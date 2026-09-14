Un comerciant și-a câștigat puii înapoi în instanță, dar statul îi vânduse deja. Acum Poliția cere banii de la Fisc
Postat la: 14.09.2026 |
Un lot de 437 de pui confiscați în urmă cu șase ani a ajuns să provoace un nou proces între două instituții ale statului. Inspectoratul de Poliție Județean Iași încearcă să recupereze de la Fisc cei 4.807 lei pe care a fost obligat să-i plătească unui comerciant după ce sancțiunea aplicată acestuia a fost anulată definitiv.
Totul a început în mai 2020, când un comerciant a fost sancționat în satul Mihail Kogălniceanu, comuna Țigănași, pentru că vindea pui vii cu 11 lei bucata. Polițiștii au confiscat cele 437 de păsări.
Comerciantul avea actele în regulă
Bărbatul a contestat sancțiunea, iar în instanță s-a constatat că respectase condițiile legale pentru comerțul ambulant. Judecătorii au constatat că omul era „blindat" cu documente: avea întreprindere individuală autorizată, acte sanitar-veterinare pentru transport și comercializarea păsărilor și contract de distribuție.
Procesul-verbal a fost anulat, iar instanța a dispus restituirea puilor sau, dacă acest lucru nu mai era posibil, plata contravalorii de 4.807 lei. Hotărârea a rămas definitivă.
Puii fuseseră însă deja valorificați, iar banii ajunseseră la bugetul de stat. După executarea silită, IPJ a plătit în total 7.792 de lei: contravaloarea păsărilor, cheltuielile de judecată și costurile executării.
IPJ cere banii de la Fisc, dar procesul continuă
Poliția a cerut ulterior ANAF restituirea celor 4.807 lei, argumentând că nu ea încasase suma obținută din vânzarea puilor. Fiscul a refuzat, susținând că restituirea putea fi solicitată doar de persoana de la care fuseseră confiscate bunurile.
IPJ a deschis proces, însă Judecătoria a respins acțiunea după ce a admis argumentele privind instituția fiscală care trebuia chemată în judecată. Disputa nu s-a încheiat: Poliția a declarat apel, iar dosarul a ajuns pe rolul Tribunalului.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Mihai Bendeac, primele explicații după scandalul cu Carmen Tănase. Ce spune despre postarea controversată
Mihai Bendeac a revenit cu explicații dupa ce o postare publicata de el pe Facebook a fost interpretata drept un atac la ...
-
Povestea femeii tratate 11 ani pentru cancer după ce a fost diagnosticată greșit: „Mi-a distrus viața"
O femeie din Marea Britanie a aflat, dupa 11 ani de tratament pentru cancer, ca nu a suferit niciodata de aceasta boala, ...
-
Furie într-un sat din cauza internetului: Localnicii au legat un tehnician de un stâlp
Angajatul unei companii a fost legat de stalp de localnicii unui sat din India. Oamenii erau nemulțumiți de conexiunea l ...
-
Bucureștiul a intrat în Cartea Recordurilor. "Așa ceva trăiești o dată-n viață!"
Primaria Capitalei anunța ca 20.000 de oameni s-au așezat sambata, 12 septembrie, in centrul Bucureștiului, la cea mai l ...
-
Operațiune de salvare inedită: O păpuşă gonflabilă a dat alarma în Marea Nordului
O inedita operațiune de salvare s-a desfașurat intr-un port german de la Marea Nordului. Salvatorii au fost chemați pent ...
-
Spionii sud-coreeni fac dezvăluiri-bombă: câți copii are liderul, de fapt, liderul nord-coreean Kim Jong Un
Liderul nord-coreean Kim Jong Un ar avea cel puțin trei copii, iar fiica sa, Kim Ju Ae, este vazuta drept principala fav ...
-
A săpat pentru o piscină și a găsit aur de 700.000 de euro. La cine au ajuns lingourile: decizia autorităților
Un barbat care a sapat in curtea casei sale pentru a construi o piscina a facut o descoperire neașteptata. În pama ...
-
Un nevăzător a fost condamnat după ce a condus 240 de kilometri beat și fără permis. Cum s-a orientat pe autostradă
Un barbat nevazator din Marea Britanie a condus aproximativ 240 de kilometri pe timp de noapte, deși nu avea permis de c ...
-
Tom Jones, dat afară din juriul „The Voice UK" după 13 sezoane. Artistul de 86 de ani: „Nu mai e loc pentru mine"
Cantarețul galez, in varsta de 86 de ani, a dezvaluit ca nu și-a dorit sa plece din emisiune și ca a fost informat despr ...
-
Operatiunea Monstrul: Un pescar a reușit să prindă un somn imens în Delta Dunării. Câte kilograme a avut captura
Captura impresionanta in Delta Dunarii, unde un pescar a reușit sa prinda un somn uriaș, de aproximativ doi metri lungim ...
-
Studiul care dezvăluie cele două vârste la care organismul îmbătrânește brusc
Organele umane nu imbatranesc toate in același timp și nici nu urmeaza anii din buletin. Un studiu recent, publicat in r ...
