Cercetătorii au rămas muți de ceea ce pot face ciorile. Experimentul care a dezvăluit o abilitate incredibilă pe care o au aceste păsări

Cercetătorii germani au demonstrat că ciorile nu doar că decid rapid, ci o fac cu o precizie uluitoare, lăsând în urmă atât oamenii, cât și rudele noastre apropiate, maimuțele.

În laborator, două ciori au fost puse în fața unui ecran tactil pe care se mișcau modele de puncte. Misiunea lor părea simplă: să stabilească dacă ansamblul se deplasa preponderent spre stânga sau spre dreapta. Răspunsul era dat printr-o ciugulitură țintită. Ceea ce a uimit echipa de la Universitatea din Tübingen a fost viteza: în medie, doar 235 de milisecunde pentru a procesa informația și a reacționa, potrivit studiului apărut în revista Science.

Dar iată partea cu adevărat fascinantă si unde ele au depasit primatele în rezultate. Chiar și în condițiile în care modelele vizuale erau greu de descifrat, păsările au atins o acuratețe de aproape 100%, după cum precizează Philipp Schmidbauer. Performanța extraordinară a ciorilor deschide noi perspective în neurobiologie și ne obligă să reevaluăm complexitatea creierului acestor păsări.