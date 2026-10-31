După mașinile electrice, China a acaparat și piața sicrielor din Europa. Producătorii occidentali dau faliment din cauza prețurilor mici ale chinezăriilor mortuare
Postat la: 31.10.2026 |
Producătorii europeni de sicrie cer Comisiei Europene să investigheze importurile din China, acuzând concurența neloială și posibile nereguli în declararea produselor la vamă. Industria avertizează că prețurile mult mai mici ale sicrielor chinezești au contribuit la închiderea unui sfert dintre fabricile europene în ultimii cinci ani și pregătește o plângere antidumping la Bruxelles.
Un grup de producători - care până acum nu beneficiau de o reprezentare dedicată la nivelul grupurilor de lobby - a format o coaliție și s-a întâlnit cu oficiali ai Comisiei Europene, inclusiv reprezentanți ai departamentului pentru comerț, au declarat pentru POLITICO organizatorii inițiativei.
Industria afirmă că efectele concurenței se resimt deja. În ultimii cinci ani, aproximativ un sfert dintre producătorii europeni de sicrie și-au închis activitatea, numărul acestora scăzând de la aproximativ 120 la 90, potrivit lui Folco Ciulli, consultant care ajută la coordonarea plângerii.
„Companiile mai mici nu au putut face față concurenței importatorilor din afara Europei", a declarat Ciulli, adăugând că firmele care au supraviețuit au preluat doar jumătate din producția realizată anterior de companiile care și-au încetat activitatea.
Inițiativa vine după ce, anul trecut, un grup de eurodeputați a adresat un apel comisarului european pentru comerț, Maroš Šefčovič. Europarlamentarii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la concurența chineză și au primit asigurări că industria poate depune o plângere comercială oficială.
„UE ia măsuri ferme pentru a-și proteja industriile împotriva importurilor care fac obiectul unor practici comerciale neloiale și are în prezent în vigoare peste 200 de astfel de măsuri", a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Acesta a refuzat să confirme întâlnirile cu producătorii, precizând că discuțiile cu reprezentanții industriei privind posibile plângeri în domeniul măsurilor de apărare comercială sunt confidențiale.
În centrul demersului industriei se află o diferență considerabilă de preț. Potrivit estimărilor producătorilor, fabricarea unui sicriu în China costă aproximativ o treime din costul producerii unui articol echivalent în Italia, chiar și atunci când este utilizat același tip de lemn.
Coaliția - care încă nu a convenit asupra unei denumiri oficiale - semnalează mai mulți factori despre care consideră că le oferă producătorilor chinezi un avantaj competitiv. Printre aceștia se numără subvențiile de stat, facilitățile fiscale legate de exporturi, costurile mai mici cu forța de muncă și prețul mai redus al lemnului.
Reprezentanții industriei susțin, de asemenea, că producătorii chinezi beneficiază de lanțuri de aprovizionare preferențiale cu materii prime și că majorarea tarifelor vamale impuse de Statele Unite produselor chinezești a contribuit la redirecționarea producției către Europa.
Totuși, prețurile mici nu constituie, prin ele însele, o dovadă de dumping în sensul normelor comerciale ale UE.
Pentru a obține impunerea unor taxe antidumping, producătorii europeni trebuie să prezinte dovezi că producătorii chinezi vând sicrie în UE sub valoarea lor normală stabilită, că industria europeană suferă un prejudiciu material și că importurile care fac obiectul dumpingului sunt responsabile pentru acest prejudiciu.
Prin urmare, coaliția colectează informații detaliate privind costurile de producție, materiile prime, forța de muncă și prețurile practicate la ieșirea din fabrică, pentru a putea compara sicrie echivalente fabricate în China și în Europa.
Producătorii europeni de sicrie analizează și ipoteza potrivit căreia unele dintre sicriele care intră în UE din China nu sunt înregistrate de autoritățile vamale ca produse finite din această categorie.
Emiliano Inguscio, un matematician angajat de industrie pentru a analiza datele privind comerțul și producția, a declarat că propriile calcule au identificat o discrepanță neexplicată, echivalentă cu aproximativ 30.000 de sicrie pe an în Italia.
„În teorie, numărul sicrielor disponibile pentru consum ar trebui să corespundă, în linii mari, producției interne plus importurile, minus exporturile și ajustat în funcție de modificările stocurilor", a explicat Inguscio.
Întrucât cererea de sicrie este relativ previzibilă și strâns legată de rata mortalității, el susține că discrepanțele semnificative ar putea indica faptul că unele importuri nu sunt înregistrate corespunzător.
Coaliția este îngrijorată că astfel de transporturi ar putea să nu fie reflectate corect în statisticile privind importurile, ceea ce ar ascunde amploarea reală a concurenței chineze.
Astfel a apărut o ipoteză pe care producătorii au denumit-o „portița IKEA". Potrivit acesteia, unele sicrie chinezești ar ajunge în Europa demontate și ambalate în pachete plate, iar componentele lor ar fi declarate la vamă drept piese din lemn, nu produse funerare finite. Odată ajunse în UE, piesele ar fi asamblate și comercializate ca sicrie.
Comisia Europeană a confirmat că produsele neasamblate pot fi totuși clasificate drept produse finite în conformitate cu normele vamale internaționale, dacă păstrează caracteristicile esențiale ale articolului complet. Asta înseamnă că un sicriu ambalat în componente plate nu poate fi considerat automat doar un ansamblu de piese din lemn în scopuri vamale.
Industria a semnalat și o a doua posibilă portiță legislativă: importarea sicrielor ca ambalaje pentru alte mărfuri, în locul declarării lor ca produse comerciale de sine stătătoare.
Campania producătorilor de sicrie reflectă o schimbare mai amplă în disputele comerciale dintre Europa și China, pe măsură ce plângerile privind concurența produselor la prețuri mici se extind dincolo de sectoarele strategice, precum vehiculele electrice, oțelul și produsele chimice, ajungând și la bunuri manufacturate tradiționale.
Potrivit celui mai recent raport anual al Comisiei Europene privind măsurile de apărare comercială, publicat în septembrie, UE a lansat 32 de noi investigații în domeniul apărării comerciale în 2025, un număr apropiat de recordul înregistrat în anul precedent.
Producătorii de sicrie nu ar fi prima industrie europeană tradițională, relativ mică, ce obține măsuri de protecție.
În ianuarie, Comisia Europeană a impus taxe antidumping cuprinse între 56% și 60% pentru lumânările importate din China, în urma unei investigații privind prejudiciile aduse unei industrii europene care angajează aproximativ 9.000 de persoane în cadrul a 80 de companii.
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