Cum a reușit un matematician român să câștige de 14 ori la loterie. Metoda simplă cu care a fentat sistemul și a obținut milioane de dolari
Postat la: 03.09.2026 |
Numele lui Ștefan Mandel, un matematician român care s-a mutat în Australia, a devenit unul dintre cei mai de succes jucători la loto din lume. Numele lui a ajuns în multe publicații internaționale după ce a reușit să câștige la loterie de nu mai puțin de 14 ori. Câștigurile sale însă nu s-au bazat pe noroc, ci pe calcule matematice care au dus, în final, la schimbarea modului în care funcționează loteriile din lume.
Ștefan Mandel s-a născut în 1934. Primele două câștiguri ale lui au fost în România, la vârsta de 30 de ani, când încerca să strângă suficienți bani pentru a fugi de comunism, alături de familia sa. Mandel s-a orientat spre teoria probabilităților, pe care o studiase ani întregi în timpul liber.
O idee care sfida logica jocului
La mijlocul anilor 1960, Mandel a convins un prieten să investească alături de el într-un plan simplu, dar îndrăzneț: să cumpere sistematic bilete de loterie, astfel încât să acopere un număr uriaș de combinații posibile. Prima încercare a fost un succes, iar câștigul obținut i-a permis să strângă suficienți bani cât să părăsească legal țara și să își reînceapă viața în Occident.
Ani mai târziu, ideea inițială avea să se transforme într-o strategie mult mai amplă, pe care Mandel a numit-o „condensare combinatorică": în loc să mizeze pe un singur bilet, el aduna grupuri de investitori dispuși să finanțeze achiziția a milioane de combinații deodată, astfel încât cel puțin una dintre ele să fie garantat câștigătoare.
Înainte să se stabilească în Australia, unde a câștigat de cele mai multe ori la loto, a locuit o perioadă scurtă de timp în Israel. El a locuit, de asemenea, în SUA, după care s-a retras în Vanuatu, o țară insulară în sudul Pacificului.
Lovitura din Virginia
Cel mai spectaculos episod al carierei sale a avut loc în 1992, în statul american Virginia. La acea vreme, jucătorii alegeau 6 numere dintr-un total de 44, ceea ce însemna peste 7 milioane de combinații posibile. Mandel și grupul său de investitori au calculat că, dacă ar cumpăra toate combinațiile, costul total ar fi mai mic decât valoarea marelui premiu. Regulile loteriei permiteau tipărirea biletelor direct acasă, ceea ce a făcut posibilă o operațiune de o asemenea amploare.
Cu o investiție estimată la 5 milioane de dolari, echipa lui Mandel a tipărit milioane de bilete și le-a înregistrat cu puțin timp înainte de tragerea la sorți. Rezultatul a fost uriaș: pe lângă marele premiu de 27 de milioane de dolari, au încasat și sute de mii de dolari din premii secundare.
Schimbarea funcționării loteriei
Câștigul a atras rapid atenția autorităților. Poliția a semnalat chiar suspiciuni de spălare de bani, însă anchetele au demonstrat că totul fusese perfect legal. Mandel exploatase pur și simplu o portiță pe care regulile nu o interziceau explicit.
Metoda aplicată de Mandel a devenit între timp ilegală, câștigurile sale schimbând soarta loteriilor din lume.
Acestea au impus limite la numărul de bilete pe persoană, au mărit numărul total de bile din urnă pentru a crește exponențial combinațiile posibile, iar tipărirea biletelor acasă a fost interzisă. Practic, metoda lui Mandel a devenit irepetabilă.
Formula care i-a adus un câștig destul de mare matematicianului român este, în teorie, una ușoară, dar care necesită însă o investiție mare.
Iată formula în 6 pași pentru modul în care Mandel a reușit să câștige bani frumoși din loterie:
- Calculați numărul total de combinații posibile. (Pentru o loterie care necesită alegerea a șase numere de la 1 la 40, asta înseamnă 3.838.380 de combinații)
- Găsiți loterii în care jackpotul este de trei ori sau mai mare decât numărul de combinații posibile.
- Strângeți suficienți bani pentru a plăti fiecare combinație. (Mandel a adunat 2.524 de investitori pentru eforturile sale de a câștiga la loteria din Virginia)
- Imprimați milioane de bilete cu fiecare combinație. (Acest lucru era legal înainte. Acum ar trebui să cumpărați biletele direct din magazin)
- Livrați biletele dealerilor de loterie autorizați.
- Câștigați banii. Și nu uitați să vă plătiți investitorii. (Mandel a încasat doar 97.000 de dolari [74.000 de lire sterline] după un câștig de 1,3 milioane de dolari [1 milion de lire sterline] în 1987)
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