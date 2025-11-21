"Era ca bunica mea" - Tânăr român, în centrul unei crime care a șocat Austria: Ruinat de pariuri, ar fi ucis o bătrână ca să pună mâna pe casa ei

Un proces cutremurător se desfășoară în Austria, unde un român de 28 de ani este judecat pentru uciderea unei femei de 81 de ani din orașul Baden, pe care o cunoștea încă din copilărie. Victima era pentru el „ca o bunică adoptivă", însă procurorii susțin că femeia a murit în urma unei agresiuni de o violență extremă, cu 17 lovituri puternice în zona capului, provocate cel mai probabil cu un ciocan de tip dulgher.

Potrivit anchetatorilor austrieci, în noaptea de 10 februarie 2025, românul s-ar fi prezentat la locuința bătrânei, unde aceasta i-ar fi deschis ușa. În acel moment, spun procurorii, i-ar fi aplicat primul „lovitură masivă" în zona capului, imediat după intrarea în apartament. Victima ar fi căzut la pământ, iar tânărul ar fi continuat să lovească fără milă, în total cel puțin 17 lovituri, majoritatea fatale.

Femeia ar fi încercat să se târască într-o nișă din hol, dar ar fi fost trasă înapoi de picioare și atacată în continuare. Ulterior, atacatorul și-ar fi spălat mâinile și arma crimei în bucătărie, folosind un prosop găsit în locuință, înainte de a părăsi scena.

În apartament au fost identificate numeroase urme biologice care îl indică pe român drept principalul suspect: ADN pe cadavru, urme de sânge, amprente și chiar urme de încălțăminte. De asemenea, fire de păr ale pisicii suspectului au fost găsite pe hainele victimei, indicând o prezență apropiată.

Tânărul a fost arestat pe 12 martie, după ce poliția a analizat probele și conexiunile sale cu victima. Procurorii vorbesc despre un posibil motiv financiar, sugerând că românul ar fi fost interesat de apartamentul bătrânei, situat într-o zonă scumpă din Baden.

„Din punctul nostru de vedere, este vorba despre un potențial vânător de moșteniri. Victima realizase asta și îi respinsese intențiile. Acesta i-a fost ultimul drum", a declarat procurorul în fața instanței, citează Die Presse.

Românul respinge toate acuzațiile și susține că nu a părăsit locuința în noaptea crimei. El afirmă că în seara respectivă s-a plimbat cu un prieten și câinele acestuia, dar apoi s-a întors acasă, unde ar fi stat toată noaptea. Totuși, această versiune nu a fost menționată la prima audiere, ceea ce ridică semne de întrebare.

De asemenea, apărarea susține că probele ADN ar putea proveni din transfer accidental, prin intermediul altor persoane, inclusiv mama suspectului, care o vizita uneori pe bătrână. Avocații afirmă că există „doar indicii, nu dovezi directe".

Deși tânărul afirmă că nu avea probleme cu banii, ancheta arată contrariul. Conturile sale ar fi fost pe minus din cauza pariurilor sportive efectuate online, iar în aceeași perioadă ar fi fost concediat din motive medicale.

Procesul se desfășoară la Tribunalul din Wiener Neustadt. Urmează noi audieri și analizarea expertizelor medico-legale și criminalistice. Verdictul este așteptat în zilele următoare, în cadrul unui complet cu jurați.