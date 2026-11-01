Fostul strateg al Casei Albe prezice un scenariu sumbru pentru Donald Trump: "Republicanii vor izbucni într-un război civil"

Steve Bannon, fostul strateg-șef al Casei Albe din timpul primului mandat al lui Donald Trump, prezice un scenariu sumbru pentru actualul președinte al Statelor Unite în următoarea perioadă de timp. El avertizează că republicanii se vor trezi într-un „război civil" după alegerile de la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie 2026.

Bannon prezice bătălii legislative „monstruoase" înainte de depunerea jurământului noului Congres (din 3 ianuarie 2027 - n.a.). Partidul Republican va fi cuprins de un „război civil" privind viitorul său în a doua zi după alegerile de la jumătatea mandatului de marți, potrivit lui Steve Bannon, un arhitect important al mișcării MAGA, potrivit Financial Times.

De asemenea, el a prezis „bătălii monstruoase" în sesiunea denumită de „rață șchioapă" (lame duck, un termen din politica americană folosit pentru a descrie un președinte care nu are majoritate în Congres pentru a trece legi, n.a.) dintre ziua votului și depunerea jurământului de către noul Congres din ianuarie, pe tema plafonului datoriei SUA, a unui proiect de lege masiv și „grotesc" privind cheltuielile guvernamentale, a politicii de apărare și a reglementării inteligenței artificiale.

El a adăugat că, dacă Donald Trump va relua operațiunile majore de luptă în Iran, „oamenii vor înnebuni" și el va „fi în fruntea acestui proces". „Această sesiune șchioapă va fi atât de brutală", a spus el. Bannon, care a fost strategul-șef al lui Trump în primul său mandat, a declarat că Partidul Republican este zguduit de o serie de probleme, inclusiv Israel, Iran, imigrația și așa-numitul „stat profund".

„Veți vedea o luptă uriașă pe aceste probleme și pe locul în care oamenii se aliniază, iar de acolo începeți să vedeți cum se dezvoltă conducerea în 2027", a spus el. „De aceea le spun oamenilor încontinuu: hei, nu se va întâmpla în șase luni. Se întâmplă miercurea viitoare."

„Nu cred că există vreun favorit" pentru alegerile din 2028, a adăugat el. „Vom avea un război civil intern." Bannon consideră că viitorul partidului constă în a se sprijini mai mult pe agenda „America First" pe care a contribuit la construirea ei în prima campanie a lui Trump.

Dar, a spus el, „Partidul Republican, clasa donatorilor, inclusiv la nivel de stat, își vor înapoi partidul." „Îl privesc pe Trump doar ca pe o furtună trecătoare de vară. Cred că alegătorii lor vor vota în continuare pentru politicile neoliberale, neoconservatoare... Am adoptat asta, nimeni nu se mai întoarce. De fapt, această mișcare devine din ce în ce mai naționalistă."

Bannon a spus că a crezut cândva că un „tsunami albastru" i-ar putea distruge pe republicani în alegerile de la jumătatea mandatului din acest an. „Trump nu era implicat", a spus el. „Nu credeam că aveau o strategie, iar baza electorală era deprimată și demoralizată."

Dar acum este încurajat de eforturile lui Trump de a-și revigora baza electorală, inclusiv printr-un turneu recent de campanie în orașe mici, precum Wasilla, Alaska; Bullhead City, Arizona; și Kalispell, Montana. „Președintelui îi place să se joace în sălile mari", a spus Bannon. „Ei bine, acelea nu sunt săli mari, dar trebuiau făcute."

De asemenea, el a lăudat America Pac, comitetul de acțiune politică al lui Elon Musk, pentru contribuțiile sale la campania partidului din Texas și a spus că Super PAC-ul lui Trump, Maga Inc, va ajunge să cheltuiască aproape 400 de milioane de dolari pentru a sprijini candidații la alegerile intermediare, „ceea ce va fi un semnal de alarmă extrem pentru președinte... Știu că nu a intenționat să cheltuiască nimic din această sumă".

Dar există semne de alarmă în Partidul Republican. Anul trecut, majoritatea sa din Senat părea impenetrabilă. Acum, sondajele arată că Partidul Democrat ar putea ocupa camera superioară. Bannon consideră că republicanii își pot păstra Senatul, dar este „foarte îngrijorat" de cursele din Georgia, Carolina de Nord, Iowa, Kansas și Ohio. El a avertizat că acesta din urmă ar putea „imploda" deoarece controversata campanie a candidatului la funcția de guvernator, Vivek Ramaswamy, „trage pe toată lumea în jos".

Sondajele din bastionul republican din Texas sunt, de asemenea, îngrijorătoare. Alegerea lui Trump, Ken Paxton, este cot la cot cu democratul James Talarico, chiar dacă statul a ales ultima dată un democrat în Senatul SUA acum 38 de ani. „Avem de luptat", a spus Bannon despre Paxton. „Nu există nicio îndoială că are probleme."

Paxton are un lung istoric de probleme juridice și a fost pus sub acuzare în 2023 de către legislativul statului controlat de republicani, sub acuzația de luare de mită și obstrucționarea justiției, deși a negat toate acuzațiile și a fost ulterior achitat.

El a câștigat susținerea lui Trump în alegerile primare ale partidului din mai, învingându-l pe senatorul veteran John Cornyn. Bannon îl învinovățește pe senator și pe aliații săi - „republicani tradiționali", cum ar fi strategul lui George W. Bush, Karl Rove, care a refuzat să-l susțină pe Paxton - pentru subminarea candidatului. Reclamele pro-Cornyn pentru alegerile primare au fost „mult mai vicioase decât chestiile cu Talafreako" care sunt lansate în prezent texanilor, a spus el. „Știi, mama lui Paxton nu va vota pentru el când se va termina", a glumit Bannon.

El a recunoscut că ar fi un „miracol" dacă republicanii ar putea menține o majoritate în Camera Reprezentanților, dar a adăugat că este „încă realizabil". „Totul se rezumă la prezența la vot acum", a adăugat el. „Dar atmosfera este mult mai bună decât era acum opt săptămâni."