-
Un compus natural din struguri și fructe de pădure ar putea ajuta mușchii să ardă grăsimile
Un compus natural din afine, struguri și alte fructe de padure ar putea ajuta celulele musculare sa descompuna grasimile ...
-
Un virus mortal de acum 3.700 de ani, descoperit în manuscrise medievale. Ce au găsit cercetătorii în paginile vechi de un mileniu
Manuscrise medievale pastrate timp de secole in Europa au devenit o sursa neașteptata de informații despre bolile care a ...
-
Cum a bătut mama lui Dan Puric un cadru militar cu poșeta și ce le ghicea în cafea generalilor
Dan Puric a povestit cu mult umor cum vizita mamei sale la unitatea militara din Focșani s-a transformat intr-o adevarat ...
-
Un pasager care făcea scandal a fost legat cu bandă adezivă de scaunul avionului până la aterizare
Un barbat a fost arestat pentru comportamentul pe care l-a avut la bordul unei curse American Airlines, determinand redi ...
-
Doi concurenți de la Insula Iubirii s-au certat pe Instagram și au dezvăluit secrete din emisiune. Au încercat să șteargă totul
Prințul Marco și Bianca Iotu au avut un schimb de replici pe Instagram, in care au facut mai multe referiri la experienț ...
-
Dan Diaconescu explică de ce nu s-a căsătorit niciodată. Relația cu mama fetei lui s-a terminat. "Cine să mă ia? Sunt știrb. Sunt și slăbănog și cocoșat"
Dan Diaconescu a vorbit despre viața sa personala și a explicat de ce nu s-a casatorit pana acum. Omul de televiziune sp ...
-
Eșecul secret al Moscovei: obiectul masiv pe care sovieticii l-au îngropat sub apă pentru ca nimeni să nu-l vadă
O oglinda colosala din sticla, realizata pentru a depași Statele Unite in cursa spațiala, a fost aruncata pe fundul unui ...
-
Motivul pentru care regina Maria d'Este a fost obligată să-și arate zona intimă în fața a 70 de persoane
O regina catolica, urata și neagreata de jumatate de țara, a fost forțata sa nasca in fața a peste 70 de martori, printr ...
-
O tragedie i-a adus împreună când erau copii. Acum se pregătesc de nuntă, după o poveste de dragoste incredibilă
O poveste de dragoste inedita ii leaga pe Noah Waters și pe Brooklyn Dotson, doi tineri americani pe care i-a legat un t ...
-
Anchetă de amploare în Anglia: au fost furate 70.000 de halbe de bere neagră Guinness
Poliția din Cheshire investigheaza furtul a aproximativ 800 de butoaie de bere neagra Guinness - echivalentul a aproxima ...
-
Mihai Mărgineanu: „Nu există oameni mai bolnavi la cap decât ăia care postează în fiecare zi în social media"
Prezentarea aspectelor personale din viața, „in fiecare zi" pe internet, este „boala curata", considera Miha ...
-
Marea greșeală pe care o fac mulți când mănâncă banane: ce reprezintă fâșiile albe din interior și de ce nu trebuie să le arunci
Bananele raman unul dintre cele mai populare și consumate fructe din alimentația noastra zilnica. Cu toate acestea, de f ...
-
Rezistența la insulină poate duce la probleme mai grave de sănătate. Care sunt semnele și cum poți combate afecțiunea
Rezistența la insulina este din ce in ce mai mult in atenția publica dupa ce consecințele ei la nivelul sanatații au dev ...
-
Irina Rimes pleacă din juriul de la Vocea României. Anunțul făcut de artistă
Noul sezon „Vocea Romaniei" a inceput cu o dezvaluire neașteptata. În prima ediție din 2026, Irina Rimes le- ...
-
Doi soți au avut parte de o moarte groaznică, din cauza unui fenomen extrem de ciudat: Au fost pur și simplu absorbiți într-un jacuzzi normal
Doi soți au fost gasiți morți intr-un jacuzzi din vila de lux in care iși petreceau vacanța in Spania. Anchetatorii veri ...
-
Studiu: O pauză de la dietă te poate ajuta de fapt ca să slăbești. Beneficiile sunt similare cu cele ale postului intermitent
Femeile care au planificat pauze de dieta au pierdut aceeași cantitate de grasime ca femeile care și-au restricționat co ...
-
Cum a reușit un matematician român să câștige de 14 ori la loterie. Metoda simplă cu care a fentat sistemul și a obținut milioane de dolari
Numele lui Ștefan Mandel, un matematician roman care s-a mutat in Australia, a devenit unul dintre cei mai de succes juc ...
-
"Avionul-momeală" al lui Trump ajunge pe Netflix. Documentar despre operațiunea secretă din Turcia
Netflix va lansa un documentar despre spectaculoasa operațiune de securitate prin care președintele american Donald Trum ...
-
A fost descoperită "floarea diavolului": Neagră și cu coarne - planta i-a uimit pe botaniști
Cercetatorii au descris o noua specie de planta cu flori, lipsita de frunze, descoperita pe solul unei paduri dintr-un p ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu