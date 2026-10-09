Şoc, şoc, şoc! Apariție la Casa Albă în fața lui Donald Trump - soția "extraterestră" a miliardarului de la Dell Tech

Cel mai viral subiect al momentului în SUA nu e nici ciuma pneumonică din Rusia, nici revoltele din Franța și speculațiile că CIA ar fi dat foc protestelor. E o secvență de ieri, din timpul unei conferințe a lui Donald Trump.

Protagonista este soția unui miliardar. Rețelele sociale au luat foc după apariția ei. Sunt americani care cred că era un alien extraterestru deghizat. Adevărul e că femeia arăta și se mișca ciudat. Personajul e, însă, cât se poate de real: Susan Dell, soția fondatorului Dell Technologies. Are 62 de ani și pare să se fi transformat dramatic în ultimii ani, atât de mult, încât unii au văzut în apariția ei dovada vie că o rasă extraterestră ne controlează.

“Sărmana” Susan Dell venise la Casa Albă să vorbească despre conturile de investiții pentru copii. Numai că internetul n-a mai avut răbdare pentru partea cu banii. A trecut direct la investigații: „E om?”, „E robot?”, „E trimisă de pe planeta X?”. Pe forumuri au apărut glume despre postura ei, iar unii au proclamat solemn: „Extraterestrii sunt deja aici!”. TikTok a pus peste imagine eticheta UFO White House. Am văzut-o pe “UFO Disclosure”. Jeesuus! Am urmărit influenceri americani şocați de prezența ei stranie , convinşi că e o creatură din alte dimensiuni.

Apoi au apărut fotografiile „înainte și acum”. Diferența dintre ele a alimentat speculațiile despre intervenții estetice. Nu știm ce proceduri a făcut, dacă a făcut, și n-avem cum să stabilim asta din câteva imagini. Dar transformarea a fost suficientă pentru ca internetul să sară de la „ce machiaj neobișnuit” la „fața întunecată a Puterii”. În câteva postări, o apariție inofensivă la o conferință despre economiile copiilor a devenit indiciul că extratereștrii conduc planeta. Probabil urmau să anunțe și planul lor de pensii.

Recunosc: femeia părea încordată, iar mișcările ei aveau ceva neobișnuit. Dar filmările scurte, unghiurile ciudate și fotografiile alese pentru comparații pot transforma pe oricine într-un personaj din Dosarele X.

Mădălin Ionescu