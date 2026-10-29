Serghei Mizil rezolvă misterul averii lui Irinel Columbeanu. De ce a rămas, de fapt, falit milionarul

Serghei Mizil pune pierderea averii lui Irinel Columbeanu și pe seama banilor cheltuiți pentru intrarea în politică. Invitat în emisiunea lui Dan Capatos, acesta a susținut că tentativa fostului milionar de a ajunge primar a presupus cheltuieli mari, fără rezultatul pe care îl urmărea.

Explicația îi aparține lui Mizil, care a vorbit și despre vizitele făcute fostului om de afaceri. Relatarea sa privește atât deciziile financiare de odinioară, cât și situația în care l-a găsit pe Columbeanu, departe de viața luxoasă pentru care devenise cunoscut.

Campania electorală, în centrul explicației lui Serghei Mizil

Serghei Mizil a indicat candidatura la primărie drept unul dintre episoadele costisitoare din viața fostului milionar. În versiunea prezentată în emisiune, Columbeanu ar fi cheltuit mult, deși oamenii din jur îi spuneau că nu are șanse să câștige.

„Unde l-au ars cel mai tare, a fost când l-au păcălit să candideze la primărie", a spus Mizil. Afirmația exprimă interpretarea lui asupra acelui episod, nu rezultatul unei verificări a finanțării campaniei sau al unei constatări judiciare.

El a continuat descrierea pierderilor printr-o formulare directă: „A pierdut mult cu primăria, a dat bani grei de tot." Nu a indicat însă, în declarațiile citate, o sumă exactă cheltuită pentru candidatură.

Columbeanu a candidat independent la Primăria Capitalei

Episodul politic are un reper documentat: alegerile locale din 2012, când Irinel Columbeanu a intrat în cursa pentru Primăria Capitalei ca independent. La 10 iunie 2012, el s-a prezentat la vot dimineața, însoțit de tatăl său.

A votat la Secția 51, organizată la Școala nr. 17 „Pia Brătianu" din București. Mesajul său de atunci era unul împotriva partidelor, pe care le prezenta drept responsabile pentru situația de care voia să scape orașul.

„Votez pentru schimbare, pentru salvare și pentru a scăpa Bucureștiul și pe locuitori din ghearele partidelor politice", declara Columbeanu. Acesta este contextul electoral la care poate fi raportată discuția actuală despre costurile încercării sale de a intra în administrație.

Ce a povestit Mizil despre întâlnirile cu fostul milionar

În intervenția recentă, Serghei Mizil a descris contrastul dintre trecutul lui Columbeanu și situația sa de acum. A precizat că vizita despre care vorbea nu era prima și că fostul om de afaceri îl recunoștea.

„Nu este prima oară când merg la el. Își amintește de mine și de Cora", a afirmat Mizil. Mărturia surprinde o întâlnire personală și felul în care apropiatul său percepe schimbarea prin care a trecut Columbeanu.

Mizil a folosit și expresia „a tocat până la ultimul ban" pentru a caracteriza pierderea averii. Formula rezumă aprecierea sa asupra cheltuielilor făcute de-a lungul anilor; nu reprezintă un bilanț contabil al activelor, datoriilor sau veniturilor actuale.

Vila de la Snagov, simbolul unei perioade încheiate

Discuția a ajuns și la proprietatea de la Snagov, legată multă vreme de imaginea publică a lui Irinel Columbeanu. Casa și terenul au fost asociate cu anii în care fostul om de afaceri era cunoscut pentru traiul său extravagant.

Serghei Mizil a susținut că proprietatea reprezenta o valoare importantă și a vorbit despre pierderea ei în contextul dificultăților financiare. „Terenul ăla face câteva milioane", a spus el, fără să prezinte o evaluare imobiliară care să stabilească o valoare exactă.

Tot Mizil a făcut afirmații despre felul în care Columbeanu își amintește casa și momentul vânzării. Aceste observații îi aparțin și nu echivalează cu un diagnostic medical; ele au fost formulate în cadrul unei discuții despre întâlnirile dintre cei doi.

O explicație despre pierderi, nu un bilanț complet al averii

În relatarea lui Serghei Mizil, candidatura politică apare ca o cheltuială importantă într-un șir mai lung de pierderi. Nu a fost prezentată drept singurul episod din care au rezultat dificultățile financiare ale fostului milionar.

Declarațiile readuc astfel în atenție un capitol mai puțin legat de viața mondenă: încercarea lui Columbeanu de a obține o funcție publică. Candidatura din 2012 este documentată, în timp ce aprecierea asupra amplorii pierderilor provocate de campanie rămâne a lui Mizil.

Pentru Serghei Mizil, diferența dintre vila de odinioară și situația actuală este partea cea mai greu de privit. El vorbește despre o avere consumată și despre decizii costisitoare, fără să ofere o cronologie financiară completă a prăbușirii fostului om de afaceri.