Pentru prima dată în 100 de ani a fost identificată o nouă specie de pisică: Se numește Tigrino și este singurul membru cunoscut din specia ei
Postat la: 18.09.2026 |
Oamenii de știință au descoperit o nouă specie de pisică sălbatică. Felina, denumită „Tigrino", este de mărimea unei pisici domestice și este singurul membru confirmat din această specie la momentul actual.
Tigrino fusese confundată cu alte feline sălbatice
Felina a trecut neobservată deoarece a fost confundată cu alte pisici sălbatice care au pete și dungi similare.
Conform BBC, studiile ADN arată că pisica face parte de fapt dintr-o clasă aparte. Cercetarea pune în evidență cât de multe lucruri rămân necunoscute despre unele dintre cele mai evazive mamifere din lume.
Pisicile tigru sunt feline sălbatice mici, pătate, care se găsesc în America Centrală și de Sud, de la Costa Rica până în Bolivia și Argentina.
Arată foarte asemănător și chiar și experții se pot chinui să le deosebească.
„Leopardus tilcayo"
„Este un rezultat uimitor că avem o nouă specie pentru lume, care este Leopardus tilcayo", a spus Paola Nogales-Ascarrunz de la Universidad Mayor de San Andres din La Paz, Bolivia.
Se cunoaște un singur membru confirmat al speciei, o pisică care trăiește într-un sanctuar de salvare din Bolivia. Totuși, oamenii de știință cred că există și alții.
„Tigrino", singurul exemplar cunoscut
Pisica descoperită are vârsta de 10 ani și a fost poreclită „Tigrino".
Cercetătoarea boliviană Nogales-Ascarrunz era voluntară la sanctuar când a observat că pisica arăta neobișnuit.
A fost găsită în pădure de un localnic, care inițial crezuse că este o pisică domestică. Pe măsură ce a crescut, însă, a devenit clar că nu se comporta ca o pisică de casă.
Ea a lucrat cu alți cercetători din întreaga lume pentru a investiga istoria familiei pisicilor tigru, folosind ADN de la animale vii și specimene de muzeu.
Descoperirea este importantă pentru conservare
Co-cercetătoarea Caroline Sartor, de la Unitatea de Cercetare pentru Conservarea Faunei Sălbatice de la Universitatea din Oxford, a declarat că descoperirea este importantă pentru conservare. Este imposibil să protejăm o specie dacă nu știm ce este sau unde trăiește.
„Acestea sunt animale de dimensiuni similare cu o pisică domestică. Ați putea crede că le-am cunoaște pe toate până acum, dar această descoperire arată câtă biodiversitate mai rămâne de descoperit în unele dintre regiunile mai puțin studiate ale lumii", a spus ea.
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