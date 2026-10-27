Fenomenul neobișnuit care a devenit viral: Tinerii din China renunță la animale de companie și "adoptă" cărămizi

O tendință neobișnuită câștigă tot mai mult teren în rândul tinerilor chinezi, care aleg să îngrijească o cărămidă în loc să aibă un animal de companie sau să își întemeieze o familie. Noul hobby presupune cheltuieli minime și foarte puțină atenție, fiind preferat de cei care caută relaxare fără responsabilități suplimentare, relatează The Guardian.

Pentru unii tineri din China, o simplă cărămidă a ajuns să reprezinte o alternativă la îngrijirea unui animal sau la alte responsabilități personale. Deși nu au farmecul unei pisici și nici nu pot oferi satisfacțiile asociate creșterii unui copil, cărămizile prezintă un avantaj important pentru cei care le aleg: costurile aproape inexistente. „Fără pisici, fără întâlniri, am început să îngrijesc o cărămidă", a scris pe rețelele sociale o persoană care a „adoptat" o cărămidă.

Îngrijirea acestor obiecte, numite de adepții tendinței „bebeluși-cărămidă", necesită chiar mai puțină atenție decât cultivarea plantelor. Cei care practică acest hobby trebuie doar să umezească suprafața cărămizilor de câteva ori pe zi, astfel încât sporii de mușchi prezenți în aer să se fixeze și să înceapă să se dezvolte.

Presa chineză a prezentat aceste cărămizi drept „practic nemuritoare", explicând că lipsa apei nu duce neapărat la dispariția mușchiului. „Dacă uiți să le uzi, mușchiul intră în stare latentă. Dacă îți aduci aminte să le uzi din nou, verdeața reapare." Popularitatea noului obicei se reflectă și în mediul online. Pe platforma chineză Weibo, un hashtag dedicat acestei tendințe a depășit cinci milioane de vizualizări.

Experții din China consideră că fenomenul este legat de încercarea tinerilor de a descoperi activități care să le ofere satisfacție și un sentiment de împlinire, fără să presupună un consum ridicat de energie. Unul dintre cei care au adoptat această practică a explicat presei chineze că îngrijirea cărămizii i-a adus „o senzație de împlinire la fel de mare ca finalizarea unui proiect pe termen lung".

Pentru cei care au îmbrățișat această tendință, atracția nu ține doar de simplitatea îngrijirii, ci și de absența obligațiilor emoționale. Apariția acestui hobby are loc într-un context în care o parte a tinerei generații din China se îndepărtează de așteptările tradiționale ale societății.

Pe platforma Xiaohongshu, un utilizator a publicat fotografia unei cărămizi cu nuanțe ruginii, însoțită de o descriere a avantajelor acestui hobby: „Fără efort, fără targeturi de atins, fără să te rogi de ea să înflorească [și] fără să-i compari creșterea cu a altora". Un alt internaut a povestit cum au reacționat apropiații săi când au aflat despre noua preocupare. „Prietenii m-au întrebat dacă mi-am pierdut mințile. Am zis că nu, doar am început să îngrijesc o cărămidă."

Unul dintre participanții la fenomen a explicat că o cărămidă îi oferă o formă de stabilitate pe care nu o regăsește întotdeauna în relațiile cu alte persoane: „O cărămidă îmi oferă un sentiment de certitudine mai ancorat în realitate decât multe relații. Psihologii numesc asta 'companie emoțională cu consum zero de energie'. Îți satisface nevoia de companie fără să-ți impună nicio obligație de a oferi dragoste la schimb."

Întemeierea unei familii și acceptarea unui program de muncă prelungit nu mai reprezintă priorități pentru numeroși tineri, care se confruntă inclusiv cu dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Datele oficiale arată că aproape 20% dintre chinezii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, fără includerea studenților, nu au un loc de muncă. Alte evaluări indică posibilitatea ca șomajul în această categorie să fie chiar mai ridicat.

În paralel, natalitatea continuă să scadă în China, după ce anul trecut a coborât la cel mai redus nivel înregistrat vreodată. După ani de educație într-un sistem caracterizat de o competiție intensă, mulți tineri se confruntă cu o piață a muncii care stagnează. În aceste condiții, o parte dintre ei aleg să se retragă din competiția permanentă pentru performanță, cunoscută drept „cursa de șoareci".

În schimb, preferă filosofia „lying flat", tradusă prin „statul degeaba", care promovează un mod de viață mai relaxat, cu mai puțin stres și fără presiunea obiectivelor permanente. Acest stil de viață se potrivește și cu noul hobby al îngrijirii cărămizilor.