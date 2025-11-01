Marea greșeală pe care o faci dacă păstrezi laptele pe ușa frigiderului
Postat la: 01.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Deși frigiderele sunt proiectate cu spații dedicate - alveole pentru ouă, locuri pentru sticlele de lapte sau unt, care par ordonate și logice, specialiștii avertizează: plasarea exact a acestor alimente în zonele respective este o greșeală comună, dar periculoasă.
Designul inteligent ascunde o capcană de siguranță alimentară, deoarece amplasarea incorectă scurtează durata de viață a produselor, le degradează calitatea și, în unele cazuri, poate compromite sănătatea. Locul contează mai mult decât estetica! De fiecare dată când deschidem ușa frigiderului, aerul mai cald din bucătărie pătrunde imediat în interior. Rafturile din ușă sunt primele lovite de acest val de aer, suportând cele mai mari și mai dese variații de temperatură.
Kathleen Benson, dietetician-nutriționist la VNutrition, explică simplu: nu episoadele scurte de temperatură mai ridicată sunt cele mai nocive, ci ciclurile repetate de încălzire și răcire. La unt, aceste fluctuații îl înmoaie, apoi îl întăresc la loc, un du-te-vino care grăbește râncezirea și degradarea. Un mecanism similar lovește toate produsele sensibile depozitate în ușă. Lista alimentelor care ar trebui ținute departe de ușa frigiderului e mai lungă decât pare.
Dincolo de unt, lapte și ouă, intră aici carnea crudă, fructele de mare, brânzeturile moi și chiar resturile de mâncare. Jecca Chantilly, creatoare de rețete și autoare culinară, subliniază că laptele, ouăle și alte lactate sunt deosebit de sensibile la variații termice. Instabilitatea temperaturii le compromite rapid prospețimea și poate favoriza dezvoltarea bacteriilor, în special în cazul produselor de origine animală, precum ouăle sau carnea.
Brânzeturile moi, bogate în apă și grăsimi, cedează repede: textura se strică, gustul se alterează, iar durata de păstrare scade vizibil. Dacă ușa este locul cel mai nepotrivit, unde e, atunci, zona sigură? Specialiștii indică același punct: partea din spate a raftului inferior. Acolo, frigiderul menține cea mai joasă și, mai ales, cea mai stabilă temperatură. Aerul rece este mai dens și coboară natural, astfel că baza aparatului rămâne cea mai constantă ca temperatură. Acolo ar trebui să ajungă ouăle, laptele, untul, brânzeturile și carnea crudă.
Pentru resturile de mâncare, Jecca Chantilly recomandă raftul de sus. Deși e ușor mai puțin rece decât cel de jos, are un avantaj practic major: elimină riscul contaminării cu lichide sau sucuri care ar putea să se scurgă de pe rafturi aflate deasupra. Rămâne întrebarea: ce păstrăm, totuși, în ușa frigiderului? Aici își găsesc locul condimentele, murăturile, gemurile și băuturile la sticlă. Aceste produse tolerează mai bine variațiile de temperatură, fie datorită conținutului de sare, zahăr sau oțet, fie prezenței conservanților.
Totuși, prudența nu strică. Millie Hurst, editoare specializată pentru Maisons et Jardins, avertizează asupra riscului pe care îl reprezintă borcanele mici din sticlă: chiar dacă par bine sprijinite, pot cădea și se pot sparge la deschiderea ușii. Regula de aur este să așezați recipientele mai grele în partea de jos a rafturilor din ușă, pentru a reduce riscul de răsturnare. Chiar dacă murăturile nu se tem de fluctuațiile termice, nu mai ajută pe nimeni dacă se fac țăndări pe gresie. Această organizare atentă a frigiderului nu e un capriciu de ordonare, ci o măsură reală de siguranță alimentară și de economie în gospodărie.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Nu te-ai fi gandit ca asta e cea mai bună brânză pentru oase puternice si sanatate maximă
Din pacate, osteoporoza reprezinta o amenințare reala pentru femeile și barbații mai in varsta. Este o boala care se dez ...
