Un comerciant și-a câștigat puii înapoi în instanță, dar statul îi vânduse deja. Acum Poliția cere banii de la Fisc

Un lot de 437 de pui confiscați în urmă cu șase ani a ajuns să provoace un nou proces între două instituții ale statului. Inspectoratul de Poliție Județean Iași încearcă să recupereze de la Fisc cei 4.807 lei pe care a fost obligat să-i plătească unui comerciant după ce sancțiunea aplicată acestuia a fost anulată definitiv.

Totul a început în mai 2020, când un comerciant a fost sancționat în satul Mihail Kogălniceanu, comuna Țigănași, pentru că vindea pui vii cu 11 lei bucata. Polițiștii au confiscat cele 437 de păsări.

Comerciantul avea actele în regulă

Bărbatul a contestat sancțiunea, iar în instanță s-a constatat că respectase condițiile legale pentru comerțul ambulant. Judecătorii au constatat că omul era „blindat" cu documente: avea întreprindere individuală autorizată, acte sanitar-veterinare pentru transport și comercializarea păsărilor și contract de distribuție.

Procesul-verbal a fost anulat, iar instanța a dispus restituirea puilor sau, dacă acest lucru nu mai era posibil, plata contravalorii de 4.807 lei. Hotărârea a rămas definitivă.

Puii fuseseră însă deja valorificați, iar banii ajunseseră la bugetul de stat. După executarea silită, IPJ a plătit în total 7.792 de lei: contravaloarea păsărilor, cheltuielile de judecată și costurile executării.

IPJ cere banii de la Fisc, dar procesul continuă

Poliția a cerut ulterior ANAF restituirea celor 4.807 lei, argumentând că nu ea încasase suma obținută din vânzarea puilor. Fiscul a refuzat, susținând că restituirea putea fi solicitată doar de persoana de la care fuseseră confiscate bunurile.

IPJ a deschis proces, însă Judecătoria a respins acțiunea după ce a admis argumentele privind instituția fiscală care trebuia chemată în judecată. Disputa nu s-a încheiat: Poliția a declarat apel, iar dosarul a ajuns pe rolul Tribunalului.