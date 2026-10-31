Warren Buffett nu a mai băut apă de aproape 50 de ani. N-o să-ți vină să crezi ce consumă zilnic activul miliardar în vârstă de 96 de ani
Postat la: 31.10.2026 |
Warren Buffett nu a mai băut un pahar cu apă cel puțin din anii 1970. Asta i-a povestit cândva lui Bill Ackman miliardarul în vârstă de 96 de ani, o legendă a lumii afacerilor, după cum și-a amintit managerul miliardar al unui fond de investiții într-un episod al podcastului Equity Mates Investing, difuzat în această săptămână.
Ackman a povestit că Buffett a venit la cină la el acasă „cu ani în urmă", iar gazda se asigurase că avea în casă băutura preferată a celebrului investitor: Cherry Coke. Fondatorul și directorul general al Pershing Square a spus că, odată așezați la masă, l-a întrebat pe Buffett dacă dorește apă plată sau minerală. Acesta a refuzat politicos, preferând băutura carbogazoasă pe care o consumă de obicei. „Dar l-am întrebat: Știi, tu nu bei apă?", și-a amintit Ackman. „Iar el mi-a răspuns: Bill, nu am mai băut apă de 48 de ani".
Ackman nu a răspuns imediat solicitării de a oferi mai multe detalii despre obiceiurile de hidratare ale lui Buffett. Faptul că nu bea apă poate părea greu de crezut, însă Buffett, care s-a retras din funcția de director general al Berkshire Hathaway în decembrie anul trecut, după 60 de ani la conducerea companiei, iar în septembrie a renunțat și la funcția de președinte al consiliului de administrație, este celebru pentru faptul că bea cinci doze de Coca-Cola pe zi.
În 2015, acesta a glumit spunând că este „un sfert Coca-Cola", deoarece băutura reprezenta 25% din caloriile pe care le consuma zilnic. Pasiunea lui Buffett pentru băuturile carbogazoase datează de zeci de ani. La adunarea acționarilor Berkshire din 1986, el a anunțat că, după „48 de ani de fidelitate" față de Pepsi, trece la Cherry Coke, precizând că aceasta urma să devină băutura oficială a evenimentului. Coca-Cola a fost și una dintre investițiile emblematice ale lui Buffett.
Berkshire nu a mai modificat participația de aproximativ 9% pe care o deține la gigantul băuturilor răcoritoare de când a încheiat achizițiile, la mijlocul anilor 1990. Investiția a costat aproximativ 1,3 miliarde de dolari și valora în jur de 28 de miliarde de dolari la sfârșitul lunii decembrie, ceea ce înseamnă un câștig de aproximativ 21 de ori față de suma inițială.
Coca-Cola reprezintă doar o parte din dieta emblematică a lui Buffett. Este cunoscut pentru faptul că oprește la McDonald's pentru micul dejun în drum spre serviciu și că mănâncă frecvent hot-dog, cartofi prăjiți, popcorn, fursecuri, dulciuri, înghețată și alte preparate de tip fast-food sau gustări dulci. Pasiunea sa pentru mâncarea de tip fast-food și deserturile dulci se reflectă și în investițiile sale.
Berkshire deține printre subsidiarele sale companiile See's Candies și Dairy Queen, iar Kraft Heinz se numără printre cele mai importante participații bursiere ale grupului. Preferințele culinare copilărești ale lui Buffett i-au creat probleme și în trecut, inclusiv în timpul unei cine cu sushi, care s-a dovedit un adevărat dezastru, la Tokyo.
Bill Gates și fosta sa soție, Melinda, au făcut eforturi considerabile pentru ca investitorul să nu rămână nemâncat atunci când li s-a alăturat într-o călătorie de 17 zile în China, în 1995, scrie Business Insider. Cei doi au organizat instruirea bucătarilor hotelului în pregătirea hamburgerilor și a cartofilor prăjiți, iar atunci când au urcat pe Marele Zid Chinezesc, s-au asigurat că la sosirea lui Buffett în vârf îl aștepta o doză de Cherry Coke.
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