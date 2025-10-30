Nu te-ai fi gandit ca asta e cea mai bună brânză pentru oase puternice si sanatate maximă

Din păcate, osteoporoza reprezintă o amenințare reală pentru femeile și bărbații mai în vârstă. Este o boală care se dezvoltă atunci când densitatea minerală și masa osoasă scad, ceea ce duce la o scădere a rezistenței oaselor. Aceasta poate face ca oasele să devină atât de fragile încât se pot fractura spontan sau după un stres minor, precum ridicarea unui obiect sau tusea.

Riscul de a dezvolta osteoporoză este mai mare dacă nu ți-ai dezvoltat oase puternice în tinerețe, din cauze precum lipsa activității fizice sau probleme de sănătate subiacente. Nivelurile scăzute de estrogen care apar odată cu menopauza pot, de asemenea, să afecteze capacitatea corpului de a construi și menține oase puternice. Asigurarea unui aport suficient de calciu și vitamina D în alimentație poate ajuta la construirea de masă osoasă și la întărirea oaselor.

O modalitate simplă de a crește aportul de calciu este consumul de brânză. „Brânza este o sursă bogată de calciu și proteine - două substanțe nutritive esențiale pentru construirea și menținerea oaselor puternice," spune dieteticiana Keri Gans. „Multe tipuri de brânză oferă, de asemenea, vitamina D și fosfor, care lucrează împreună cu calciul pentru a menține oasele dense și sănătoase." Dacă întărirea oaselor este o prioritate, are sens să alegi brânza care oferă cel mai mare beneficiu pentru sănătatea oaselor.

Doar 28 de grame de parmezan conțin 335 mg de calciu. „Parmezanul este printre brânzeturile cu cel mai mare conținut de calciu, oferind aproape 30% din valoarea zilnică recomandată.", spune dieteticiana Beth Warren. Aceasta poate ajuta la construirea și menținerea densității osoase. „Parmezanul este unul dintre cele mai concentrate surse de calciu, fiind o brânză tare cu foarte puțină umiditate," explică Gans. „Chiar dacă majoritatea oamenilor presară parmezan pe mâncare, aceste cantități mici contribuie la aportul zilnic de calciu, mai ales când sunt combinate cu alte alimente bogate în calciu pe parcursul zilei." Parmezanul oferă și puțin peste 10 g de proteine per 28 g, sprijinind sănătatea mușchilor.

Este recomandat să folosești brânza „strategic" pentru a sprijini sănătatea oaselor, spune Jessica Cording. Aceasta înseamnă să adaugi parmezan ras în salate sau legume, să mănânci o felie de brânză tare cu fructe sau să incluzi porții moderate de brânză bogată în calciu în mesele zilnice. „Încurajez și consumul altor surse de calciu, cum ar fi iaurt, brânză de vaci, tofu, legume cu frunze verzi, fasole albă și migdale," adaugă Cording. „Pește conservat cu oase, precum somonul sau sardinele, poate fi, de asemenea, o sursă excelentă."

Tara Gidus Collingwood, consultant în nutriție sportivă, subliniază că „nu ai nevoie de cantități mari" de parmezan sau alte tipuri de brânză pentru a beneficia de calciu. „Chiar și o porție mică, cum ar fi un praf de parmezan pe paste sau o felie de cheddar cu fructe, poate adăuga cantități semnificative de calciu," spune ea. „Combinarea brânzei cu fructe, legume sau cereale integrale creează o gustare sau o masă echilibrată și prietenoasă cu oasele."