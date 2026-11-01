O carență aparent banală alimentară afectează memoria și provoca leziuni nervoase pe creier și in circulatia periferică

Uitarea frecventă a unor lucruri, dificultățile de concentrare sau momentele în care nu reușim să găsim cuvântul potrivit pot avea mai multe cauze. Deși astfel de episoade sunt uneori puse pe seama înaintării în vârstă, în anumite situații ele pot semnala și o carență de vitamine.

Dieteticiana Nichola Ludlam-Raine atrage atenția asupra rolului important pe care îl are vitamina B12 în funcționarea sistemului nervos, memorie și concentrare. Deficitul acestei vitamine poate provoca simptome care depășesc oboseala și slăbiciunea, iar în cazurile netratate poate duce la afectarea nervilor.

Potrivit specialistei, citate de publicația The Paper, vitamina B12 este esențială pentru funcționarea sistemului nervos și pentru procesele cognitive, inclusiv memorie și concentrare. De asemenea, aceasta contribuie la formarea globulelor roșii, care transportă oxigenul în organism. Atunci când organismul nu primește sau nu absoarbe suficientă vitamina B12, pot apărea mai multe simptome. Printre acestea se numără oboseala persistentă, slăbiciunea, dificultățile de respirație și inflamația dureroasă a limbii.

Manifestările nu sunt însă întotdeauna evidente. Unele dintre semnele importante ale deficitului pot fi de natură neurologică, potrivit lui Nichola Ludlam-Raine. Acestea includ probleme de memorie, dificultăți de concentrare, furnicături sau amorțeală la nivelul mâinilor și picioarelor, precum și tulburări de echilibru. Prezența acestor simptome nu înseamnă automat că există o carență de vitamina B12, însă justifică o evaluare medicală, mai ales dacă manifestările persistă sau se agravează.

Lipsa vitaminei B12 nu trebuie ignorată. Dacă deficitul persistă și nu este tratat, pot apărea leziuni ale sistemului nervos, care, în unele cazuri, pot deveni ireversibile. Din acest motiv, Nichola Ludlam-Raine recomandă persoanelor care prezintă simptome sugestive să solicite cât mai curând un consult medical.

Problemele de memorie pot avea numeroase explicații, iar identificarea cauzei este importantă pentru stabilirea conduitei potrivite. Medicul poate recomanda analize de sânge pentru a verifica nivelul vitaminei B12 și pentru a stabili dacă este necesar un tratament.

Deficitul de vitamina B12 nu apare exclusiv în cazul persoanelor care urmează o dietă vegană. Riscul poate fi influențat și de capacitatea organismului de a absorbi această vitamină din alimente. Persoanele în vârstă pot fi mai vulnerabile, deoarece modificările digestive asociate înaintării în vârstă pot reduce absorbția vitaminei B12. De asemenea, riscul este mai mare în cazul celor care suferă de anemie pernicioasă sau de anumite afecțiuni intestinale.

Unele medicamente utilizate pe termen lung, inclusiv anumite tratamente pentru reducerea acidității gastrice, pot influența absorbția vitaminei B12. Consumul regulat și excesiv de alcool poate contribui, de asemenea, la apariția unor carențe nutriționale. Persoanele care observă probleme de memorie, amorțeli, furnicături sau tulburări de echilibru ar trebui să discute cu un medic, în special dacă prezintă și alți factori de risc.

Vitamina B12 se găsește în mod natural în principal în alimentele de origine animală. Printre sursele importante se numără ficatul, peștele gras, precum macroul și sardinele, tonul, carnea de vită, ouăle și produsele lactate, inclusiv iaurtul și anumite tipuri de brânză.

Persoanele care urmează o dietă vegană pot obține vitamina B12 din produse fortificate, precum unele băuturi vegetale și cereale pentru micul dejun. Drojdia nutritivă poate fi, de asemenea, o sursă, dacă produsul este îmbogățit cu această vitamină. În anumite situații, poate fi necesară administrarea unor suplimente, însă alegerea și doza ar trebui stabilite în funcție de nevoile individuale și de recomandarea unui specialist.

Deficitul de vitamina B12 poate fi confirmat prin analize de sânge, interpretate în contextul simptomelor și al istoricului medical. Identificarea cauzei este importantă, deoarece tratamentul diferă în funcție de motivul pentru care organismul nu dispune de suficientă vitamină.

O alimentație echilibrată poate contribui la prevenirea carențelor, dar nu este întotdeauna suficientă atunci când există probleme de absorbție. În astfel de cazuri, medicul poate recomanda tratamentul adecvat. Problemele persistente de memorie sau concentrare nu trebuie atribuite automat vârstei ori unei carențe de vitamine. Evaluarea medicală ajută la identificarea cauzei și la inițierea măsurilor necesare.