-
Nu mai combina aceste medicamente cu cafea. Efectele adverse apar în scurt timp și se dublează toxicitatea
Chiar și o singura ceașca de cafea poate influența modul in care organismul absoarbe sau metabolizeaza anumite medicamen ...
-
Tiganii au furat acoperișul din cupru al vilei din Herculane în care a locuit împărăteasa Elisabeta "Sissi" a Austriei!
Vila Elisabeta din Herculane este unul dintre cele mai cunoscute monumente din stațiune și poarta numele celebrei person ...
-
Vitamina C nu ajută la răceală - arată un nou studiu. În schimb provoacă probleme renale grave
Deși vitamina C este esențiala pentru funcționarea normala a sistemului imunitar, studiile arata ca suplimentele nu prev ...
-
Cazul cimpanzeului războinic ca in "Planeta maimultelor" - premedita atacurile cu pietre asupra vizitatorilor si avea diverse strategii
La sfarșitul anilor '90, vizitatorii gradinii zoologice Furuvik din Gävle, Suedia, puteau avea parte de o surpriza ...
-
Botezatu intră pe ușa din dos! Lovitura de "pedeapsă" la Asia Express 2025 pentru echipa salvata de la eliminare
În timp ce echipele de la Asia Express 2025 se apropie cu pași repezi de marea finala, show-ul de la Antena 1 a pr ...
-
Artanu are prima declarație după ce s-a spus că a hărțuit o tânără într-un local: "O vedeam mai așa, mai îngândurată..."
Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de Artan (Trupa Timpuri Noi, Partizan), acuzat ca ar fi harțuit o tanara intr-un loca ...
-
Warren Buffett a explicat concret cum ar transforma 10.000 de dolari în 30 de miliarde dacă ar trebui să o ia de la capăt
Majoritatea oamenilor pun intrebari banale la intalnirile acționarilor. Un barbat din New York nu a facut asta. S-a ridi ...
-
Ce e trendul „mukbang" care a ucis deja influenceri - Mănâncă până la epuizare, iar copiii îi privesc fascinați!
E șocant sa vezi tineri care mananca ardei iute ca pe mere, cartofi prajiți in cantitați industriale sau sosuri fluoresc ...
-
De ce își otrăveau femeile din Franța bărbații aducandu-i la limita dintre viață și moarte
În Evul Mediu, in Franța, femeile obișnuiau sa puna o otrava ușoara in micul dejun al soților lor dimineața, Fireș ...
-
ChatGPT i-a adus unei femei din Michigan numerele câștigătoare la loto. Cât a câștigat și avertismentul Loteriei
O femeie din Michigan, SUA, a devenit norocoasa caștigatoare a 100.000 de dolari la loteria Powerball, dupa ce a ales sa ...
-
O sibiancă face bani din ciulinii Bărăganului. Creează buchete și aranjamente florale: "E o plantă pe cât de nedorită, pe atât de frumoasă dacă știi să o pui în valoare"
În urma cu aproape cinci ani de zile o cisnadianca i-a anunțat pe funcționarii din localitate ca vrea sa cultive c ...
-
S-a dat drept nevăzător timp de peste 50 de ani și a luat peste 1 milion de euro dar s-a dat singur de gol și acum riscă o pedeapsă uriașă
Un barbat de 70 de ani din Italia a intrat in vizorul anchetatorilor, fiind acuzat ca a fraudat sistemul de pensii. Dupa ...
-
Cazul Șeicului-fake: Cum a reusit un simplu mic-dejun sa-l dea de gol pe escrocul care a păcalit zeci de miliardari autentici
Ani de zile, un barbat a pretins ca este un șeic bogat, reușind astfel sa pacaleasca zeci de miliardari și investitori d ...
-
Male - o capitală la limită: cum reușește un sfert de milion de oameni să trăiască pe o insuliță minusculă?
O farama de pamant in mijlocul nesfarșitului Ocean Indian. Fara rauri, fara campuri, fara paduri. Doar o rețea densa de ...
