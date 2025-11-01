Marea greșeală pe care o faci dacă păstrezi laptele pe ușa frigiderului

Deși frigiderele sunt proiectate cu spații dedicate - alveole pentru ouă, locuri pentru sticlele de lapte sau unt, care par ordonate și logice, specialiștii avertizează: plasarea exact a acestor alimente în zonele respective este o greșeală comună, dar periculoasă.

Designul inteligent ascunde o capcană de siguranță alimentară, deoarece amplasarea incorectă scurtează durata de viață a produselor, le degradează calitatea și, în unele cazuri, poate compromite sănătatea. Locul contează mai mult decât estetica! De fiecare dată când deschidem ușa frigiderului, aerul mai cald din bucătărie pătrunde imediat în interior. Rafturile din ușă sunt primele lovite de acest val de aer, suportând cele mai mari și mai dese variații de temperatură.

Kathleen Benson, dietetician-nutriționist la VNutrition, explică simplu: nu episoadele scurte de temperatură mai ridicată sunt cele mai nocive, ci ciclurile repetate de încălzire și răcire. La unt, aceste fluctuații îl înmoaie, apoi îl întăresc la loc, un du-te-vino care grăbește râncezirea și degradarea. Un mecanism similar lovește toate produsele sensibile depozitate în ușă. Lista alimentelor care ar trebui ținute departe de ușa frigiderului e mai lungă decât pare.

Dincolo de unt, lapte și ouă, intră aici carnea crudă, fructele de mare, brânzeturile moi și chiar resturile de mâncare. Jecca Chantilly, creatoare de rețete și autoare culinară, subliniază că laptele, ouăle și alte lactate sunt deosebit de sensibile la variații termice. Instabilitatea temperaturii le compromite rapid prospețimea și poate favoriza dezvoltarea bacteriilor, în special în cazul produselor de origine animală, precum ouăle sau carnea.

Brânzeturile moi, bogate în apă și grăsimi, cedează repede: textura se strică, gustul se alterează, iar durata de păstrare scade vizibil. Dacă ușa este locul cel mai nepotrivit, unde e, atunci, zona sigură? Specialiștii indică același punct: partea din spate a raftului inferior. Acolo, frigiderul menține cea mai joasă și, mai ales, cea mai stabilă temperatură. Aerul rece este mai dens și coboară natural, astfel că baza aparatului rămâne cea mai constantă ca temperatură. Acolo ar trebui să ajungă ouăle, laptele, untul, brânzeturile și carnea crudă.

Pentru resturile de mâncare, Jecca Chantilly recomandă raftul de sus. Deși e ușor mai puțin rece decât cel de jos, are un avantaj practic major: elimină riscul contaminării cu lichide sau sucuri care ar putea să se scurgă de pe rafturi aflate deasupra. Rămâne întrebarea: ce păstrăm, totuși, în ușa frigiderului? Aici își găsesc locul condimentele, murăturile, gemurile și băuturile la sticlă. Aceste produse tolerează mai bine variațiile de temperatură, fie datorită conținutului de sare, zahăr sau oțet, fie prezenței conservanților.

Totuși, prudența nu strică. Millie Hurst, editoare specializată pentru Maisons et Jardins, avertizează asupra riscului pe care îl reprezintă borcanele mici din sticlă: chiar dacă par bine sprijinite, pot cădea și se pot sparge la deschiderea ușii. Regula de aur este să așezați recipientele mai grele în partea de jos a rafturilor din ușă, pentru a reduce riscul de răsturnare. Chiar dacă murăturile nu se tem de fluctuațiile termice, nu mai ajută pe nimeni dacă se fac țăndări pe gresie. Această organizare atentă a frigiderului nu e un capriciu de ordonare, ci o măsură reală de siguranță alimentară și de economie în gospodărie.