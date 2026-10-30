Scandal uriaș în televiziune: PRO TV e în spatele ONG-ului care i-a făcut plângere Antenei 1 la CNA pentru ora la care se difuzează Insula Iubirii. Emisiunea, mutată din prime-time
Postat la: 30.10.2026 |
Scandal în televiziune după ce Antena 1 a fost obligată de CNA să mute ora de difuzare a emisiunii Insula Iubirii în urma mai multor reclamații primite de la telespectatori și de la organizația Salvați Copiii. Mircea Badea a vorbit despre această situație în emisunea pe care o moderează și a dezvăluit că PRO TV este unul dintre principalii finanțatori ai ONG-ului care a i-a făcut plângere Antenei 1 la CNA.
CNA a emis o somație de intrare în legalitate, considerând că producția ar trebui să înceapă la ora 23:00 și nu la ora 20:00. Asta pentru că emisiunea ar trebui încadrată la categoria 15+ (interzis minorilor sub 15 ani), față de marcajul actual 12+. Analiza emisiunii a venit în urma a 18 sesizări transmise de telespectatori și de ONG-ul Salvați Copiii. Potrivit legislației audiovizuale în vigoare, programele încadrate la categoria 15+ pot fi difuzate exclusiv în intervalul orar 23:00 - 06:00. Mircea Badea a ironizat demersul organizației Salvați Copiii și a pus sub semnul întrebării inițiativa ONG-ului. Moderatorul a susținut că părinții ar trebui să fie cei care își protejează copiii de expunerea la conținut precum cel din emisiunea „Insula Iubirii".
"La CNA s-a discutat, a fost o plângere, o sesizare împotriva emisiunii Insula Iubirii și că ar trebui mutată la o oră mai târzie, ca să se protejeze copilașii. Eu vreau să spun încă de la bun început, eu susțin orice fel de organizație care vrea să salveze. Și ONG-ul Salvați Copiii mi-a făcut o sesizare la CNA. A zis: „Dom'le, copiii trebuie salvați de Insula Iubirii". Că dacă mami și tati se uită la Insula Iubirii și, conform audiențelor, se uită, dacă aruncă un ochi și copilașul, să protejeze... Mami și tati poate nu îl protejează pe ăla mic de Insula Iubirii, că se uită ei. Dar hai să-i protejăm noi. Salvați Copiii, deci salvați copiii chiar de alegerile părinților lor. Să salvăm copiii, absolut", a declarat Mircea Badea. Pe un ton sarcastic, Badea a făcut referire la raportul anual al organizației și la sponsorizările care depășesc 100.000 de euro. Jurnalistul a descoperit că Pro TV este unul dintre principalii finanțatori ai ONG-ului care i-a făcut plângere Antenei 1 la CNA pentru ora la care se difuzează Insula Iubirii.
"Și m-am uitat și eu un pic pe ONG-ul pe care îl susțin, încă o dată. Și bravo, orice fel de acțiune de salvare. Să văd și eu raportul anual după 2025. Cine a dat bani să se salveze copiii? Și uite, avem aici raportul anual 2025. Sponsori, Secretariatul General, e o listă întreagă. Sunt foarte mulți sponsori, ceea ce e foarte bine, pentru că se salvează copiii. Și avem sponsori cu sume peste 100.000 de euro la Salvați Copiii...Pro TV. Cum? Cum? Cum? Ce am citit? Deci, sponsori cu sume peste 100.000 de euro la ONG-ul Salvați Copiii. Pro TV. Scrie aici, la ei, uite. Pro TV, scrie, uite, vedeți Pro TV? Cu sume de peste 100.000 de euro. Pro TV e postul de televiziune, da, da, da. Ăia care, tocmai din cauza Insulei Iubirii, și-au modificat peste noapte targetul, ca să zică că noi nu luăm bătaie, noi câștigăm la audiență. Ăia sunt? Da, ăia sunt. Salvăm și copiii? Da. Trebuie salvat și Pro TV-ul, că și Pro TV-ul e bun pentru copii. Uite, când dai peste 100.000, e ceva neclar? Nu știu, e ceva altceva?", a declarat Mircea Badea.
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