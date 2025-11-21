Ceva cu totul neașteptat a fost descoperit pe Lună. Apare marea întrebare: Sunt resturi aduse de pe Pământ sau sunt 'de-ale locului'?

O nouă analiză a probelor aduse de misiunea Chang'e-6 indică prezența unor particule extrem de mici de rugină de fier în solul lunar, o constatare care contrazice ipoteza dominantă potrivit căreia suprafața selenară nu oferă oxigenul necesar oxidării.

Rezultatele, publicate în Science Advances, aparțin unei echipe coordonate de Universitatea Shandong, cu sprijinul Institutului de Geochimie al Academiei Chineze de Științe și al Universității Yunnan.

Cercetătorii au identificat cristale de hematită și maghemită la scară micrometrică, ambele fiind forme de oxid de fier. Prezența lor în probele Chang'e-6 sugerează existența unor procese de suprafață care nu au fost luate până acum în calcul și care ar putea explica inclusiv anomaliile magnetice observate în mai multe regiuni ale Lunii. Timp de decenii, ideea că fierul nu se poate oxida în lipsa oxigenului atmosferic a dominat cercetarea lunară. Chiar dacă misiunile Apollo au raportat mici cantități de compuși ferici, un studiu din 1971 a pus aceste observații pe seama contaminării produselor aduse pe Pământ, ipoteză care a devenit referință.

Această interpretare a început să fie contestată în ultimii ani. Din 2020, observațiile la distanță au indicat zone întinse de hematită la latitudini mari, iar în 2022 analizele microscopice ale probelor Chang'e-5 au arătat urme de magnetită nanofazică. Noile date oferă însă prima confirmare a existenței hematitei micrometrice ca parte a geologiei lunare, notează Interesting Engineering.

Examinând structura probelor Chang'e-6, echipa a constatat că oxizii de fier se regăsesc mai ales în breciile formate în urma impacturilor, materiale alcătuite din fragmente topite și sudate sub efectul presiunii extreme. Aceste minerale lipsesc însă din rocile vulcanice intacte, ceea ce indică un mecanism diferit de formare. Autorii sugerează că evenimentele de impact de mare intensitate, precum cele care au generat bazinul Polul Sud-Aitken sau craterul Apollo de pe fața nevăzută a Lunii, ar fi creat condițiile necesare oxidării fierului, fie prin expunere la surse tranzitorii de oxigen, fie prin procese termice complexe provocate de coliziuni.