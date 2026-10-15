Dan Diaconescu a rămas bouche-bee: "Fac și acum șpagatul în aer". Ce dietă a urmat Diana Șoșoacă pentru a da jos peste 20 de kilograme

Diana Șoșoacă a scăpat în ultima perioadă de un număr considerabil de kilograme. Șefa S.O.S a dezvăluit în cadrul unei emisiuni regimul pe care l-a ținut cu strictețe. Șoșoacă a apelat la una dintre cele mai cunoscute diete pentru a topi kilogramele. Aceasta a dezvăluit că a reușit să slăbească aproximativ 20 kg cu dieta disociată și cu "foarte multă iubire".

Europarlamentarul a spus ce alimente a mâncat în fiecare zi și a precizat că în cea de-a șaptea zi se poate consuma o combinație din toate aceste alimente. De asemenea, a atras atenția și asupra alimentelor care trebuie să fie evitate: fructele dulci, telemeaua sau smântâna. Șoșoacă dezvăluia în trecut că a fost manechin. A participat și la mai multe concursuri de frumusețe, lăudându-se cu o talie de 38 de centimetri. Spunea că a fost pasionată de dans și mereu a fost o persoana activă.

„Rețeta am mai dat-o: regimul disociat și foarte multă iubire. În prima zi fructe, fără banane și struguri. A doua zi, pui la grătar sau fiert fără pieliță. A trei zi lactate, fără telemea și smântână. A patra zi, ouă fierte tari. A cincea zi, legume fierte, fără cartofi, fasole, varză. A șasea zi, pește la grătar sau fiert. În a șaptea zi, se combină toate", a dezvăluit șefa SOS România în emisiunea lui Dan Diaconescu.

„Am făcut 14 ani de dans profesionist, gimnastică și balet. În 90 am câștigat concursul de cea mai rezistentă dansatoare pe muzică spaniolă. A început dansul la ora 21:00 și nu m-am oprit până la ora 7:00. Numai spaniole. Am slăbit în noaptea aia 10 kilograme. Venisem cu 55 de kilograme și am plecat cu 45. Am fost Miss la viața mea. Am avut și 38 de centimetri în talie. Am fost și manechin cândva. La 1,75 înălțime. Aveam în jur de 52-55 de kilograme. Întotdeauna la bust am avut mai mult, în jur de 100-105, 38-40 în talie, eram o viespe. Făceam șpagatul în aer, îl fac și acum", declara în trecut șefa S.O.S.