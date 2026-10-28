Un butoi de bere din 1978 a ieșit din gheața Alpilor. Ce au spus cei care i-au gustat conținutul
Postat la: 28.10.2026 |
Un butoi de bere care a stat aproape 50 de ani sub gheață a fost descoperit în Alpi, la aproximativ 3.000 de metri altitudine. Recipientul dispăruse în anii '70, după ce a căzut într-o crevasă în timpul unei livrări cu elicopterul. După recuperare, berea a fost degustată de mai multe persoane, iar rezultatul i-a surprins.
Descoperirea a avut loc în Alpii Zillertal, la granița dintre Austria și Tirolul de Sud, în Italia. Daniel, un colaborator al companiei Harpf, a găsit butoiul sub refugiul Sasso Nero, la aproximativ 3.000 de metri altitudine. Potrivit firmei, recipientul fusese pierdut în timpul unui transport cu elicopterul, în urmă cu aproape cinci decenii. Acesta a căzut într-o crevasă și a rămas acoperit de gheață până în acest an.
Deși era deteriorat, butoiul a putut fi recuperat. Daniel l-a transportat până în vale cu ajutorul unui cărucior, după mai multe manevre pe terenul accidentat. Pe suprafața metalică a fost identificată o inscripție cu anul 1978, care a permis stabilirea vechimii recipientului. Compania Harpf, care activează de peste 140 de ani în domeniul băuturilor, a publicat pe rețelele sociale fotografii și informații despre descoperire.
După recuperarea butoiului, un grup restrâns de pasionați de bere și curioși s-a întâlnit la sediul companiei pentru a-i verifica conținutul. Potrivit reprezentanților Harpf, băutura era încă bună de consumat, în ciuda perioadei îndelungate în care recipientul a rămas în munți. Gheața „pare să fi conservat perfect berea", după cum a fost descrisă situația în presa italiană. Compania a numit băutura „berea din gheață" și a precizat că, cel mai probabil, butoiul provenea chiar din depozitele sale.
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