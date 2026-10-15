S-a ridicat din sicriu la propria înmormântare. Timp de opt ore familia unei tinere de 15 ani a crezut că aceasta a murit: "Am avut o revelație de la Dumnezeu"
Postat la: 15.10.2026 |
O adolescentă de 15 ani din Guatemala, pe care familia o credea moartă, s-a trezit în timpul propriului priveghi, după aproximativ opt ore petrecute într-un sicriu. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat, iar părinții fetei ar putea fi trași la răspundere pentru neglijență, relatează publicația Prensa Libre.
Întâmplarea a avut loc în localitatea El Jocote, din regiunea Quiché. Potrivit tatălui, adolescenta s-a simțit rău, iar acesta a încercat să o ducă la spital. Pe drum, bărbatul a crezut că fiica sa a murit și a decis să se întoarcă acasă, fără să obțină o confirmare medicală a decesului.
„Am avut o revelație de la Dumnezeu", a declarat tatăl adolescentei, Abraham Ixcotoyac, care este pastor evanghelic, pentru Prensa Libre. Familia a început pregătirile pentru înmormântare, însă, după aproape opt ore, fata și-ar fi recăpătat cunoștința. Până acum, nu există o confirmare medicală că adolescenta ar fi fost în moarte clinică.
Procuratura Generală a Națiunii (PGN) a intervenit pentru a verifica situația adolescentei. O echipă de specialiști a constatat că unitatea medicală privată în care aceasta primea îngrijiri nu avea echipamentele necesare pentru investigațiile de care avea nevoie. Instituția a cerut intervenția unui judecător, care a dispus transferul fetei la Spitalul Regional Doctor Jorge Vides Molina din Huehuetenango.
Adolescenta a fost supusă unor evaluări medicale, iar autoritățile așteaptă rezultatele analizelor și raportul medicilor pentru a afla care este starea sa de sănătate. Parchetul din Sacapulas a început o anchetă din oficiu pentru a clarifica împrejurările în care familia a considerat-o pe adolescentă decedată, fără ca aceasta să fie examinată de un medic. În paralel, PGN analizează dacă părinții au încălcat drepturile fetei prin comportamentul lor. Dacă vor fi descoperite nereguli, instituția va lua măsurile legale necesare pentru protejarea minorei.
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