește garanții de securitate dar cu foarte multe condiții

Planul de pace al președintelui SUA, Donald Trump, pentru Ucraina a fost publicat de deputatul ucrainean Oleksiy Honcharenko în seara zilei de 20 noiembrie. Iata ce curprinde mai exact acest plan:

„1. Securitatea și statutul politic

Confirmarea suveranității Ucrainei.

Ucraina primește garanții de securitate din partea Statelor Unite, dar cu condiții.

Ucraina consacră nealinierea și respingerea NATO în Constituție, iar NATO confirmă că nu primește Ucraina în alianță pentru totdeauna.

Numărul Forțelor Armate ale Ucrainei este limitat.

Ucraina rămâne un stat fără arme nucleare.

2. Probleme teritoriale

Crimeea, Donețk și Lugansk sunt recunoscute ca fiind de facto rusești.

Herson și Zaporojie sunt „blocate" pe linia de contact.

Unele dintre teritorii devin o zonă tampon demilitarizată sub controlul de facto al Federației Ruse.

Ambele părți se angajează să nu schimbe granițele prin forță.

3. Aranjamente militare

NATO nu trimite trupe în Ucraina.

Avioanele de vânătoare NATO sunt staționate în Polonia.

Dialog privind securitatea între Statele Unite și NATO-Rusia, formarea unui grup de lucru SUA-Rusia.

Rusia își stabilește legal politica de neagresiune împotriva Ucrainei și Europei.

4. Blocul economic și reconstrucția Ucrainei

Statele Unite și Europa lansează un pachet mare de investiții pentru reconstrucția Ucrainei.

100 de miliarde de dolari din active rusești înghețate - pentru restaurarea Ucrainei; Statele Unite primesc 50% din profit.

Europa adaugă încă 100 de miliarde.

Alte active înghețate ale Rusiei vor merge către proiecte comune SUA-Rusia.

Formarea Fondului de Dezvoltare al Ucrainei, investiții în infrastructură, resurse, tehnologii.

5. Rusia în sistemul mondial

Ridicarea treptată a sancțiunilor.

Întoarcerea Rusiei în G8

Cooperare economică pe termen lung între Statele Unite și Federația Rusă.

6. Probleme umanitare

Un schimb pentru toți, întoarcerea civililor și copiilor.

Programe umanitare, reunificare familială.

Programe educaționale despre toleranță.

7. Energie și facilități speciale

Lansarea centralei de la Zaporojie sub supravegherea AIEA, electricitate - 50/50 între Ucraina și Federația Rusă.

Statele Unite ajută la restaurarea infrastructurii de gaze ucrainene.

8. Procese politice interne în Ucraina

Alegeri la 100 de zile după semnarea acordului.

Amnistie completă pentru toți participanții la război.

9. Execuție și control

Acordul este obligatoriu din punct de vedere legal.

Controlul este exercitat de "Consiliul pentru Pace" sub conducerea lui Donald Trump.

Se prevăd sancțiuni pentru încălcarea condițiilor.

După semnare, un armistițiu imediat și retragerea în pozițiile convenite", se arată în document.

Context: evoluția negocierilor de pace

Președintele rus Vladimir Putin a sugerat joi, 20 noiembrie, ca armata ucraineană ar trebui să poată depune armele și să se predea (subiectul, aici).

În paralel, responsabili din Administraţia preşedintelui american Donald Trump au avut săptămâna trecută discuţii cu Ucraina asupra unui plan de pace care să fie acceptabil atât pentru aceasta cât şi pentru Rusia, a declarat joi presei purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt (subiectul, aici).

De asemenea, preşedinţia Ucrainei a anunţat joi că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia şi a afirmat că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această chestiune (subiectul, aici).