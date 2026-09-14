Mihai Bendeac, primele explicații după scandalul cu Carmen Tănase. Ce spune despre postarea controversată

Mihai Bendeac a revenit cu explicații după ce o postare publicată de el pe Facebook a fost interpretată drept un atac la adresa actriței Carmen Tănase. Mesajul a provocat numeroase reacții în mediul online, inclusiv din partea Liei Bugnar, însă actorul susține că afirmațiile sale vizau o cu totul altă persoană și o emisiune difuzată de un post concurent cu PRO TV.

Controversa a pornit după ce Mihai Bendeac a publicat un mesaj în care critica prezența unei persoane într-o emisiune de televiziune, fără să ofere însă vreun nume sau alte indicii clare despre identitatea acesteia.

„Mi se pare îmbucurător că un post de televiziune a realizat, în sfârșit, că nu e ok să aibă într-o emisiune pe cineva care a omorât oameni în pandemie", a scris Mihai Bendeac pe pagina lui de Facebook.

Postarea a fost asociată rapid în spațiul public cu schimbările din juriul emisiunii „Românii au talent". Carmen Tănase nu mai face parte din formula anunțată pentru noul sezon, locul său fiind ocupat de Nadia Comăneci. Pornind de la această interpretare, mai multe persoane publice au reacționat la mesajul lui Bendeac.

Lia Bugnar l-a criticat dur pe Mihai Bendeac

Printre cele mai vehemente reacții s-a numărat cea a Liei Bugnar. Aceasta a povestit despre o întâlnire petrecută în urmă cu aproximativ un an, când susține că Bendeac ar fi avut o atitudine extrem de prietenoasă față de Carmen Tănase. În acest context, dramaturga l-a acuzat de ipocrizie.

„Măi, Mihai Bendeac, eram în drum spre nu mai știu ce oraș cu un spectacol de-al meu în care jucau Marius, Maria și Carmen. Acu' vreun an. Și, într-o benzinărie pe șoselele patriei, s-a întâmplat să ne întâlnim cu tine, care mergeai și tu nu știu unde cu nu știu ce spectacol. Îmi amintesc perfect cât ai putut s-o pupi pe Carmen la propriu, dar mai ales la figurat, dacă înțelegi unde bat. Părea efectiv omul tău preferat din Univers, că am și întrebat-o dup-aia în mașină de unde e așa de prietenă cu tine, dacă ați lucrat împreună ceva sau cum s-a consolidat așa afecțiune între voi. Acuma te întreb eu pe tine: tu așa te comporți cu 'cineva care a omorât oameni în pandemie'? Arunci cu complimente și glumițe în neștire, după care trântești o demascare națională pe internet? Totuși ești un om încă tânăr, de unde atâta ipocrizie înghesuită-n tine? Dacă n-aș fi văzut cu ochii mei, aș mai fi zis, da' ai fost lingușeala pe două picioare. Părea că întâlnirea aia ți-a făcut ziua, luna, anu'... Ca acum s-o demaști ca pe-o criminală ce se află. Urâtă specie de om ești, băiatule... Trebuie să fie tare neplăcut să fii Mihai Bendeac", a scris Lia Bugnar pe internet.

Mihai Bendeac spune că nu s-a referit la Carmen Tănase

După ce discuția a luat amploare, Mihai Bendeac a publicat un al doilea mesaj pentru a clarifica situația. Actorul a negat că postarea inițială ar fi avut vreo legătură cu Carmen Tănase și a subliniat că mesajul fusese publicat înainte ca PRO TV să anunțe modificările din cadrul emisiunii „Românii au talent".

Potrivit explicațiilor sale, comentariul făcea referire la informații primite despre o altă emisiune, difuzată chiar de un post de televiziune concurent.

„O simplă verificare ar fi de ajuns că postarea pentru care a luat toată lumea foc a fost făcută înainte ca postul de televiziune PRO TV să fi anunțat vreo modificare. În plus, nu fac referiri la emisiunile acelui post. Remarca mea era referitoare la o informație pe care mi-a povestit-o întâmplător cineva despre o cu totul altă emisiune, culmea, de la postul concurent. Doamna Carmen Tănase a picat victimă colaterală. Nevinovată, evident. Îmi cer scuze pentru asta. Dar nu eu am pronunțat numele dânsei. Mulțumesc", a scris Mihai Bendeac în mediul online, potrivit Libertatea.