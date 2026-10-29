Un nou medicament pentru slăbit se dovedește de două ori mai eficient decât cea mai mare doză de Ozempic

Un nou medicament experimental pentru obezitate și diabet, dezvoltat de compania Eli Lilly, a obținut rezultate spectaculoase într-un studiu clinic. Retatrutida i-a ajutat pe pacienți să piardă de peste două ori mai mult în greutate decât cea mai mare doză aprobată de Ozempic, potrivit datelor publicate recent.

Noul medicament, numit retatrutidă, a avut rezultate mai bune decât rivalul său și în ceea ce privește reducerea glicemiei, sporindu-și astfel potențialul comercial pe piața tot mai aglomerată a tratamentelor pentru obezitate și diabet.

„Studiile care compară direct două tratamente le arată pacienților și medicilor cum se raportează un posibil medicament nou la tratamentele disponibile și decontate în prezent", a declarat dr. Kenneth Custer, vicepreședinte executiv al companiei Lilly, într-un comunicat de presă.

„Pe baza acestor rezultate și a celor obținute în cadrul programului nostru de studii clinice de fază a treia, considerăm că retatrutida, dacă va fi aprobată, ar putea schimba abordarea terapeutică pentru persoanele care trăiesc cu diabet de tip 2, obezitate și afecțiuni cardiometabolice asociate."

Injecția experimentală este cea mai recentă substanță promițătoare din portofoliul de medicamente al companiei Lilly. Dacă va primi aprobarea autorităților, aceasta se va alătura tratamentelor populare Mounjaro și Zepbound, produse de aceeași companie.

Ambele medicamente acționează prin imitarea a doi hormoni intestinali, GLP-1 și GIP, care contribuie la reglarea glicemiei, reducerea apetitului și încetinirea digestiei.

Retatrutida duce cercetarea cu un pas mai departe. Supranumită „Triple G", aceasta acționează asupra acelorași două căi, dar activează și glucagonul, un al treilea hormon implicat în arderea grăsimilor.

Cel mai recent studiu a comparat două doze săptămânale de retatrutidă, de 9 și 12 miligrame, cu o doză de 2 miligrame de Ozempic, produs de compania Novo Nordisk. Aceasta este cea mai mare doză aprobată de Ozempic pentru tratarea diabetului de tip 2.

La studiu au participat aproape 1.300 de adulți cu diabet de tip 2. La începutul cercetării, valoarea medie a hemoglobinei glicozilate (HbA1c), un indicator al nivelului mediu al glicemiei din ultimele aproximativ trei luni, era de 8,3%.

După 80 de săptămâni, participanții care au primit oricare dintre cele două doze de retatrutidă au înregistrat o scădere medie a HbA1c de 2,2 puncte procentuale, comparativ cu o reducere de 1,8 puncte procentuale în cazul celor care au luat Ozempic.

Rezultatele au fost și mai impresionante în ceea ce privește pierderea în greutate.

Pacienții care au primit doza de 9 miligrame de retatrutidă au slăbit, în medie, 20,1 kilograme, echivalentul a 19,5% din greutatea corporală. Cei care au urmat tratamentul cu doza de 12 miligrame au pierdut, în medie, 21,5 kilograme, adică 20,9% din greutatea corporală.

În schimb, participanții care au luat Ozempic au slăbit, în medie, 9,5 kilograme, echivalentul a 9,4% din greutatea corporală.

Compania Lilly a precizat că medicamentul experimental a avut rezultate mai bune decât Ozempic și în privința mai multor factori de risc cardiovascular, inclusiv colesterolul non-HDL, trigliceridele și tensiunea arterială sistolică, scrie nypost.com.

La fel ca în cazul altor medicamente din familia GLP-1, cele mai frecvente reacții adverse asociate retatrutidei au vizat sistemul digestiv.

Problemele digestive au fost, în general, similare în cele două grupuri. Totuși, diareea a fost puțin mai frecventă în rândul persoanelor care au luat retatrutidă, în timp ce constipația a apărut mai des la cei tratați cu Ozempic.

Utilizatorii retatrutidei au raportat și o frecvență ceva mai mare a disesteziei, o tulburare de sensibilitate care se poate manifesta prin furnicături, senzație de arsură sau impresia că pielea este cuprinsă de foc.

Potrivit companiei Lilly, majoritatea reacțiilor adverse au fost ușoare sau moderate și, de regulă, s-au ameliorat pe parcursul tratamentului.

Cu toate acestea, mai mulți participanți au renunțat la studiu în timp ce luau retatrutidă decât în cazul tratamentului cu Ozempic. Ratele de întrerupere au fost de 4,8% pentru doza de 9 miligrame și de 7,9% pentru cea de 12 miligrame, comparativ cu 2,7% în cazul Ozempic.

Cele mai recente rezultate se adaugă dovezilor tot mai numeroase că retatrutida ar putea deveni un concurent important în următoarea generație de medicamente împotriva obezității.

Într-un studiu anterior, la care au participat persoane cu obezitate sau suprapondere, cei care au primit cea mai mare doză, de 12 miligrame pe săptămână, au slăbit în medie 32,3 kilograme, echivalentul a 28,7% din greutatea corporală, în decurs de 68 de săptămâni.

Medicamentul a ajuns în atenția publicului și în februarie, după ce informațiile privind rata mai mare de abandon al studiului au ridicat semne de întrebare în privința tolerabilității tratamentului. Potrivit relatărilor, unii participanți ar fi fost îngrijorați de cantitatea mare de kilograme pierdute.

Datorită efectelor sale puternice, medicamentul a primit porecla „King Kong". Totuși, cercetările sugerează că pacienții nu trebuie neapărat să ajungă la doza maximă pentru a obține rezultate semnificative.

Într-un alt studiu, participanții care au primit o doză mai mică, de 4 miligrame, au slăbit în medie 13,5 kilograme, adică 12,7% din greutatea corporală, în decurs de 80 de săptămâni.

Compania Lilly estimează că va solicita aprobarea retatrutidei din partea Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) la începutul anului viitor. Între timp, însă, unii consumatori nu așteaptă decizia autorităților.

Versiuni neaprobate ale retatrutidei au ajuns pe piața gri a peptidelor, atrăgând categorii diverse de persoane, de la femei aflate la menopauză până la adolescenți preocupați de îmbunătățirea aspectului fizic, un fenomen cunoscut sub denumirea de „looksmaxxing".

Compania Lilly a avertizat împotriva utilizării acestor produse contrafăcute și a intentat procese împotriva mai multor firme pe care le acuză că vând ilegal versiuni ale medicamentului său.

La rândul său, FDA a avertizat consumatorii cu privire la riscurile acestor produse, comercializate adesea online cu mențiunea „doar pentru uz de cercetare". Potrivit agenției, ele pot prezenta riscuri grave pentru sănătate.

La începutul acestei luni, au apărut informații potrivit cărora agenția primise raportări despre cel puțin două decese asociate unor produse neautorizate care pretindeau că ar conține retatrutidă.

Printre complicațiile raportate s-au numărat stopul cardiac, deshidratarea severă și malnutriția.