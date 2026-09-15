De ce este căscatul contagios. Explicațiile oamenilor de știință

Este suficient uneori să vezi pe cineva căscând sau chiar să citești despre acest gest pentru a simți aceeași nevoie. Fenomenul, cunoscut drept căscat contagios, este studiat de mult timp, însă oamenii de știință nu au stabilit încă o explicație definitivă.

Căscatul este un reflex involuntar care presupune deschiderea largă a gurii, o inspirație profundă și apoi o expirație. Apare frecvent atunci când suntem obosiți, plictisiți, înainte de culcare sau după trezire. Potrivit WebMD, acest comportament începe încă din perioada intrauterină și ne însoțește întreaga viață.

De ce căscăm

Există mai multe teorii. Una dintre ele susține că acest reflex ar putea contribui la răcirea creierului. Deschiderea maxilarului și inspirația profundă influențează circulația sanguină și ar putea ajuta la reglarea temperaturii cerebrale, deși ipoteza necesită cercetări suplimentare.

Căscatul este asociat și cu oboseala sau plictiseala și ar putea avea un rol în menținerea stării de vigilență. Poate apărea inclusiv în timpul exercițiilor fizice, în perioadele de anxietate sau la schimbările de altitudine. În avion, de exemplu, mișcarea maxilarului contribuie la egalizarea presiunii din urechi.

De ce căscatul este „molipsitor"

Căscatul contagios apare atunci când vedem, auzim sau chiar ne gândim la altcineva care cască. Fenomenul începe să se manifeste în copilărie, iar una dintre explicațiile studiate este legătura sa cu empatia și comportamentul social. Unele cercetări au indicat că putem fi mai predispuși să căscăm după o persoană apropiată decât după un necunoscut. Relația dintre empatie și acest reflex nu este însă pe deplin demonstrată și continuă să fie cercetată, potrivit theconversation.com.

Fenomenul nu este întâlnit doar la oameni. Numeroase animale cască, de la mamifere și păsări până la reptile și anumite specii de pești. La câini și cimpanzei a fost observat inclusiv căscatul contagios.

Thomas Scammell, neurolog și specialist în medicina somnului la Harvard Medical School, explică faptul că reflexul este legat de mecanisme primitive ale trunchiului cerebral, structură care prezintă asemănări la numeroase specii.

Când căscatul frecvent poate indica o problemă

În cele mai multe cazuri, căscatul este absolut normal. Dacă apare însă mult mai des decât de obicei și nu poate fi explicat prin oboseală sau lipsa somnului, merită acordată atenție cauzei.

Anxietatea, anumite medicamente și tulburările de somn pot fi asociate cu episoade mai frecvente. Dacă acestea sunt însoțite și de dificultăți de respirație sau alte simptome neobișnuite, este indicată o evaluare medicală. Deși cercetătorii nu au ajuns încă la o concluzie definitivă despre motivul pentru care căscatul este atât de contagios, explicația pare să implice o combinație de mecanisme neurologice, fiziologice și sociale.