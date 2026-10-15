Concurs de frumusețe. O rusoaică a devenit Mrs. ONU

Maria Filina este din Moscova și deține un blog culinar. Acum, ea a devenit câștigătoarea ediției din acest an a concursului internațional de frumusețe Mrs. United Nations, relatează TASS.

„Am concurat cu numărul 15, dar am ajuns pe primul loc! (...) Acum, în colecția mea se află eșarfa și coroana de câștigătoare a unui concurs de frumusețe atât de prestigios", a povestit rusoaica, împărtășindu-și impresiile.

Filina a mărturisit că impulsul de a participa la concurs a fost împlinirea a 50 de ani de viață. Prin propriul ei exemolu, Maria a dorit să arate femeilor "de peste 50 de ani" că vârsta nu trebuie să fie un obstacol pentru noi victorii, inclusiv pe podium.

Printre rivalele Mariei Filina s-au numărat câștigătoarele etapelor naționale din Indonezia, Kazahstan, Nepal, Singapore, Japonia și alte țări.

Nu este prima victorie internațională a rusoaicei. În 2019, Maria a câștigat categoria Clasic la concursul Mrs. Univers, desfășurat în Bulgaria.

Anterior, o mamă cu mulți copii din regiunea Moscovei a devenit Mrs. Earth 2026. Gazeta.ru menționează că rusoaicele participă tot mai activ la concursul Maratonul Digital.

M.G.G.