Nu mai combina aceste medicamente cu cafea. Efectele adverse apar în scurt timp și se dublează toxicitatea

Chiar și o singură ceașcă de cafea poate influența modul în care organismul absoarbe sau metabolizează anumite medicamente. Cofeina și alte substanțe din cafea pot reduce eficiența tratamentelor sau pot intensifica efectele secundare, avertizează specialiștii.

Combinația dintre cafea și anumite medicamente poate fi periculoasă. De exemplu, anticoagulantele, folosite pentru a preveni formarea cheagurilor de sânge, pot crește riscul de sângerare atunci când sunt consumate împreună cu cafea. Medicamentele pentru răceală sau alergii care conțin pseudoefedrină pot provoca nervozitate și palpitații dacă sunt asociate cu cofeina, iar antidepresivele pot să-și piardă eficiența sau să crească nivelurile din sânge, provocând agitație și neliniște.

Persoanele care iau medicamente pentru tiroidă trebuie să fie și ele prudente. Levotiroxina, de exemplu, poate avea o eficiență redusă cu până la 50% dacă este administrată în apropierea unei cești de cafea, ceea ce poate duce la oboseală și dificultăți de concentrare. De asemenea, cei care folosesc bronhodilatatoare pentru astm pot resimți efectele secundare, cum ar fi greața sau iritabilitatea, mai intens dacă beau cafea.