-
Fata care s-a transformat în trei băieți: identitatile inselătoare au atacat sexual alte adolescente
O poveste șocanta in care o femeie „inșelatoare și mincinoasa" a folosit identitați masculine false pentru a ataca ...
-
De ce se numește „Bohemian Rhapsody"? De ce durează exact 5 minute și 55 de secunde? Despre ce este de fapt acest cântec?
Single-ul Queen a fost auzit pentru prima data pe 31 octombrie 1975. Se intituleaza „Bohemian Rhapsody" deoarece & ...
-
Giovanni Becali face dezvăluiri din pușcărie: De ce a vomitat Cristi Borcea în prima zi și legătura cu Elena Udrea
Impresarul Giovanni Becali a dezvaluit mai multe povești legate de viața sa in inchisoare, alaturi de alte nume mari din ...
-
O viperă a mușcat un bărbat beat și a murit. Reptila si-a gasit sfârsitul intoxicata cu alcool
Stef Radulic, in varsta de 42 de ani, se intorcea acasa dupa o intalnire de afaceri. Barbatul era beat mort și nu a obse ...
-
Mai tare ca Aramis: Scandal sexual cu un episcop care a fost prins cu 17 amante. O călugăriță l-a pârât din cauză că era geloasă pe o avocată
Un scandal de proporții lovește Biserica Catolica din Peru, dupa ce episcopul Ciro Quispe López, acuzat ca ar fi ...
-
S-a aflat sub ce nume se ascund Ivan și Vladimir, singurii băieți ai lui Putin. Mama copiilor, celebra gimnastă Alina Kabaeva
Cei doi fii ai lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva au primit nume de familie false și sunt menționați in documente d ...
-
Ce să mănânci, pe înțelesul tuturor. Densitate nutritiva și densitate energetică: micro și macro nutrienti, calorii, toxine
Densitate nutritionala Densitatea nutritionala ne spune cat dintr-un nutrient, toxina sau antinutrient avem intr-o anumi ...
-
Ce este "inteligența emoțională" despre care vorbește omul cu cel mai mare IQ de pe Tera
Kim Ung-Yong (nascut la 8 martie 1962, la Seul) este considerat pamanteanul cu cel mai ridicat coeficient de inteligenta ...
-
Ceva foarte ciudat se întâmplă cu visele noastre atunci când renunțăm la cafea
Tot mai mulți subiecti ai studiilor spun ca au observat un efect secundar neobișnuit in momentul cand se lasa de baut ca ...
-
Chinezii își vând online unghiile tăiate: cât costă un kilogram, cine și de ce le cumpără
Considerate un deșeu dezgustator de catre majoritatea, unghiile taiate de la maini au o valoare neașteptata in medicina ...
-
Cum funcționează sutienul care previne infidelitatea o invenție la care nimeni nu s-ar fi gândit
Un student din Japonia a captat recent atenția publicului cu o invenție neobișnuita: un sutien echipat cu un sistem de r ...
-
"Bătrânețea este o boală", sustine un renumit profesor specializat in rejuvenare. El oferă 6 produse naturale anti-ageing
„Îmbatranim nu pentru ca am trait mulți ani, ci pentru ca i-am trait greșit", este ceea ce spun medicii care ...
-
Dezvăluire neașteptată făcută de o vedetă OnlyFans care a câștigat într-un an și jumătate 80 de milioane de dolari: "Sunt virgină și mă simt ciudată uneori"
Sophie Rain este vedeta pe OnlyFans și a caștigat, doar intr-un an și jumatate, nu mai puțin de 80.138.033,96 de dolari. ...
-
Al treilea război mondial? Profețiile înfricoșătoare ale Babei Vanga și Nostradamus pentru decembrie 2025
Printre cei mai cunoscuți vizionari raman Nostradamus și Baba Vanga, ale caror profeții continua sa fie reinterpretate ș ...
-
Hai, că ne-am prins cum e cu kebabul! "Dönerul aparține de fapt Germaniei. Turcia a pierdut războiul"
Turcia a renunțat la o propunere controversata care ar fi insemnat reguli stricte pentru prepararea kebabului döner ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu