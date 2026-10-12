Miracolul medical care a uimit cercetătorii: Ce s-a descoperit în corpul femeii care a trăit 117 ani

Maria Branyas Morera a trăit 117 ani, iar oamenii de știință au descoperit în corpul ei un amestec rar de gene bune și obiceiuri sănătoase. Descoperirile lor ar putea schimba complet modul în care înțelegem bătrânețea și ne-ar putea ajuta pe toți să trăim mai mult.

Atingerea vârstei de 117 ani și 168 de zile, până în august 2024 când s-a stins din viață, a lăsat în urmă o mare întrebare: care a fost secretul ei? Longevitatea Mariei nu a fost doar o chestiune de ani adunați, ci de o calitate a vieții care sfidează aproape tot ce știa medicina până acum. Răspunsul la această enigmă ar putea rescrie regulile despre cum putem rămâne tineri și sănătoși la bătrânețe.

Cercetătorii spanioli au supus corpul ei unei analize fără precedent, folosind tehnologii biologice de ultimă generație. Au studiat simultan mai multe straturi ale biologiei sale: materialul genetic complet, copiile temporare ale genelor active, moleculele mici rezultate din reacțiile celulare, miliardele de microorganisme din intestin și modificările chimice care controlează activarea genelor.

Fiecare dintre aceste straturi spune o poveste diferită despre cum a reușit să încetinească trecerea timpului. La 116 ani, când speranța medie de viață fusese depășită de mult, i s-au recoltat mostre de țesut. Comparația cu persoane de doar 25 de ani a scos la iveală ceva uluitor: mulți dintre indicatorii biologici ai îmbătrânirii arătau surprinzător de tineri.

Telomerii ei, structurile de la capetele cromozomilor care se scurtează de obicei cu vârsta, erau printre cei mai lungi observați vreodată - mai lungi chiar decât ai unor oameni de 30 de ani. Din punct de vedere biologic, femeia îmbătrânise mult mai lent decât majoritatea oamenilor.

Dar nu doar atât. La ea au fost identificate variante genetice rare, absente la ceilalți subiecți, despre care se știe că oferă protecție împotriva bolilor cardiovasculare, diabetului și afecțiunilor neurodegenerative. Aceste mutații par să fi jucat un rol esențial, influențând mecanisme precum reglarea celulelor stem și apărarea împotriva bolilor cronice. Cu alte cuvinte, moștenirea sa genetică i-a oferit un avantaj considerabil.

Epigenetica vine să completeze tabloul. Folosind așa-numitele ceasuri epigenetice, care măsoară metilarea ADN-ului, cercetătorii au calculat vârsta biologică a Mariei Branyas Morera. Rezultatul? Mult mai mică decât vârsta cronologică. Aceasta întărește ideea că longevitatea nu ține doar de gene, ci și de felul în care acestea sunt exprimate de-a lungul vieții.

Totuși, biologia singură nu poate explica totul. Stilul de viață a contat enorm. Trăind în Catalonia, a urmat o dietă mediteraneană bogată în legume, fructe, ulei de măsline și lactate fermentate, inclusiv iaurt. Beneficiile acestui tip de alimentație pentru inimă și digestie sunt bine documentate.

În plus, microbiota ei intestinală era excepțională - iar o floră intestinală sănătoasă este asociată cu o îmbătrânire mai lentă și un sistem imunitar mai puternic. Viața sa socială a fost la fel de importantă.

Înconjurată de familie și prieteni, îi plăcea să petreacă timp în grădină, să cânte la pian și să citească. Aceste activități, care antrenează simultan mintea și corpul, sunt legate de o sănătate mintală mai bună și de un risc redus de demență.

Până la urmă, Maria Branyas Morera a demonstrat că se poate sfida biologia, dar cheia stă într-o combinație rară de factori genetici și un stil de viață care respectă atât trupul, cât și mintea. Cercetările continuă, iar într-o zi s-ar putea să beneficiem cu toții de secretele celor care, ca ea, trăiesc dincolo de 100 de ani.