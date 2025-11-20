Răsturnare de situație le summit-ul G20 - Administrația Trump s-a răzgândit

Statele Unite au informat Africa de Sud că s-au răzgândit și doresc acum să participe la summitul G20 din acest weekend de la Johannesburg, fără a specifica nivelul de reprezentare planificat.

Statele Unite au informat Africa de Sud că s-au răzgândit în privința boicotării summitului G20 din acest weekend de la Johannesburg și că doresc să participe, fără a specifica la ce nivel de reprezentare, a precizat joi președintele sud-african.

„Am primit o notificare din partea Statelor Unite, o notificare pe care încă o discutăm cu ei, privind o schimbare de opinie cu privire la participarea lor la summit într-o formă sau alta ", a declarat președintele Cyril Ramaphosa reporterilor.

Această răsturnare de situație, ale cărei detalii exacte rămân de văzut, vine ca o întorsătură dramatică a evenimentelor, având în vedere cât de definitiv părea boicotul summitului G20 din Africa de Sud de către președintele Donald Trump. De la revenirea la Casa Albă, președintele american a lansat numeroase atacuri împotriva guvernului sud-african, numind președinția sud-africană a G20 o „rușine" și afirmând că țara nu își are locul în G20.

Această comunicare americană „vine târziu în ziua dinaintea începerii summitului. Așadar, trebuie să ne implicăm în această discuție pentru a vedea cât de practică este și ce înseamnă cu adevărat", a continuat președintele Ramaphosa. El a adăugat că Africa de Sud consideră această evoluție „ un semn pozitiv ".

„Toate țările sunt aici, iar Statele Unite, cea mai mare economie a lumii, trebuie să fie prezente ", a declarat el. „ Așadar, este bine să auzim că există o schimbare de abordare și încă discutăm despre cum se va manifesta aceasta", a adăugat el.