Un dinozaur rar, scos la vânzare pentru o avere: Scheletul lui Jodi a fost adjudecat cu 47,3 milioane de dolari

Un schelet aproape complet al unui Nanotyrannus, o rudă de dimensiuni mai mici a celebrului Tyrannosaurus rex, a fost vândut la licitație la New York pentru impresionanta sumă de 47,3 milioane de dolari. Fosila, botezată Jodi, a devenit a doua cea mai scumpă fosilă de dinozaur vândută vreodată la licitație, după o confruntare de 12 minute între șase ofertanți. Vânzarea organizată de casa Sotheby's a depășit cu mult estimarea inițială, cuprinsă între 6 și 9 milioane de dolari.

Recordul absolut rămâne deținut de un schelet de Tyrannosaurus rex, numit Gus, adjudecat în iulie pentru 50,1 milioane de dolari. Astfel, Jodi intră în istorie nu doar prin raritatea sa paleontologică, ci și prin suma uriașă obținută la licitație, într-o tranzacție care reaprinde dezbaterea despre locul fosilelor excepționale: în colecții private sau în muzee, la dispoziția comunității științifice.

Jodi are o înălțime de aproximativ 2,7 metri și o lungime de 5,9 metri, fiind puțin mai mare de jumătate din dimensiunea exemplarului Gus. Valoarea sa este influențată și de raritatea speciei, întrucât doar trei schelete relativ complete de Nanotyrannus sunt cunoscute în prezent de oamenii de știință.

Nanotyrannus este o specie a cărei existență a fost îndelung dezbătută de cercetători. Multă vreme, unii paleontologi au susținut că fosilele atribuite acestui dinozaur aparțin, de fapt, unor exemplare tinere de Tyrannosaurus rex. În ultimii ani, noi cercetări au înclinat balanța în favoarea ipotezei că Nanotyrannus a fost o specie distinctă, de dimensiuni mai mici decât celebrul său „văr".

Potrivit casei Sotheby's, scheletul Jodi este remarcabil de bine conservat. Acesta cuprinde 191 de elemente complete și include un craniu aproape întreg. Pe baza dimensiunilor și a gradului de dezvoltare a oaselor, specialiștii consideră că exemplarul era adult.

Fosila a fost descoperită în 2019 de fermierul Jodi Pierson, în statul american Montana, de la care provine și numele dinozaurului. Excavarea a fost realizată de Clayton Phipps, un paleontolog comercial supranumit „Cowboy-ul cu dinozauri". Scheletul provine din Formațiunea Hell Creek, o regiune geologică ce se întinde în statele Montana, Wyoming și Dakota și care a devenit celebră pentru numeroasele fosile de dinozauri descoperite aici.

Tot din această zonă provin și unele dintre cele mai cunoscute exemplare de Tyrannosaurus rex. În 2006, în apropierea locului în care a fost descoperit Jodi, Clayton Phipps a găsit o altă fosilă spectaculoasă, cunoscută sub numele de „Dinozaurii în duel". Aceasta prezintă două schelete aparent surprinse într-o confruntare, unul aparținând unui Triceratops, iar celălalt unui tiranozaur de dimensiuni mai mici, identificat ulterior drept Nanotyrannus.

Un alt exemplar important, numit Jane, este păstrat la Muzeul de Istorie Naturală Burpee din Rockford, Illinois. Prețul obținut de Jodi readuce în discuție o problemă care provoacă îngrijorare în comunitatea științifică: vânzarea fosilelor rare către colecționari privați le poate scoate din circuitul cercetării și le poate face inaccesibile muzeelor și paleontologilor.

Steve Brusatte, profesor de paleontologie și evoluție la Universitatea din Edinburgh, a criticat faptul că un exemplar atât de valoros din punct de vedere științific ajunge să fie vândut celui care oferă cel mai mult. Acesta a avertizat că există riscul ca fosila să dispară într-un seif privat, în loc să fie expusă într-un muzeu, unde ar putea fi studiată și admirată de public.

La rândul său, David Hone, paleontolog și profesor de zoologie la Universitatea Queen Mary din Londra, s-a declarat surprins de prețul final, mult peste estimarea inițială. El a atras atenția că piața fosilelor de dinozauri ar putea traversa o perioadă de creștere accelerată a prețurilor.

Potrivit acestuia, până când nu va exista certitudinea că specimenul poate fi studiat de specialiști, valoarea sa științifică rămâne practic inaccesibilă cercetătorilor. Noul proprietar al fosilei nu și-a făcut publică identitatea. Scheletul a fost vândut cu drepturi depline, fără elemente protejate prin drepturi de autor provenite de la alte exemplare, ceea ce îi permite cumpărătorului să realizeze și să comercializeze replici.