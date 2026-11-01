Antrenorul de fotbal Ionuț Chirilă a dezvăluit ce salariu încasează fratele Tudor de la "Vocea României" ca antrenor de talente
Postat la: 01.11.2026 |
În cei 12 ani de când face parte din juriul de la show-ul „Vocea României", Tudor Chirilă a strâns trofeu după trofeu, iar banii pe care îi primește de la emisiune au ajuns acum în atenția tuturor, după ultimele afirmații făcute de fratele său, Ionuț Chirilă, cunoscut antre nor de fotbal. Cei doi, Ionuț și Tudor, sunt copiii celebrului și regretatului jurnalist sportiv Ioan Chirilă. Mama lor e actrita Iarina Demian, asa se explica de ce unul a devenit fotbalist si apoi antrenor de fotbal, iar celalat artist si mai apoi actor.
Tudor Chirilă este unul dintre cei mai cunoscuți antrenori de la „Vocea României", iar rezultatele obținute de-a lungul sezoanelor l-au transformat în juratul cu cele mai multe trofee din istoria emisiunii. Artistul face parte din echipa show-ului de la PRO TV încă din 2014, iar fratele său, Ionuț Chirilă, a vorbit despre suma pe care acesta ar încasa-o pentru participarea la competiție. Artistul a intrat în echipa antrenorilor în 2014, odată cu cel de-al patrulea sezon al emisiunii. De atunci, a devenit una dintre prezențele constante ale formatului și a reușit să câștige competiția de opt ori.
În septembrie 2026, Tudor Chirilă a revenit pe scaunul de antrenor, în sezonul cu numărul 14. Acesta concurează alături de Smiley, Irina Rimes și echipa formată din Horia Brenciu și Theo Rose. Antrenorii își pregătesc concurenții pentru a descoperi vocea care va cuceri publicul și va obține marele trofeu. Ultima victorie a lui Tudor Chirilă a venit în 2025, când concurenta Alessia Pop, din echipa sa, a câștigat competiția. Astfel, artistul și-a consolidat poziția de antrenor cu cele mai multe trofee din istoria emisiunii.
Performanțele sale în cadrul show-ului ar fi însoțite și de o remunerație consistentă. Ionuț Chirilă a vorbit despre câștigurile fratelui său și a estimat că acesta ar primi aproximativ 100.000 de euro pentru rolul de antrenor. Tehnicianul a făcut această remarcă în contextul competiției dintre antrenori și a glumit pe seama posibilității ca Tudor Chirilă să nu câștige trofeul și în acest sezon. „Ar trebui să piardă anul ăsta, să nu piardă ăia 100.000 de euro sau cât ia. E prea de tot. O să intre Smiley și cu Brenciu într-o criză de asta", a spus Ionuț Chirilă despre fratele său.
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